 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 19.02.2019
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Писк лохушек. Турецкий кино-мачо Бурак Озчивит за $379 тысяч встретился с богатыми женщинами Ташкента
11:01 20.02.2019

Известный турецкий киноактер и модель Бурак Озчивит встретился на фуршете с женами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.

Местные СМИ сообщили 18 февраля, что киноактера пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актерских работ. Портал Rusturkey.com сообщил, что Озчивит приехал в Ташкент, чтобы посетить 2,5-часовой банкет с известными людьми.

Интернет-портал "Новости Узбекистана" сообщил, что турецкий киноактер обсудил с узбекскими кинорежиссерами вопрос своего участия в новом телесериале и провел мастер-класс для молодых актеров.

Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.

Актер известен своими ролями в "Великолепном веке", "Черной любви", "Королек -птичка певчая" и многих других.

Источник - ca-news.org
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