Аскар Акаев исключен из списков голосующих академиков Кыргызской академии наук

11:22 20.02.2019

Бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева на родине исключили из списка академиков Общего собрания Национальной Академии наук Кыргызстана, которые могли голосовать на сегодняшнем собрании. Такое решение принято 20 февраля единогласно на ежегодной сессии НАН академиками и членами-корреспондентами.



Причина – Акаев живет в другой стране.



Из списка исключены еще три академика по состоянию здоровья. Как объяснили в президиуме, эти академики не смогли принять участие в сегдяшней сессии и поэтому, чтобы на сессии был кворум, их исключили из числа голосующих. В пресс-службе НАН уточнили, что они исключаются только сегодня, но академиками остаются.



Общее собрание НАН – это высший орган управления Академии наук КР.