 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курды готовятся к битве за Африн. Дамаск отвергает план контроля Анкарой северной границы Сирии, - В.Мухин
09:51 20.02.2019

После разгрома "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) военное противостояние в Сирии перерастает в курдско-турецкий конфликт. 19 февраля поддерживаемый США военный совет "Демократических сил Сирии" (SDF) заявил, что после уничтожения анклава ИГ в Дейр-эз-Зоре его курдские отряды приступят к "освобождению" Африна от оккупации протурецкими вооруженными формированиями. Бойцы SDF считаются самыми дееспособными в американской коалиции. Видимо, это не просто угрозы, а реальный план действий, поддерживаемый США, Израилем и другими странами коалиции.

Основу SDF составляют курдские Силы народной самообороны (YPG), которые в Африне и на территориях, расположенных к востоку от Евфрата, в прошлые годы уже организовали почти независимое от Дамаска местное самоуправление. Однако после оккупации протурецкими формированиями Африна власть там реально принадлежит Анкаре. И Турция планирует через создание так называемой буферной зоны распространить эту власть на весь север Сирии. Вашингтон, судя по всему, не против. И, видимо, стремясь не допустить туда войска Башара Асада и поддержать независимость курдов, США намерены закрыть глаза на планы YPG восстановить свою автономию в Африне.

Как сообщают местные СМИ, в бывшем курдском кантоне усилились стычки между действующими в подполье силами SDF и протурецкими боевиками. По данным Kurdistan.ru, в понедельник в Африне зафиксированы два взрыва, организованные курдскими повстанцами. Соцсети сообщили о жертвах среди турецких военнослужащих.

Генштаб Турции это подтвердил. Не случайно, по данным турецкого агентства Anadolu, в район границы с кантоном Африн, в провинцию Хатай, направлен турецкий спецназ. Можно предположить, что это сделано в рамках подготовки объявленной ранее военной операции против террористов в Идлибе. Не исключено, что турецкий спецназ переброшен к сирийской границе для борьбы против курдских отрядов YPG.

Такой вывод подкрепляет и сделанное в понедельник заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара "во что бы то ни стало разрушит зону, подконтрольную террористам на востоке Сирии". Судя по контексту заявления, террористами он назвал именно отряды YPG, которых поддерживают США и которым, по словам турецкого лидера, "США поставили через Ирак в Сирию 22–23 тыс. грузовиков с оружием и военной техникой".

Вряд ли для Вашингтона так уж важны проблемы курдов. Это ясно дал понять американский генерал-лейтенант Пол Лакамера, представляющий возглавляемую США международную коалицию по противодействию ИГ в Ираке и Сирии. Как сообщает Reuters, военачальник приветствовал победы сирийских курдов над ИГ, но подчеркнул: "Мы будем продолжать обучать и вооружать их до тех пор, пока они остаются нашими партнерами". "Если же YPG присоединятся к сирийскому режиму, то Соединенные Штаты больше не будут их поддерживать", – отметил генерал.

Судя по всему, США выстроили долгосрочный план действий на Ближнем Востоке. И в этом плане конкретным шагам по противодействию ИГ не уделяется столь пристального внимания, как раньше. Более того, призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы "забрать из Сирии своих граждан – боевиков ИГ" говорит не столько о проблемах ухода США из Сирии, сколько о желании Вашингтона втянуть в конфликт свежие силы из стран НАТО и других союзников американцев.

И в этом им уже сейчас помогают курды. SDF 19 февраля опубликовало видео итальянского фотографа Габриэля Мичелицци, в котором он рассказывает о судьбе взятых в плен более 800 боевиков ИГ, а также 1500 их детей и примерно 700 жен. Курды в этом видеоролике оценивают ситуацию как "бомбу замедленного действия". Мол, в любой момент террористы могут сбежать, а их действия предугадать невозможно. Попутно курды обвиняют Турцию в содействии ИГ. Это следует из фото паспорта боевика, в котором есть штампы, подтверждающие пересечение сирийско-турецкой границы в то время, когда эти территории находились под контролем террористов.

Видимо, не без помощи США в Париж заброшен очередной десант курдских политиков. Один из их представителей, Алдар Халил, через агентство AFP "призвал Францию как постоянного члена Совбеза ООН содействовать развертыванию международных сил после того, как американские войска уйдут из Сирии". При этом он предупредил, что "курды будут вынуждены обратиться за защитой к президенту Сирии Башару Асаду, если их оставят США и Европа".

В таком раскладе не совсем понятна позиция России. Как не раз заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не против участия Турции в создании буферной зоны на территориях на севере Сирии, которые сейчас удерживают курды. Об этом заявил в интервью турецкой газете Hurriyet Daily News и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ утверждают, что, говоря об участии Турции "в борьбе против террористов на севере Сирии" (ИГ – там нет, Hurriyet Daily News считает террористами отряды YPG. – "НГ"), Песков якобы сказал, что на основе турецко-сирийского Аданского соглашения от 1998 года "Турция может проводить трансграничные операции, и это считается законным". "Следовательно, правовая база очевидна, и нет необходимости для нового соглашения", – цитирует газета Пескова.

Между тем, как сообщило агентство SANA, президент Башар Асад на днях заявил, что Сирия будет рассматривать присутствие иностранных сил на своей территории как оккупацию. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "стремился ввести войска на северо-восток Сирии с самого начала кризиса и сейчас рассчитывает воспользоваться в качестве предлога уходом американских военных". Сирийский лидер заявил, что Дамаск этого не допустит. При этом он подчеркнул, что "курдов никто не защитит так, как сирийская армия".

Таким образом, угроза новой турецко-курдской войны в Сирии существует. Режим Асада выступает против действий Анкары, хотя действия Турции поддерживает Россия. Как разрешится этот конфликт интересов, неизвестно. Но в него уже вмешиваются третьи силы, побуждая Москву тратить политико-дипломатические, военные и экономические ресурсы для того, чтобы остаться на Ближнем Востоке и поддерживать там собственные базы.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
19.02.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550645460
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