Более 11% улиц в Бишкеке не имеют названия. Тупик имени...

10:57 20.02.2019

В городах и селах Кыргызстана 5,3% улице не имеют названия. Об этом было сказано во время заседания республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Сообщает пресс-служба правительства в среду.



Как было доложено на заседании, по республике доля улиц, не имеющих названия, составляет 5,3%. Наибольшая доля улиц, не имеющих названия, в городе Бишкек – 11,7%, Ошской области – 9,0, Таласской и Баткенской областях – 6,7%. Доля улиц, имеющих названия, но не имеющих таблички с названиями, составляет 32,7%, а доля домов без номерных табличек составляет 34,0%.



Отметим, что в рамках выполнения календарного плана по проведению переписи населения и жилищного фонда, в Кыргызстане объявлен мораторий на переименование населенных пунктов и улиц в период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2020 года.



В Кыргызстане перепись населения и жилищного фонда планируют провести с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Последняя перепись в КР проводилась в 2009 году.