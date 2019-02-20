Грозит ли Молдавии участь Украины? - В.Малышев

20:32 20.02.2019 Чем могут обернуться парламентские выборы в республике



Несколько дней осталось до предстоящих в Молдавии 24 февраля парламентских выборов и обстановка в стране все больше накаляется. Ожесточенная борьба идет между настроенным в пользу укрепления сотрудничества с Россией президентом Игорем Додоном и поддерживающей его Партией социалистов и прозападно настроенным парламентом, который контролирует правительство.



Вот лишь самый последний эпизод этой борьбы: правительство потребовало отозвать посла Молдавии в Москве, однако Игорь Додон этот скандальный документ не подписал. Любопытно, что демарш с отзывом посла последовал тотчас же после прямого столкновения президента Молдовы с послами США и Румынии, от которых Додон потребовал прекратить вмешиваться в его деятельность. При этом глава Молдовы постоянно подчеркивает, что его стратегическая задача – выстраивание сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение принципа постоянного нейтралитета. Игорь Додон отмечает, что эта позиция получила поддержку большинства населения и пользуется уважением со стороны внешних партнеров Молдовы.



Россия внимательно следит за развитием событий в этой стране и предупреждает о возникающих угрозах.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что Молдавия в случае победы социалистов на парламентских выборах может повторить печальный опыт Украины, так как США и страны Евросоюза могут организовать кишиневский "майдан" по примеру киевского.



Такие события могут подтолкнуть молдавских политиков к импичменту президента, отметил он в интервью "Комсомольской правде". По словам Патрушева, "Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии".



"Это, – предположил Патрушев, – станет возможным в случае победы на предстоящих выборах сторонников этого курса и формирования соответствующей прозападной коалиции". Он подчеркнул, что предвыборные "опросы населения показывают, что в избирательной кампании лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом". Однако отметил, что "это Запад не устраивает".



По этой причине "молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу - за или против Запада". "Это привычная политика творцов „цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот", - напомнил Патрушев.



Позиция России



Недавно Игорь Додон побывал в России, где встретился с Владимиром Путиным. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел с президентом Молдавии переговоры на полях саммита по безопасности в Мюнхене. Ранее же МИД РФ заявил, что "вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона".



"Сегодня это особенно ярко проявляется на примере Венесуэлы, где США, по сути, пытаются осуществить государственный переворот. Из той же серии оккупация ими части территории Сирии после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске. В этом ряду – и ручное управление киевским националистическим режимом, захватившим власть с американской помощью. Схожую участь, похоже, готовят и для Молдавии", – отмечается в документе.



МИД РФ уточнил, что у официальной Москвы создалось такое впечатление "из-за поведения посла США в Кишиневе Д. Хогана", который, как считает МИД России, "сразу после вступления в должность прошлой осенью, принялся деятельно участвовать в молдавских внутренних процессах".



"Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана", – говорится в комментарии МИД России. "Недипломатичные манеры американского посла наглядно отражают привычки США не утруждать себя понятием суверенитета и, сочетая угрозы с посулами, навязывать свою волю. Очень не хотелось бы, чтобы Молдавия стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину", – заявил российский МИД. В этой связи Россия выразила уверенность, что "народ Молдавии сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля с.г. парламентских выборах без советов из Вашингтона".



Главная интрига



Парламентские выборы в Молдавии 24 февраля впервые пройдут по смешанной системе - 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В один день с парламентскими выборами в стране состоится республиканский консультативный референдум, в ходе которого граждане страны должны согласиться или не согласится с уменьшением числа депутатов в парламенте со 101 до 61, а также возможностью отзывать (отправлять в отставку) народных избранников, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом.



Главная интрига февральских выборов – удастся ли Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) получить большинство. В этом случае у президента Игоря Додона, выходца из ПСРМ, будет шанс оказывать влияние на реальную политику в своей стране или даже, как он стремится, изменить форму правления с парламентской республики на президентскую.



Согласно недавнему соцопросу, Партия социалистов может рассчитывать на 48 депутатов в новом парламенте, куда могут пройти шесть политических сил. Основные среди них - это партия "Действие и Солидарность", которую возглавляет Мария Санду, политическая партия "Платформа "Достоинство и правда"", партия "Демократическая партия Молдовы". Однако, согласно тем же опросам, 32 процента молдавских граждан еще не знают, за кого им отдать свой голос.



Молдавский политолог и журналист Валерий Демидецкий полагает, что есть три сценария предстоящих выборов. "Первый: социалисты побеждают и формируют большинство в парламенте и правительстве, которое будет работать вместе с Игорем Додоном. Второй: если большинства не будет, социалистам придется создавать коалицию с рядом депутатов, избранных по одномандатным округам. И третий вариант: формирование под давлением США и Евросоюза демократической коалиции", - рассказал он "Парламентской газете".



Две болевые точки



В ходе идущей в Молдавии предвыборный борьбы есть две особенно болевые точки. Это вопросы, связанные с Приднестровьем, и Гагаузия. Часть жителей соседнего с Молдавией Приднестровья имеет молдавское гражданство. Проголосовать они смогут на территории Молдавии. В Приднестровье не чинят препятствий для желающих проголосовать на выборах молдавских парламентариев. "Каждый голос может оказаться решающим для итогового результата выборов. Даже два избирательных округа в Приднестровье имеют значение", - заметил доцент Государственного института международных отношений Республики Молдова Сергей Назария.



Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Республики Молдова имеет свой статус.



Ее население, которое, несмотря на свои тюркские корни, говорит в своем подавляющем большинстве на русском языке и решительно настроено на сотрудничество с Россией, обеспокоено тем, что сторонники прозападных сил строят планы по объединению Молдавии с соседней Румынией.



Поэтому в Конституции АТО Гагаузия есть пункт, который предусматривает в случае такого поворота событий поставить вопрос о самоопределении.



Так, башкан (высшее должностное лицо) Гагаузии Ирина Влах возмутилась решением об отзыве правительством молдавского посла в Москве. "Категорически не приемлю инициативу Министерства иностранных дел и европейской интеграции об отзыве посла нашей страны в Российской Федерации, – заявила она. – Очевидно, что этот демарш преследует лишь одну цель – накалить накануне выборов молдово-российские отношения и создать в лице России внешнюю угрозу. Для жителей Гагаузии, как и для большинства граждан страны, Россия – это наш стратегический политический и экономический партнер. В Гагаузской автономии высоко ценят тесные связи с российскими регионами-партнерами и будут в дальнейшем наращивать потенциал межрегионального сотрудничества. Как глава Гагаузии, входящей по статусу в состав правительства, я отказываюсь принимать участие в заседании, на котором будет рассмотрена эта скандальная инициатива", – отметила И. Влах.



Интриги США



С приближением парламентских выборов американские "эмиссары" интригуют в Молдове все активнее. Главная их цель – любой ценой предотвратить победу социалистов, призывающих к дружбе с Россией. По опросам, симпатии населения – на стороне Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиды Гречаной, выступающей вместе с президентом Додоном за союз с Россией. Их оппонентом выступает пока еще правящая Демократическая партия Молдовы, за которой стоит проамериканский олигархат во главе с председателем этой партии, одним из богатейших бизнесменов Кишинева Владимиром Плахотнюком. В этот же прозападный лагерь входят либеральные партии "Действия и солидарность" во главе с Майей Санду и "Платформа "Достоинство и правда"" под руководством Андрея Нэстасе.



Как отмечают обозреватели, Санду и Нэстасе друг друга недолюбливают. Но перед общей угрозой в лице дискредитировавшегося себя "связями с криминалом" Плахотнюка вошли в единый электоральный блок. Все три партии объединяет общий курс на вступление Молдовы в ЕС и НАТО.



С этой целью правительство Молдавии одобрило недавно намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака. Согласно условиям тендера, объявленного военно-морскими силами США, будут построены 8 объектов для тренировки и отработки военных операций в городской среде. Среди объектов отель, торговый центр, офис, школа, сервис-центр.



Как считают обозреватели, за формулировками о модернизации военной базы в Бульбоаке кроются планы США по подготовки сил специального назначения Республики Молдова на случай новой войны в Приднестровье. Не исключено, что там будут тренироваться диверсанты.



Благодаря прозападному парламенту США вообще хозяйничают в Кишиневе, как у себя дома. Депутат от социалистов и политолог Богдан Цырдя в своем выступлении напомнил, как поступали с большинством молдавских президентов. Так, в свое время к бывшему президенту Воронину посреди ночи ворвалась тогдашний посол США в Кишиневе Хедзер Ходжес, заставив лидера "независимого" государства в одночасье отказаться от мирного урегулирования конфликта с Приднестровьем – "плана Козака" и провозгласить евроинтеграцию единственным путем развития Молдовы. Всех последующих глав Молдовы вызывали "на ковер" в посольство, где они должны были покорно согласовывать все свои действия. А работой нынешнего премьера Павла Филипа, как сказал Цыдря, так вообще руководят из посольства США при помощи смсок… Лишь всенародно избранный президент Игорь Додон оказался единственным молдавским политиком, способным сказать "Нет!" Вашингтону.



Иммиграционная амнистия и освобождение летчиков



По просьбе И. Додона Россия объявила для граждан Молдавии иммиграционную амнистию, чтобы облегчить им возможность участия в выборах. Те граждане Молдавии, которые нарушили сроки пребывания на территории России, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года уехать обратно на родину без привлечения к административной ответственности. А тем, кто воспользуется "миграционной амнистией", будет позволено снова въехать в Россию, то есть для них никаких решений о запрете въезда на территорию нашей страны не предусмотрено. Кроме того, в отношении этих граждан с 25 февраля следующего года начнется работа над пересмотром в сторону отмены или смягчения принятых ранее ограничительных мер.



Одновременно Москва оказала содействие в освобождении двух молдавских летчиков, которые более трех лет томились в плену у террористов в Афганистане.



Игорь Додон поблагодарил за это российские власти и сообщил, что Россия занялась освобождением из плена в Афганистане двух молдавских летчиков после провала переговоров, которые вело правительство республики.



"Мы начали заниматься этим вопросом в прошлом году. На одной из встреч с коллегами из России – об этом знает и высшее руководство РФ – я просил, чтобы они по своим каналам рассмотрели возможность, чтобы нам помочь вернуть этих ребят. Была проведена очень серьезная операция […> Их переправляли через несколько границ", – рассказал Додон.



В правительстве Молдавии ничего не знали об операции российских спецслужб, которая держалась в секрете, отметил он. "Служба информации и безопасности, а также правительство Молдавии ранее вели переговоры [об освобождении], даже пытались собрать деньги, но бросили все попытки полтора года назад. Когда я понял, что в Молдове этим вопросом никто не занимается, было принято такое решение", – объяснил президент.



По его словам, летчики Лионел Буруянэ и Михай Крихан, чей вертолет был обстрелян в Афганистане, попали в плен в ноябре 2015 года. Все это время их содержали в земляной яме на хлебе и воде, постоянно угрожая казнью через отсечение головы. "То, что они рассказывают – это очень страшно, – поделился президент. – Сейчас они проходят медицинское обследование, уже пообщались со своими семьями".



Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) требовали за каждого летчика по $35 млн, и пытались обменять их. Переговоры вели представители США, к ним подключилось правительство Молдавии. Однако им не удалось вызволить заложников.



"Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдовы, имея в виду, что парламент формирует правительство страны и от него зависит, в значительной степени, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения", - сказал президент Владимир Путин в конце января на встрече с Игорем Додоном.



В свою очередь, на встрече с молдавским президентом 31 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Додону, чтобы "к власти пришли по-настоящему промолдавские силы, болеющие за свой народ и за свою страну".



Владимир Малышев

20.02.2019 Источник - столетие

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