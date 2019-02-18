Ау, читатель! Для кого пишут книги ТаджПисатели? - Х.Хуррамов

10:41 20.02.2019 "Для кого мы пишем книги, читателей же раз-два и обчелся…"



Прозаики современной таджикской литературы, имеющие все права считаться продолжателями персидской литературы, сегодня далеки от той узнаваемости, которую имели их предшественники. И, дело, как выяснялось, вовсе не в их творчестве...



Писатели среди нечитающих

Азиз Накибзод, таджикский журналист, который параллельно увлекается чтением книг, в том числе, современной таджикской прозой и помимо журналистской деятельности имеет бизнес, связанный с продажей книг. О состоянии дел в этой сфере он знает очень хорошо и подчеркивает как позитивные, так и негативные моменты.



"За последние 20-30 лет у нас появилось ряд очень хороших авторов, хотя по численности их не очень много. Среди них Юнус Юсуфи, Абдукодири Рустам, Бахманер и несколько других писателей, работы которых на сто процентов соответствуют современным стандартам литературы", - отмечает Накибзод.



Азиз Накибзод

Азиз Накибзод

В качестве наиболее популярных жанров в творчестве современных таджикских писателей, он выделяет романы и исторические романы, посвященные национальному возрождению, историю региона и другим важным темам. Однако широким интересом среди населения, по признанию Накибзода, творчество таджикских прозаиков не пользуется. Говорит, что таджикская молодежь почти полностью отошла от чтения книг. В качестве подтверждения своих слов, журналист приводит факт о том, что сейчас книги общим тиражом в 200 экземпляров с трудом можно продать в течение двух лет, что говорит о минимальном спросе со стороны покупателей. Изменения, согласно его наблюдениям, стали происходить буквально недавно, когда среди покупателей кроме учебников по изучению иностранных языков и словарей начали пользоваться спросом и художественные книги мировой литературы.



В годы независимости таджикская проза стала постепенно возрождаться, под влиянием происходящих вокруг нее событий, в частности гражданской войны и поствоенное восстановление. В творчестве таджикских писателей нашли свое отражение такие качества как гуманизм, сострадание, любовь к родине, сила воли человека и многое другое. Однако в новейший период, широкие массы так и не стали потребителями этой продукции, а круг читателей все более сужался .



"Современная литература перед кризисом"

Абдукодири Рустам - один из заметных писателей-современников таджикской литературы. Его перу принадлежат такие работы как "Рудаки, фаромуши, Чингизхон ва хар" ("Рудаки, забвение, Чингиз Хан и осел"), "Чойхона Рохат" (Чайхана "Рохат"), "Пойҳо ва Рӯйҳо" ("Ноги и Лица"), "Якрав" ("Упрямый"), "Хари марзшикан" ("Осел, который незаконно пересек границу"), "Дандонковак" ("Зубочистка") и другие, Писатель в своих работах обращает внимание на суть и сущность человека, затрагивает важные социальные темы и пытается показать, как человек под воздействием разных социально-политических обстоятельств может меняться и почувствовать свою сущность.



Абдукодири Рустам

Абдукодири Рустам

Прозаик с сожалением отмечает, что современная таджикская литература оказалась перед кризисом, но, несмотря на отсутствие спроса на этом рынке, авторы продолжают работать. "Те писатели, которые пишут, делают это по зову сердца, чтобы ответить на вопросы, возникающие у них в уме и пожирающие их сознание. Они пишут, чтобы как-то успокоиться и предоставляют это читателям, которых становится все меньше", - говорит Рустам.



Писатель видит главную задачу современной литературы в том, чтобы воспитывать и формировать читателей, без которых эта сфера не будет способна развиваться. "Сегодня я не вижу таких людей, которые бы заняли места своих наставников в будущем. Писатель появляется среди читателей, когда таковых нет, то он не может появиться из неоткуда", - уверен Абдукодири Рустам.



"Правительство оказывает заботу"

Критики и знатоки современной таджикской литературы среди ее представителей выделяют такие имена как Урун Кухзод, Абдулхамид Самад, Саттор Турсун, Барот Абдухрамон, Бахманер и других писателей романы и рассказы которых переведены на иностранные языки и затрагивают наболевшие проблемы современности и истории.



Кроме того, в стране действуют официальный орган Союз писателей Таджикистана, членами которого являются около 400 современных таджикских писателей и поэтов.



В органе издаются еженедельник "Адабиет ва санъат" ("Литература и искусство"), ежемесячник "Садои Шарк" ("Голос Востока"), квартальный русскоязычный журнал "Памир" и другие.



Ато Мирходжа

Ато Мирходжа

Заместитель председателя союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа уверен, что эта сфера в период независимости страны стало более развитой и во многом благодаря вниманию президента. "Лидер Нации проводит ежегодные встречи перед праздником Навруз с писателями и поэтами. Слушает их, на основе их предложений создаются новые программы. Они также активно участвуют на радио и телевидении непосредственно контактируя с обществом", - говорит Мирходжа. По его словам, современные писатели пишут на высоком уровне, но читателей этой литературы мало, а те, кто читают, хотят приобрести ее бесплатно. Кроме того, Мирходжа указывает на то, что проблема доставки книг в отдаленные районы до сих пор стоит и не нашла своего решения.



Писательство для души

Современные прозаики не получают огромные гонорары от государства как в советские времена и указанные проблемы не позволяют им продавать большие тиражы своих работ. Поэтому, многие из них занимаются творчеством параллельно своей основной работе, считая это за хобби.



Новые технологии и развитие интернета позволяют им делиться своими текстами в социальных сетях и общаться с читателями.



Один из русскоязычных прозаиков пользующийся таким методом является Джурахон Маматов. За десять лет творчества он написал более 90 работ и сейчас пишет свой первый роман. Его книги, с содержанием коротких и длинных рассказов, были изданы в Москве, Нью-Йорке, Торонто, Санкт-Петербурге и очень быстро нашли своих поклонников.



На прибыль Маматов не рассчитывает, и говорит, что получает большое вдохновение от интереса к своему творчеству. "Меня радует, что я получаю много отзывов от наших бывших земляков из Германии, США, Канады, Австралии. Люди, которые когда-то жили в Таджикистане, читая мои рассказы ностальгируют по нашей родине", - говорит прозаик. В его текстах, делается попытка показать таджиков с хорошей стороны, как нормальных цивилизованных людей. "Почти в каждом рассказе, у меня есть человек, читающий книгу, этим я хотел показать, что у нас нормальные люди, наши люди тоже читают, они тоже интеллектуалы, а не только гастербайтеры и рабочие, которые работают на чужбине" - рассказывает Маматов.



Как исправить нечитающую нацию?

Общение с представителями творческой интеллигенции, в данном случае с писателями, наталкивает на вывод о том, что эта сфера в Таджикистане держится на энтузиазме и верности своей профессии этих малочисленных людей, которые всеми силами пытаются удержать духовно-нравственную составляющую нации, не получая при этом почти никакой прибыли. Но судя по количеству читателей и узнаваемости авторов среди масс, пока этого не удается сделать.



Писатель Абдукодири Рустам считает, что в текущей ситуации необходимо принуждать к чтению.



"Один из действенных способов для этого могло быть то, что при отборе кадров на государственные должности наряду со знанием професии нужно учитывать и степень начитанности кадра. В вопросниках дожны быть вопросы о том, какие книги человек прочитал из мировой литераты и какие из современной таджикской литературы", - предлагает писатель. Таким способом, на его взгляд, можно привлечь к чтению как действующих чиновников, так и молодых кандидатов на госдолжности. Также прозаик предалагет, чтобы в Таджикистане издательства имели какие-то префернеции, чтобы цена книги не была завышенной и соответствовала заработной плате.



Пока же вопрос привлечения людей к чтению книг в условиях Таджикистана остается открытым и неизвестно сколь долго смогут продолжать свою работу современные прозаики, с сожалением признающие отсутствие должного интереса к своему творчеству внутри страны.



Признания за рубежом

Между тем, пока внутри Таджикистана, идут размышления о том, как принудить людей к чтению, за пределами страны таджикские писатели добиваются признания.



К их числу можно отнести Гульсифат Шахиди, недавно ставшей автором года в номинации "Лучший автор" премии Hertfordshire Press-2018 в Лондоне за сборник рассказов под названием "Сказки бабушки Гульсифат", Сироджиддина Икроми, который в 2016 году стал лауреатом ежегодного международного фестиваля "Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival 2015", благодаря своей повести "Из тьмы к свету", Гулчехру Пулатову, первую таджикскую писательницу, признанной лауреатом международного литературного конкурса "Русская Премия" по итогам 2007 года и много других современников.



Хурсанд Хуррамов

18.02.2019 Источник - Радио Озоди

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