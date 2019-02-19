У женщин в Туркменистане массово отбирают водительские удостоверения

19:26 20.02.2019

Полиция в Ашхабаде останавливает женщин за рулем и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом сообщило радио "Азатлык".



Придираются ко всему и находят повод, чтобы отобрать права. Так, одну гражданку лишили удостоверения, придравшись к тому, что содержание аптечки автомобиля не соответствует нормативу.



В неформальной беседе с корреспондентом издания полицейский признался, что они получили приказ отбирать права у женщин за рулем. Накануне запрет на пользование личным автотранспортом получили сотрудницы правоохранительных органов Ашхабада.



Ранее с запретом и лишением водительских удостоверений столкнулись инвалиды, проживающие в Ашхабаде. Под запрет попали старые автомобили. Законных оснований для ограничений нет, но никто не разъясняет причин происходящего.

В январе поступила информация, что туркменским женщинам, имеющим водительские права, звонили участковые и расспрашивали, когда они получили удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, на чьи деньги покупали автомобиль и кто оплачивает его содержание. После их предупредили, что они должны явиться на пересдачу экзаменов.