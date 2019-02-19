Раскол Запада устроили как по заказу Кремля, - С.Сачивко

18:55 20.02.2019 Раскол Запада устроили как по заказу Кремля

России надо правильно воспользоваться назревшими противоречиями между Европой и США



София Сачивко

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Владимир Васильев



Мюнхенская конференция по безопасности обнажила резкое ухудшение отношений между Европой и США по ряду важных вопросов. К такому выводу пришли репортеры французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер.



По мнению журналистов, раскол усилился после объявления Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. Недовольны в Европе и неожиданным выводом войск из Сирии. Кроме того, существуют разногласия по поводу закупок российского газа и оборудования китайской компании "Huawei", венесуэльского кризиса и многим другим вопросам.



Однако, как считают журналисты, это не помешало вице-президенту США Майку Пенсу прочитать нравоучительную речь, сочетавшую упреки и предостережения и заявить, что при Дональде Трампе США вновь стали лидером свободного мира. То, что в "свободном мире" не все согласны с американскими методами, Пенса, видимо, не особо волновало.



Ответить американцам выпало на долю канцлера ФРГ Ангелы Меркель. И, как считают, журналисты, ответ этот был беспрецедентно жесткий. И то, что это прозвучало и уст лидера страны, которая считалась самым верным союзником США, по их мнению, "очень много говорит о негативном состоянии трансатлантических отношений".



Так, канцлер Германии призналась, что "шокирована" обвинениями американской администрации, квалифицирующей импорт европейских автомобилей как угрозу национальной безопасности. Она также выразила свое несогласие по Ирану и Сирии. Однако особое внимание Меркель уделила выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по ее мнению, касается в первую очередь безопасности европейцев. После чего глава ФРГ пригласила Китай присоединиться к переговорам США и России о разоружении. Впрочем, Китай это предложение отклонил.



Свою шпильку в адрес США вставили и журналисты издания Spiegel, по мнению которых, США хоть и продолжают раздавать команды, но некуда не ведут. И даже известный американский дипломат, пишет издание, говорит. Что давно не слышал в Вашингтоне слова "союзники". В Мюнхене признают, что трансатлантическое партнерство находится в самом тяжелом кризисе за последние десятилетия, говорится в статье.



"Атлантический океан никогда не казался таким широким, как в эти дни", - подчеркивает автор статьи в Spiegel.



А, по информации Bloomberg, речь Меркель вызвала бурные овации участников конференции. Тем не менее, фрау Меркель, пишет издание, обеспокоена агрессивной политикой США в отношении "Северного потока-2" и перспективой жестких действий со стороны администрации Трампа.



"Вице-президент Майк Пенс в субботу дал понять, что США пока не готовы смириться с поражением по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от подводного трубопровода". - пишет издание. Более того, США пытаются вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, такими, как например, Франция.



Как считает сенатор Алексей Пушков, Мюнхенская конференция показала, что напряженность в международных отношениях нарастает.



"Из речи Пенса в Мюнхене ясно, что США недовольны уровнем единства в НАТО: вопреки их требованиям, Турция намерена закупить С-400 у России, ФРГ нацелена на завершение Сев. потока-2, а главные союзники США в Европе хотят сохранить ядерную сделку с Ираном вопреки санкциям Вашингтона", - написал он на своей странице в Twitter.



Как считает сенатор, в НАТО задают тон те, кто требует увеличения давления на Россию, а остальные не решаются им противоречить. При этом "голоса разума звучат все тише". По его мнению, такие политики как министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ведут дело к новому ракетному кризису в Европе, а возможно и военному конфликту.



На открытии конференции, пишет Алексей, прозвучал призыв к тому, что Европа должна говорить сама за себя, говорить одним голосом и быть способной влиять на мировые дела, а не быть объектом политики других держав.



"Но как Европа будет говорить за себя, если она всякий раз оглядывается на США?" - вопрошает сенатор.



Сенатор полагает, что подход Берлина и лично Меркель к "Северному потоку-2" обозначает те пределы, до которых ФРГ готова принять позицию США.



"У проекта есть и противники в немецкой элите, но им никак не удается взять верх. И это ни в коей мере не уступка России. Проект очень важен и выгоден для самой Германии", - считает Алексей Пушков.



В свою очередь сенатор Константин Косачев отметил, что в речи Пенса России внимание было уделено меньше обычного, а основной акцент, причем уважительно, без традиционного американского хамства, сделан на Китае.



"Перед европейцами предельно внятно поставлено пять задач: довести военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, заблокировать „Северный поток-2", покупать только американские оружие и сжиженный газ, выйти из „ядерной сделки" с Ираном и признать самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо. За это обещано дальнейшее лидерство США. Многополярности нет и в помине, да и зачем она американцам?" - пишет он на своей странице в Фейсбук.



На его взгляд период разброда и шатаний в НАТО, связанный с маневрами Трампа, уходит в прошлое, и европейцы решили "спустить конфликт на тормозах". Критика, по его мнению, звучит осторожно и в основном касается вывода американских войск из Сирии.



"Увы, нет внятной позиции ни по ДРСМД, ни по „ядерной сделке" с Ираном. По России - известные мантры, ничего нового. Хорошо, что не отказываются от „Северного потока-2", несмотря на давление проукраинской части аудитории", - отмечает Косачев.



Трансатлантические отношения трещат по швам среди руководства Евросоюза, представленного такими странами как Германия, может быть Франция и, как ни странно звучит, Великобритания и Италия, то есть ведущие страны Евросоюза, заявил "СП" гл.н.с. Института США и Канады РАН, д.э.н. Владимир Васильев.



- Меркель, я думаю, выражала не только свои "шкурные" интересы, связанные с интересами немецкой экономики. Немецкая экономика сегодня - это локомотив европейской экономики, по крайней мере, ее континентальной части. Поэтому Меркель выражала ту точку зрения, которую открыто или завуалированно представляют лидеры старой Европы.



Эти отношения сегодня замешаны на разных идеологических установках. Это принципиально важно и было заявлено на Мюнхенской конференции.



Было четко заявлено, что Европа в нынешнем своем виде, по крайней мере ее лидеры, исповедует идеи либерально-демократической глобализации. То есть старого либерально-демократического проекта, который ассоциируется с интеграционными процессами в Европе, трансатлантическим партнерством, то есть то, что представляли Барак Обама, Джо Байден - той стороны Атлантики и Меркель, Франсуа Олланд - лидеры Старой Европы по эту сторону Атлантики, в том числе английская часть.



Трамп сразу же провозгласил политику экономического или политического национализма. И это идеологическое различие - питательная почва: это политики, которые представляют разные идеологические взгляды. Просто в последние годы под влиянием нашего национального опыта мы не совсем понимаем роль идеологии. А здесь за идеологией стоят совершенно разные проекты, понимания и такие ситуации, при которых компромиссы возможны как временное состояние, а разногласие - как постоянное.



На сегодняшний день можно сказать, что Европа, в лице Меркель и людей, которые присутствовали на Мюнхенской конференции, ждут, что в 2020 году президентство Трампа закончится, к власти придут демократы. И неслучайно были такие бурные аплодисменты Байдену. Считается, что он будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 20-ом году. И Байден как раз и представлял альтернативную Америку, старую Америку, Америку Обамы.



Напомню, когда после выборов в ноябре Обама поехал в Европу, они с Меркель договорились, что она будет наследницей этого либерально-демократического проекта. И Меркель эту линию продолжает. Сегодня Европа, которая внимательно следит за всем, что происходит в США, можно сказать, открыто ставит на то, что президентство Трампа закончится, а демократы, которые придут ему на смену, в той или иной форме всегда будут исповедовать эти либерально-демократические ценности глобализации. От них, кстати, Европа очень выигрывает с точки зрения экономики и существующих торговых дисбалансов.



"СП": - А с точки зрения США?



- Трещат политические отношения. Это все накладывается и на американское восприятие, на администрацию Трампа, на таких людей как Пенс, потому что они тоже видят, что Европа их не воспринимает. Старая Европа говорит им, что не хочет и будет иметь с ними дел.



Администрация США ведет себя также. Это было продемонстрировано Трампом в отношении Меркель, и, может быть, Терезы Мэй. Трамп тоже считает, что старые элиты в Европе должны уйти. Пусть немножко ассиметричный, но зеркальный ответ нынешней американской администрации: вы не хотите видеть нас у кормила власти, а мы - вас.



Сейчас надо посмотреть, как этот фактор будет разворачиваться в экономических противоречий - введут ли американцы пошлины на европейские автомобили. А там рынок 300 млрд. Тогда и получится, что ухудшение экономического положения Европы - это основа, или, по крайней мере, очень важный фактор, который может способствовать уходу этих политиков с политической арены. Эти политические трещины становятся уже буквально непреодолимыми.



"СП": - Как эта ситуация отражается на России?



- Возможно, лучшую ситуацию нам сегодня трудно представить. Это было видно и по речи Сергея Лаврова в Мюнхене. Эта речь четко была направлена на то, что мы очень хотим поиграть на этих противоречиях. Тем более, что с администрацией Трампа у нас ничего не получается, особенно после выхода из Договора РСМД. В общем, более благоприятную ситуацию даже трудно придумать, если есть возможность вклиниться с нашими позициями по отношению к Европе.



Выступление британского министра, на самом деле, и представляло из себя понимание этой проблемы. Он может не столько выступал с антироссийской тенденцией, сколько с предупреждением, что эти разногласия приведут к тому, что объективно в качестве выигравшей стороны окажется Россия. То есть Россия выиграет по факту растущих экономических, политических, идеологических разногласий между нынешней администрацией США и нынешними европейскими лидерами, а не потому что она будет этому способствовать.



Это нашло отражение в "Северном потоке-2", в меньшей степени в ситуации с Ираном. Приходит канцлер Германии и открыто защищает этот проект ("Северный поток-2"). Ну что еще нам нужно?! Нам и желать больше нечего, а только быстрее проложить трубы.



"СП": - Ее обеспокоенность из-за "Северного потока-2" обоснована, учитывая намерение США ужесточить санкции?



- Это именно разногласия. Это и торговая война против немецких автомобилей. Трещат отношения и тогда США начинают вредить. Но здесь мы ничего не можем сделать. Принцип суверенных действий. Америка сказала, что она будет противодействовать. В каких формах, посмотрим.



Есть одна проблема: Трамп - не гибкий политик, не любит, когда ему перечат, тем более, как он считает, младшие партнеры или страны вроде Германии, которые, по его мнению, по гроб жизни обязаны своим благосостоянием Америке за то, что ее после войны из руин подняли. Источник - СвободнаяПресса

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