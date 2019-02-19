|Гульнара Каримова научилась варить пельмени (видео)
19:12 20.02.2019
Внучка первого Президента Узбекистана Иман Каримова опубликовала Stories в Instagram вместе со своей мамой.
На снимке виден лишь профиль, предположительно, Гульнары Каримовой.
Кроме того, неизвестно, когда именно был запечатлен этот момент.
"Совсем по-другому получается, когда мама на кухне", – подписала снимок Иман Каримова.
Напомним, неделей ранее сын Гульнары Каримовой Ислам пожаловался, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание в тюрьме.
Он отмечал, что ей не оказывают своевременную медицинскую помощь.