Казахские кулпытасы в степях Оренбуржья завораживают туристов

18:50 20.02.2019

Казахские кулпытасы (надгробные памятники кочевников мусульман) близ Оренбурга считаются местной достопримечательностью и все чаще притягивают к себе любителей древности.



Во времена Казахского ханства мастера украшали кулпытасы орнаментами и придавали им необычную форму. К примеру, в Буртинской степи есть памятники, изготовленные из розового ракушечника. Особенно красивы каменные стелы с верхушкой в виде шара. Также на кулпытасах часто встречаются изображения родовой тамги. Иногда на этих монументах нет имен, а просто высечены суры из Корана.



Некоторые кулпытасы были найдены внутри разрушенных временем церемониальных сооружений. Высота отдельных столбов достигает 3,5 метра.



Как пишет российский исследователь Виктор Хомутский, кулпытасы датируются XVI веком и являются уникальной достопримечательностью Южного Урала.



Алан ИСАЕВ | Астана