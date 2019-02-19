Часть российских ракет С-400 до Китая не доплыли - разбиты штормом

05:28 20.02.2019

Изготовитель уничтоженных после шторма С-400 получит страховку



Концерн "Алмаз-Антей" начал получать страховое возмещение за предназначенные для Китая ракеты С-400, которые были уничтожены после попадания в шторм при перевозке заказчику.



"Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость. В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика",- рассказал "РИА Новости" директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.



Господин Кладов подчеркнул, что форс-мажорные обстоятельства "не повлияли и не повлияют" на реализацию проекта.



О том, что КНР заключила контракт на покупку систем С-400, было объявлено в апреле 2015 года. "Рособоронэкспорт" начал исполнять контракт в августе 2017 года. В январе 2018-го стало известно, что судно, перевозившее оборудование для комплексов, попало в шторм. После шторма ракеты пришлось уничтожить.