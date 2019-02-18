КазНацПатОлигаршонок Ракишев решил заняться добычей кобальта

10:31 20.02.2019

Кенес Ракишев надеется привлечь инвесторов для добычи кобальта

В последнее время, в мире наблюдается серьезный дефицит кобальта



Пока он незаметен, для рядового обывателя. Мировые эксперты и производители, бьют тревогу. Рост добычи и зависимости от кобальта, начал повышаться еще в начале 2000 года. Если, на тот момент времени, годовая добыча кобальта и нужда в нем, равнялась 40 000 тоннам в год, то на сегодняшнее время, зависимость от кобальта, очень сильно увеличилась. На данное время, общемировая добыча кобальта, равна 120 000 тонам. Эксперты не отрицают, что рост зависимости, будет происходить все больше и больше к 2025 году. Общая добыча и зависимость от кобальта, может вырасти до 200 000 тонн в год.



Причины активности добычи?

Причины этой зависимости связаны со следующими моментами, которые потом формируются на цене:

Изготовление аккумуляторов для смартфонов, автомобилей и робототехники. Технологический прогресс выпускает, очень много сложной техники, которой требуется более экономичное и длительное употребление энергии, через аккумуляторы.

Все мировые месторождения, в одной стране. Кобальт для аккумуляторов, в основном добывается в Демократической Республике Конго (ДРК). 70% мировой добычи, приходиться на данную африканскую республику. Нестабильное положение в государстве, может сократить добычу металла и поднять на него дефицит в мире.

Контроль одного монополиста. Всю деятельность, которая связана с добычей кобальта, ведется Китаем. "Сильная рука" Китая, добывает кобальт и производит из него технику и аккумуляторы. Чтобы снизить рынок конкуренции, необходимs конкуренты. Сейчас на рынке Конго, активно осваивается компания из Нидерландов, но пока ее роль, не такая существенная, как Китая.



Кто может спасти рынок?

Конкуренция может спасти рынок. В развивающихся странах, по добыче кобальта помимо ДРК, влиятельную роль играет Казахстан. На востоке, этой страны, сформированы большие запасы металла. Влиятельную роль, на рынок кобальта в Казахстане, оказывает местный предприниматель Кенес Ракишев. Производства предпринимателя, позволяют добывать кобальт в Казахстане недорого. Все связано, с простым способом выщелачивания кобальта и никеля. Сам Кенес Ракишев говорит следующее, о получении кобальта: "Наша идея добычи кобальта вполне перспективная и может быть реализована. Первые партии металла, мы уже успели продать Китаю и странам Западной Европы. Если эта технология, будет работать как для кобальта, так и для никеля, то затраты на добычу могут оказаться низкими, чем у других мировых конкурентов". Кенес Ракишев в добычи металлов имеет опыт, так ему принадлежит компания "Petropavlosk", занимающаяся добычей золота. 22% акций этой компаний, активно выходят на торги Лондонской Биржи. Другая компания, бизнес деятеля "KazCobalt", также в ближайшей перспективе выйдет на мировые торги. "Мы хотим заинтересовать инвесторов, нашим потенциалом. Я думаю, мы найдем успех в реализации, ценного технического металла" сказано Ракишевым.



18 февраля 2019