Гульнара Каримова научилась варить пельмени (видео)

19:12 20.02.2019

Внучка первого Президента Узбекистана Иман Каримова опубликовала Stories в Instagram вместе со своей мамой.



На снимке виден лишь профиль, предположительно, Гульнары Каримовой.



Кроме того, неизвестно, когда именно был запечатлен этот момент.



"Совсем по-другому получается, когда мама на кухне", – подписала снимок Иман Каримова.



Напомним, неделей ранее сын Гульнары Каримовой Ислам пожаловался, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание в тюрьме.



Он отмечал, что ей не оказывают своевременную медицинскую помощь.





