В центре Самарканда снесут 14-этажный Дом Советов

18:47 20.02.2019

В ЦЕНТРЕ САМАРКАНДА СНЕСУТ 14-ЭТАЖНЫЙ ДОМ СОВЕТОВ

В Самарканде будет снесен построенный в 80-е годы 14-этажный Дом советов на площади Куксарой, сообщает хокимият области.



По данным ведомства, на совещании под руководством хокима области Эркинжона Турдимова обсудили исполнение поручения Администрации Президента, которым предписано устранение выявленных в историческом центре города 159 объектов, построенных с нарушениями.



В связи с этим объявлено о скором сносе 14-этажного Дома советов на площади Куксарой, однако не уточнили, будет ли снесен 12-этажный Бизнес-центр.