Путин напугал Запад еще одной супер-пупер-ракетой - "Циркон". Сколько их у него?

13:31 20.02.2019

Путин рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете



В России ведется работа над созданием гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По словам Путина, разработки продвигаются успешно и должны быть завершены в запланированные сроки. Разработкой занимается "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Это будет ракета со скоростью полета около девяти махов и дальностью более 1000 км, способная поражать морские и наземные цели, отметил Путин.



"Циркон" будет запускаться "с морских носителей" – кораблей и подлодок. По словам Путина, новая ракета предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски".



Россия дала силовой ответ на выход США из ракетного договора

В декабре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон". По данным канала, это были уже пятые испытания "Циркона" с 2015 г. Во время последнего ракета развила максимальную скорость, которая в восемь раз превышает скорость звука, – около двух миль в секунду.



По словам одного из собеседников канала, серийное производство "Циркона" в России начнется в 2021 г., на вооружение ракету примут не ранее 2022 г.