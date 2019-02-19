РосПравительство доверит дострой космодрома "Восточный" Crocus Group азербайджанцев Агаларовых. Крекс, пекс, фекс...

15:27 20.02.2019

Crocus Group Агаларова стала главным претендентом на достройку Восточного

Новым подрядчиком строительства космодрома скорее всего станет Crocus Group Араза Агаларова. По словам источника РБК, это единственный подрядчик с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны



Вид на стартовую систему космодрома Восточный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

"​Роскосмос" практически определился с выбором нового подрядчика для строительства космодрома Восточный, с большой долей вероятности им станет Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова. Об этом рассказал РБК источник, близкий к "Роскосмосу".



"Эта тема [привлечение Crocus к реализации проекта - РБК] обсуждалась", - рассказал источник. Он напомнил, что контракт с предыдущим подрядчиком - ПСО "Казань" - был расторгнут. "На 90% новым подрядчиком станет компания Агаларова. Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей", - пояснил собеседник РБК.



В пресс-службе Crocus Group на вопросы РБК ответили, что "комментировать нечего".



О том, что новым подрядчиком по возведению Восточного станет Crocus Group, пишет также со ссылкой на три источника The Bell. По словам собеседников издания, переговоры с Crocus еще идут. При этом предполагается, что Crocus будет строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты "Ангара". Стоимость проекта собеседники издания оценили в 40 млрд руб.



Crocus и государство



"Дочка" Crocus Group "Крокус Интернэшнл" выступила генеральным подрядчиком строительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (Владивосток). Строительство началось в июле 2009 года, в 2012 году к саммиту АТЭС объект был сдан. На университет было потрачено 70 млрд руб.: 1 кв. м обошелся в 74,155 тыс. руб. ($2260). Как сообщал в интервью РБК в 2016 году Араз Агаларов, на этом проекте компания ничего не заработала. На строительство дороги и благоустройство территории она дополнительно потратила 3,6 млрд руб. собственных средств, из которых Минфин вернул компании 1,1 млрд руб., говорил он.



В 2014 году компания получила подряды на строительство двух стадионов к чемпионату мира по футболу-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону стоимостью 17,3 млрд и 18,7 млрд руб. соответственно. Объекты были введены в эксплуатацию в марте 2018 года. В 2015 году "Крокус Интернэшнл" был передан контракт на строительство первого участка ЦКАД, от которого отказался "Стройгазконсалтинг". Стоимость проекта составляет 48,9 млрд руб., из них бюджетных, как рассказал Алагаров в интервью "РИА Новости", 42 млрд, а около 6 млрд вложила компания.



Авторы: Петр Канаев, Владислав Гордеев

При участии: Надежда Федорова