А что может Польша против Ирана и Китая? - В.Гулевич

19:00 20.02.2019

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 20.02.2019



Варшава продолжает обслуживать внешнеполитические интересы США



Вопрос "А что может Польша против Ирана и Китая?" возник из того, что проходившая 13-14 февраля по инициативе США в Варшаве конференция "Мир и безопасность на Ближнем Востоке" с участием почти шестидесяти стран – союзников США из числа европейских и ближневосточных государств была странным мероприятием. Обсуждали в столице Польши возможную войну с… далеким от поляков Ираном.



Польские власти пытались отрицать антииранский характер сего действа, но их заверения не убеждали. В день начала конференции, 13 февраля, в Варшаве прошла демонстрация двух групп иранской оппозиции. У Национального стадиона устроили митинг протеста прозападные Национальный совет сопротивления Ирана (НССИ) и Организация моджахедов иранского народа. Последняя признана террористической организацией и в Иране, и в Ираке, но США еще в 2012 году исключили ее из списка террористических.



В протесте иранских оппозиционеров приняли участие польские политики и от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), и от оппозиционной "Гражданской платформы" (ГП). А на Замковой площади Варшавы протестовали сторонники иранской монархии, свергнутой 40 лет назад.



Хотя МИД Польши официально отрицал факт контактов с иранской оппозицией, известно, что в беседах с польскими политиками члены Национального совета сопротивления Ирана высказались за смену власти в Тегеране силой и выразили готовность взять власть в свои руки.



"Несколько лет мы поддерживаем эти организации, борющиеся за права человека с режимом, который расстреливает людей, держит их в тюрьмах…" – заявил по поводу контактов с иранскими оппозиционерами евродепутат от ГП Марчин Свенцицкий. "К Национальному совету иранского сопротивления отношусь положительно, как и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон…" – присоединился к Свенцицкому евродепутат от ПиС Рышард Чарнецкий.



Польская пресса писала в эти дни, что Варшава не должна оставлять без внимания такой взрывоопасный регион, как Ближний Восток, в то время когда польские военнослужащие несут службу в миссиях западной коалиции в Ираке, Иордании, Кувейте.



А все-таки чем может быть полезно внимание польских властей к Ближнему Востоку?



В 2018 г. Польша заявила о желании присоединиться к миссии ООН на сирийско-израильской границе. Речь шла о размещении в марте 2019 года на Голанских высотах 150 польских военнослужащих при 15 броневиках и двух самоходно-артиллерийских установках Rak. Тогда же в Сирии побывала с тайным визитом делегация польских разведчиков во главе с руководителем Агентства разведки Петром Кравчиком. С кем встречались польские разведчики и что они обсуждали, осталось неизвестным.



Кстати, в ООН настаивали на отправке поляков в Мали, но Варшава просилась на Ближний Восток. Миссия в Мали, где служат 14 тыс. солдат-миротворцев, опаснее миссии на Голанских высотах, где находятся всего около 1 тыс. военнослужащих, и на Голанах польские солдаты будут заметнее, а в Мали они, так сказать, потерялись бы в толпе.



"Американцы смотрят на две вещи – достаточно ли мы тратим на оборону и высылаем ли солдат, когда это нужно. Таким простым образом мы можем продемонстрировать участие наших солдат [в миссиях]",



– цитировала польская пресса слова высокопоставленного польского политика.



На проведение антииранской конференции Варшава согласилась под давлением США. Собственно, американцы другого варианта полякам не оставили, связав воедино участие Варшавы в антииранском походе Соединенных Штатов и "усиление" польских вооруженных сил американскими военнослужащими. "В обмен" на антииранскую позицию польского руководства планируется усилить американцами, частично на ротационной, частично на постоянной основе, польские подразделения ВМС в Гдыне, ВВС в Мирославце и Ласке, сухопутные части в Ожише и Жагани и подразделения спецназа в Кракове.



"Польско-американские дипломатические контакты никогда не были такими интенсивными, как сейчас", – прокомментировал сход в Варшаве глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.



Теперь понятно, почему Варшава полгода назад отменила поправки к закону о деятельности Института национальной памяти, предусматривавшие уголовное наказание за утверждения о причастности поляков к холокосту. Пойти на это Варшаву заставили американцы после того, как польский закон вызвал недовольство Тель-Авива.



Требуют американцы от Варшавы поддержки и в их противостоянии с Китаем. В частности, добиваются, чтобы Польша отказалась от создания цифровой сети нового поколения 5G с участием китайской корпорации Huawei и от сотрудничества с Пекином в формате 16+1 (16 стран Троеморья плюс Китай).



В июне 2016 г. во время визита в Польшу председателя КНР Си Цзиньпина польский президент Анджей Дуда заявил о Польше как о воротах для китайских инвестиций в Европу. Китайский и польский лидеры подписали пакет из 20 соглашений, в том числе о долгосрочном стратегическом партнерстве в области энергетики.



Теперь по требованию американцев Польше придется менять свои планы. Так что ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи "А что может Польша против Ирана и Китая?", довольно прост: ничего, кроме обслуживания внешней политики США.