 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахские кулпытасы в степях Оренбуржья завораживают туристовКазахские кулпытасы в степях Оренбуржья завораживают туристов
18:50 20.02.2019

Казахские кулпытасы (надгробные памятники кочевников мусульман) близ Оренбурга считаются местной достопримечательностью и все чаще притягивают к себе любителей древности.

Во времена Казахского ханства мастера украшали кулпытасы орнаментами и придавали им необычную форму. К примеру, в Буртинской степи есть памятники, изготовленные из розового ракушечника. Особенно красивы каменные стелы с верхушкой в виде шара. Также на кулпытасах часто встречаются изображения родовой тамги. Иногда на этих монументах нет имен, а просто высечены суры из Корана.

Некоторые кулпытасы были найдены внутри разрушенных временем церемониальных сооружений. Высота отдельных столбов достигает 3,5 метра.

Как пишет российский исследователь Виктор Хомутский, кулпытасы датируются XVI веком и являются уникальной достопримечательностью Южного Урала.

Алан ИСАЕВ | Астана

Источник - Экспресс-К
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