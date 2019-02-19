Повяжут или нет экс-кыр-президента Атамбаева? - Багыт.kg

10:55 20.02.2019

Как взять в заложники экс-президента



Показавшие удивительную гибкость позвоночника депутаты нынешнего созыва Жогорку Кенеша уже давно никого не удивляют. Они стараются любой ценой подстроиться под мнение высшего начальства. Это случилось и с законом о неприкосновенности президентов и экс-президентов в Кыргызстане.



Сначала депутаты внезапно подняли эту тему (ведь все другие вопросы у нас решены, все понятно) и предложили фактически неприкосновенность с экс-президентов снять. Потом внезапно поменяли ко второму чтению свою точку зрения, да так, что один из авторов первоначального текста депутат Исхак Масалиев вынужден был сам проголосовать против документа, соавтором которого являлся. Неприкосновенности по новому варианту экс-президентов лишать будет в принципе можно, но по сложной процедуре.



Не исключено, что о таком варианте президента Сооронбая Жээнбекова попросили партнеры по СНГ. И Путину, и Назарбаеву в ближайшие годы предстоит "операция преемник", и им вовсе не нужен пример соседей, когда добровольно отдавший власть президент тут же попадает под суд. Как бы то ни было, перспектива судебного преследования Атамбаева (а всем понятно, что весь законопроект затеян ради него) стала более призрачной.



Но тут депутаты внесли в проект закона удивительное дополнение: "Экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии, либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.



В случае несоблюдения экс-президентом ограничений, установленных частью 3 настоящей статьи, по представлению генерального прокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных настоящим законом".



Как утверждает в этой связи кыргызстанский политолог Дмитрий Орлов, это значит, что "любой экс-президент после ухода в отставку должен превращаться в овощ... Или с него снимается всякая неприкосновенность. Просто за то, что он "каким-либо образом" (?) участвует в деятельности любой политической партии. Например, пришел на партийный митинг просто постоять и послушать, что говорят с трибуны. Либо на заседание политсовета партии пришел - с той же целью. Практика вообще-то показывает, что экс-президент любой страны обладает после ухода с должности гигантским опытом и знаниями, которых у других политиков просто не может быть. Не использовать их на благо государства - это преступление".



За что же экс-президентам такое поражение в правах? Почему их фактически после ухода с поста берут в заложники, что это за глупость? Понятно, почему гражданин, который избран президентом, на время работы на этом посту приостанавливает свое членство в политических партиях. Но потом-то почему он должен бежать от политики под угрозой ареста? Почему не имеет права баллотироваться в законодательные органы?



Остается только надеяться, что это нелепое положение отменит Конституционная палата как явно противоречащее основному закону страны. Хотя бы статье 20 Конституции КР: "В Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". И статье 35: "Каждый имеет право на свободу объединения". То есть право на участие и на работу в политических партиях.



Источник: газета "Багыт.kg" №6 от 20.02.2019 / стр. 5

Автор: Жекшенбек Абдысатаров