 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия и Пакистан балансируют на грани войны, - В.Скосырев
00:19 20.02.2019

Исламабад просит помощи у ООН для защиты от Дели

Индийский премьер Нарендра Моди предоставил армии право решать, как ответить на теракт в Кашмире, в котором погибли 44 индийских солдата. Смертник состоял в группировке "Армия Мухаммеда", которая базируется в Пакистане. Поэтому в Дели рассматривают возможность подвергнуть опорные пункты боевиков на подконтрольной Пакистану земле бомбардировке артиллерией, ракетами или авиацией. Исламабад, который заявил, что непричастен к злодеянию в Кашмире, просит помощи у ООН.

Индия и Пакистан – государства, владеющие ядерным оружием, – балансируют на грани войны. Правда, о возможности пустить его в ход рассуждают только политологи и отставные генералы.

Но то, что ситуация обостряется, – неоспоримый факт. В том же районе индийского штата Джамму и Кашмир, где 14 февраля смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в колонну автобусов, перевозивших индийских солдат, произошло еще одно столкновение с мятежниками. Двое из них убито, погибли и четыре индийских военных.

Командующий индийскими войсками в Кашмире заявил, что организаторы теракта 14 февраля установлены, следы ведут в Пакистан, к межведомственной разведке (ISI). Исламабад обвинение отрицает. МИД Пакистана обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с жалобой на то, что Индия угрожает применить силу, поэтому нужно помочь снизить напряженность.

Телеканал India Today называет нападение камикадзе 14 февраля самой смертоносной операцией, организованной экстремистским подпольем за последние десятилетия. Одиночке она была бы не под силу. Атаку готовила группа, в которой были и наводчики из местных жителей, и специалисты по взрывному делу, заброшенные с пакистанской стороны.

Мятеж в штате Джамму и Кашмир, населенном по преимуществу мусульманами, длится почти 30 лет. Но раньше в Кашмире среди повстанцев не было смертников. Обнаруживать самодельные взрывные устройства, спрятанные вдоль дорог, индийские силы безопасности в какой-то степени научились. А теперь, замечает комментатор, им придется применять особые меры для охраны конвоев.

Однако в Дели рассматриваются и варианты военного ответа Исламабаду. Как отмечает агентство Reuters, в мае в Индии должны пройти всеобщие выборы. Сторонники жесткой линии в партии Моди требуют решительного отпора Пакистану. И Моди заявил, что предоставил армии свободу рук в вопросе о том, как пресечь насилие.

"Страна понимает гнев, который испытывают солдаты", – заявил глава правительства на митинге. Когда тела погибших стали доставлять в маленькие города и деревни, где они жили, на улицы вышли толпы людей с национальными флагами. Они требуют отмщения. В городе Джамму, который служит зимней столицей штата Джамму и Кашмир, власти были вынуждены ввести комендантский час, чтобы защитить от угроз избиений тех кашмирцев, которых индусы подозревают в симпатиях к боевикам.

В то же время, согласно сообщению Times of India, генералы в Дели обсуждают варианты применения силы против террористов и их покровителей. Они могут включать атаки сухопутных войск и захват некоторых высот вдоль линии контроля (фактической границы). Или точечные удары по опорным пунктам боевиков (но не по базам пакистанской армии).

"Ситуация очень напряженная. Страна крайне разозлена тем, что произошло. Ни одна партия в свете предстоящих выборов не может игнорировать общественное мнение", – говорит Амитабх Матту, профессор Университета Джавахарлала Неру в Дели.

МИД Индии дал понять, что в разворачивающемся конфликте США стоят на ее стороне. При этом он сослался на разговор помощника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала с советником США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В сообщении МИД говорится, что советники двух стран поклялись работать вместе, чтобы призвать тех, кто стоит за терактом, к ответу.

В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Спонсором терроризма является не гражданское правительство Пакистана, а армия Пакистана, где есть очень большое количество приверженцев исламизма, в том числе среди генералитета. Гражданское правительство – это ширма. В Пакистане нет реальной демократии. А США как бы сидят на заборе. С одной стороны, были очень жесткие высказывания по адресу Пакистана. В том числе президент США Дональд Трамп называл его спонсором террористических организаций. И одновременно США заигрывают с Пакистаном. Ведь он крайне важен с точки зрения войны в Афганистане. По существу, американские войска могут попасть в эту страну только через Пакистан. Через другого соседа – Иран – США в Афганистан доступа не получат. А транспортные связи через республики Центральной Азии легко могут быть прерваны Китаем и Россией".

Как передал телеканал Al-Jazeera, CША подкрепили свою поддержку Индии, предложив продать ей невооруженные дроны-разведчики, технологии для авианосцев и истребители F-18 и F-16. Но на пути этих сделок есть препятствие. Индия покупает нефть у Ирана, а у России – системы ПВО С-400. В результате Индия может подпасть под американские санкции.

Владимир Скосырев

19.02.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550611140
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