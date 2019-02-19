Кто там шагает левой?.. Численность правящей партии Таджикистана НДПТ достигла 500 тыс

10:19 20.02.2019 Народная демократическая партия Таджикистана, возглавляемая президентом Эмомали Рахмоном, 7 февраля заявила, что численность правящей партии достигла почти полмиллиона человек.



Однако обозреватели утверждают, что такого показателя удалось добиться за счет административных рычагов, когда в члены НДПТ записывают всех желающих.



Новые данные о количестве членов партии были озвучены на расширенном заседании Центрального тсполкома НДПТ, в работе которой принял глава государства. По информации правящей партии, в настоящее время Народная Демократическая Партия Таджикистана насчитывает более 460 тысяч членов, из которых 220 тысяч - женщины. Более 176 тысяч из них - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет".



Абдулло Рахмонзода, председатель Исполкома НДПТ по Хатлонской области, после завершения заседания сказал Радио Озоди: "Народная демократическая партия Таджикистана является огромной силой, которая может направлять общество к новым свершениям".



Выступая на 12-м съезде НДПТ в декабре 2014 года, Эмомали Рахмон сказал, что "партия из группы единомышленников превратилась в современную партию, насчитывающую порядка 250 тысяч членов".



В расширенном заседании партии приняли участие члены из разных регионов страны, спикеры обеих палат таджикского парламента, большинство министров, государственных предприятий и т.д.



Еще шесть партий, в самой многочисленной 35 тыс членов



В Таджикистане помимо Народной демократической партии действуют еще шесть политических партий: Аграрная, Демократическая, Коммунистическая, Партия экономических реформ, Социал-демократическая и Социалистическая партии. Самой крупной из них является Коммунистическая, насчитывающая в своих рядах 35 тысяч членов.



Некоторые эксперты утверждают, что с учетом такого количества партий и отсутствия интереса населения Таджикистана к политике и любого рода политической активности, озвученные данные о количестве членов правящей партии вызывают сомнение.



Марат Мамадшоев

Марат Мамадшоев

Марат Мамадшоев, таджикский журналист, который в настоящее время проживает в Бишкеке, сказал Радио Озоди, что практика посписочного способа вовлечения в членство в правящую партию осталась с советских времен. "Руководитель организации заставлял тогда всех вступать в члены КПСС. И до сих пор такой метод вовлечения в члены партии продолжается. Многие даже не знают, что являются членами партии", - сказал Мамадшоев.



По мнению собеседника Радио Озоди, власти используют все государственные организации и структуры для вовлечения людей в члены Народной демократической партии, однако "рядовые члены не играют никакой роли в деятельности партии".



Указание вступить в НПДТ



Учитель из Вахдатского района сказал Радио Озоди, что он так же является членом правящей партии, так как директор школы дал всем учителям указание вступить в партию. "Она сказала, что из отдела образования дали указание, чтобы все мы вступили в партию президента", говорит собеседник.



Этот учитель, пожелавший остаться неназванным, добавил, что "мы тоже ничего не сказали, вступили в партию и каждый месяц из нашей зарплаты удерживают членские взносы в партию".



В рядах НДПТ очень много врачей, чиновников, которые работают в государственных структурах. Некоторые из них, которые работают, например, в местных органах исполнительной власти, сказали нам, что получили указание "по собственному желанию записать себя и членов семьи в члены партии, чтобы показать свою преданность властям и государству".



Сам Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, выступая на заседании Центрального исполнительного комитета НДПТ в январе 2018 года, отметил, что во время изучения деятельности исполнительных комитетов партии на местах были выявлены серьезные недостатки положений "Инструкции о порядке приема в члены Народной демократической партии Таджикистана".



Он не стал раскрывать подробности допущенных нарушений, однако потом руководство партии потребовало, чтобы при приеме в партию не было допущено поверхностного отношения. В выступлении Эмомали Рахмона отмечено, что "мы в этом деликатном вопросе не должны проявлять поспешность, и принимать в партию случайных и ищущих выгоду людей".



Абдумалик Кодиров

Абдумалик Кодиров

Абдумалик Кодиров, эксперт по политическим вопросам, говорит, что если даже жители Таджикистана и присоединяются к Народной демократической партии, это не означает, что они являются сторонниками или поддерживают идеологию и политику правящей партии.



"Некоторые из членов партии вообще понятия не имеют о ценностях этой партии. Вступают в партию, чтобы использовать затем административные возможности для решения своих проблем или чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. Те, кто вступают в партию, делают это чтобы иметь связи во власти или чтобы получить выгодную должность, но не с целью поддержать идеологию или ценности правящей партии", - говорит Кодиров.



Таджикский эксперт отметил, что в рядах партии, конечно же, есть и такие люди, которые очень хорошо знают как программу и идеологию партии, так и являются генераторами новых идей.



"Но эти люди, несмотря на такую их идейность, участия в принятии политических решений и строительстве государственной политики практически не принимают. Так как государственная политика в Таджикистане является прерогативой исполнительной власти – принимается, исполняется и контролируется этой властью. Говорят, что у правящей власти нет соперников. В Таджикистане вообще нет политической конкуренции, даже внутри самой партии", – отметил Кодиров.



Партии Таджикистана



Народная демократическая партия, которую называют неофициально "партией президента", во время парламентских выборов всегда лидирует и имеет абсолютное большинство в парламенте. В 2015 году во время выборов в нижнюю палату парламента эта партия набрала 65,2% голосов избирателей и получила 51 депутатское кресло из 63.



Оставшиеся места в парламенте получили представители Аграрной партии – 5 мест, Коммунистической партии и Партии экономических реформ – по 2, и одно кресло получила Социалистическая партия Таджикистана. Эксперты говорят, что эти партии получили депутатские мандаты за то, что поддерживают политику властей, и сами эти партии, за исключением коммунистической, были сформированы при поддержке властей, чтобы "международное сообщество убедилось, что в Таджикистане имеет место многопартийность и плюрализм мнений, и что во время выборов есть конкуренция между многими политическими силами".



Социал-демократическая партия Таджикистана под руководством Рахматулло Зоирова, которая всегда находилась в оппозиции к властям, не смогла ни разу получить депутатские мандаты в парламенте.



Партия исламского возрождения Таджикистана, которая считалась второй по значимости политической силой в Таджикистане и насчитывала в своих рядах десятки тысяч членов, признана в 2015 году экстремисткой организацией. Власти обвинили партию в организации антиправительственного мятежа под руководством бывшего заместителя министра обороны Абдухалима Назарзода, и в судебном порядке прекратили деятельность партии на территории Таджикистана.



Руководители ПИВТ, которые находятся сейчас за пределами Таджикистана, говорят, что члены партии не принимали никакого участия в организации мятежа, и власти только лишь из-за страха перед возрастающим авторитетом оппозиционной партии обвинили ПИВТ в финансировании мятежа и таким образом вывели партию из политической борьбы.



Народная демократическая партия Таджикистана, которая была образована в 1994 году, своей основной целью ставит построение в Таджикистане "суверенного, демократического и светского государства".



Однако правозащитные организации каждый год критикуют власти Таджикистана, политика которых основывается не на политической программе, а на силовом подавлении инакомыслящих и отхода от демократических ценностей и соблюдения прав человека. Источник - Радио Озоди

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