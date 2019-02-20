Плазменные борцы за дело мира. Китай начинает стрельбу патентами, - М.Коростиков

08:07 20.02.2019

В Китае объявлен тендер на испытания технологии "плазменной артиллерии", патент на которую был получен еще в 2015 году. Технология, как следует из патента, способна отправлять снаряды на большие расстояния, с большей скоростью и меньшим коэффициентом износа ствола. Технология находится на ранней стадии тестирования, но в случае доведения до реализации может оказаться удобнее другого электромагнитного оружия - рельсотрона. В отличие от него, магнитно-плазменное орудие может устанавливаться на танки и самоходные установки, существенно увеличивая их боевую эффективность.



Объявление о тендере на "тестирование теории" и создание "системы тестирования механизма стрельбы" магнитно-плазменной артиллерии было опубликовано на специализированном сайте закупок китайской армии в конце прошлой недели. Желающие могут подать заявки до 21 февраля.



"Плазменная артиллерия представляет собой следующую ступень в развитии электромагнитного оружия,- пояснил "Ъ" старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.- Обычное электромагнитное оружие типа рельсотрона, который вполне реален и уже тестируется, использует для запуска снарядов не порох, а электромагнитное поле. Здесь же сделан следующий шаг: снаряда вообще нет, в ствол подается напряжение такой силы, что образуется сгусток плазмы, который при попадании в цель наносит ужасающие разрушения". Эксперт уточнил, что даже рельсотроны еще не стали полноценным боевым оружием, поэтому "плазменная артиллерия" - дело отдаленного будущего.



Но из описания патента следует, что речь идет не о чисто плазменном, а о некоем комбинированном варианте орудия, и отказаться от использования снарядов как таковых китайцы пока не готовы. Патент на "магнитно-плазменную артиллерийскую установку" был зарегистрирован в Китае в июне 2015 года, заявку подала Академия бронетанковых войск, авторский коллектив - десять человек. Согласно тексту патента, внутри ствола пушки создается магнитное поле, сила которого постепенно ослабевает от стенок ствола к его центральной внутренней оси. При выстреле образующийся газ ионизируется, превращается в плазму и при помощи магнитного поля притягивается к внутренним стенкам ствола, покрывая их сплошным слоем. Это, по словам авторов, уменьшает силу трения снаряда, значительно увеличивает силу и дальность выстрела, а также снижает коэффициент износа ствола.



Отличие запатентованной китайской технологии от электромагнитных рельсотронов, которые испытываются для применения на боевых кораблях не меньше эсминцев, в ее относительной компактности. Пушку, оснащенную генератором, можно установить на танк или самоходную артиллерийскую установку (САУ). Использование описанной технологии при этом позволит разогнать снаряд до скорости, превышающей 6 Махов (предел для обычной артиллерии). В беседе с китайской газетой "Хуаньцю шибао" пекинский военный аналитик Вэй Дунсю заявил, что дальность стрельбы магнитно-плазменной САУ 155-милиметровыми снарядами также составит от 50–100 км. Нынешняя основная китайская САУ PLZ-05 имеет дальность стрельбы до 40 км.



Открытых данных об испытаниях схожих технологий в США, России или других странах обнаружить не удалось. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, в 2001–2008 годах возглавлявший ракетные войска и артиллерию РФ, полагает, что ничего принципиально нового указанная технология не предлагает. "Ключевое значение имеет начинка снаряда, а не способ его отправки к цели,- сообщил он "Ъ".- У российской армии есть типы снарядов для выполнения любых боевых задач".



Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2019, стр. 5