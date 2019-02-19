Академия Кырнаук опровергает инфу о том, что в Институте математики нет интернета и отопления. Счеты есть?

19:49 20.02.2019

Национальная академия наук опровергает информацию о том, что в Институте математики НАН нет интернета и слабое отопление.



Как сообщает пресс-служба НАН, была создана комиссия в составе 4 человек, которые с помощью специального оборудования проверили температуру воздуха в кабинетах, которая составила 25-28 градусов тепла.



"Также выяснилось, что все компьютеры оснащены интернетом и даже имеется компьютерный класс с доступом к интернету", - говорится в сообщении.

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