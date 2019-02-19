Террористка из Сирии Шамима Бегум расколола Британию

00:25 21.02.2019 Виктория Никифорова



После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию.



В свое время европейские правительства не особо препятствовали отъезду радикалов на сирийскую войну. С одной стороны, во время своих "командировок" исламисты не представляют террористической угрозы внутри ЕС. С другой, предполагалось, что их помощь понадобится для свержения Башара Асада и продвижения неоколониальных интересов старых европейских держав на Ближнем Востоке.



Успешные действия сирийской и российской армий поставили на этих надеждах крест. И теперь тысячи джихадистов, набравшихся боевого опыта, обстрелянных и разозленных, планируют вернуться в Европу.



Правительства пребывают в панике. Разумеется, им не хотелось бы пускать в свои страны потенциальных террористов. Но воспрепятствовать этому практически невозможно – у большинства есть самые настоящие европейские паспорта.



Можно было бы арестовывать их на границе, а потом судить. Но какие им можно предъявить обвинения, ведь они сражались против "диктатуры" того самого Асада, которого европейские лидеры открыто призывали свергнуть. К тому же исламские правозащитники неизбежно поднимут шум, обвиняя власти в "исламофобии" и попрании прав человека.



Образцово-показательный спектакль на эту тему разыгрался в Англии. Четыре года назад пятнадцатилетняя девочка Шамима Бегум вместе с двумя одноклассницами улетела в Турцию. Оттуда девушки перебрались в Сирию, где вышли замуж за боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.



Семьи девушек – религиозные выходцы из Бангладеш, проживающие на севере Лондона – были на связи с беглянками и прекрасно знали, где те находятся. Но вернуть их обратно или обратиться к властям не попытались. В лондонской школе "Академия Бетнам-Грин", где девушки учились, тоже ничего не предприняли.



Кстати, за два месяца до побега другую ученицу этой школы сняли с международного рейса с кипой экстремистской литературы и планами террористических актов.



За время войны одна подружка Шамимы Бегум пропала, другая была убита. Сама Шамима родила двоих детей, но оба умерли, а муж сдался курдам и исчез. Неделю назад она оказалась в лагере для беженцев на севере Сирии, откуда обратилась к властям Британии с просьбой переправить ее обратно в страну.



Власти задумались, взяли паузу. А Шамима за это время родила третьего ребенка и теперь выглядит мадонной – юная несчастная девушка с новорожденным на руках, которых почему-то отказываются пускать в Британию, хотя у их матери британское гражданство.



За последнюю неделю Шамима дала множество интервью. И несколько раз подчеркнула, что ничуть не жалеет о своем бегстве в Сирию.









"Как вам было в ИГИЛ?" – спрашивает ее журналист Sky News. "О, сначала все было отлично, ну в точности как они показывают в своих видеороликах. Уже потом, когда мы потеряли Ракку, все стало гораздо хуже", – отвечает Шамима.



"Вы знаете, чем занималось "Исламское государство*"? Там, казни, обезглавливания..." – допытывается корреспондент. "Да, я все это знала, все окей с этим. Я ведь религиозная стала. А по исламу, как я понимаю, все это нормально", – рассказывает несчастная мать-одиночка.



"Вы не думаете, что все это было ошибкой?" – звучит новый вопрос. "Отчасти, может быть, но я ни о чем не жалею, потому что все это изменило мою личность. Я стала жестче и сильнее. Я нашла мужа – таких мужчин в Британии просто нет. Я родила детей. Это было хорошее время..." – ностальгирует беглянка.



Журналисты специально спросили Шамиму, как она относится к теракту в Манчестере, где джихадисты убили и искалечили множество подростков. Она ответила, что это было "типа воздаянием" за британские бомбежки в Сирии.



Ознакомившись с этой историей, общественность Британии пришла в ужас. Петиция за то, чтобы не впускать Шамиму в страну, набрала тысячи голосов.



Министр внутренних дел Саджид Джавид (кстати, пакистанец по национальности) объявил, что не пустит в страну граждан, "переполненных чувством ненависти". Проблема в том, что, согласно международному законодательству, Британия обязана впустить любого своего гражданина, невзирая на его ненависть.



Возникает естественный вопрос: почему за все годы сирийской войны британские парламентарии не приняли закона о госизмене, который позволял бы арестовывать джихадистов прямо на границе?



Тем временем у Шамимы Бегум сформировалась влиятельная группа поддержки. Ее родня в красочных национальных костюмах раздает интервью и требует сочувствия. За возвращение джихадистки выступает скандально известная британская правозащитная организация CAGE, которая регулярно поддерживает террористов. Адвокатом девушки выступил известный юрист Тасним Акунджи – при его поддержке у игиловской "мадонны" появились хорошие шансы на возвращение.



Акунджи – характерный образчик современного европейского правозащитника. Выходец из богатой бангладешской семьи, он окончил элитную частную школу для мальчиков в Лондоне и получил юридическое образование в университетах Сассекса и Вестминстера. Он является юрисконсультом мечети Восточного Лондона и проживает в викторианском доме в одном из самых дорогих и престижных районов столицы – Айлингтоне.



В социальных сетях 41-летний Акунджи регулярно публикует фотографии себя в дорогих костюмах на фоне дорогих курортов и в обнимку с дорогими девушками. Но вперемешку с картинками сладкой жизни делает и политические заявления. Спрашивает, например, "не нацистская ли кровь в венах Терезы Мэй?". Или публикует карикатуру на редактора "Шарли Эбдо", убитого террористами. Или защищает Майкла Адеболаджо – нигерийского гражданина Британии, зверски зарезавшего британского военнослужащего Ли Ригби: террориста-де "создали сами спецслужбы, сделав его жизнь просто невыносимой".



К защите Шамимы Бегум Акунджи подключил левую прессу и правозащитные организации. Он сравнивает свою подзащитную с пострадавшим от шока солдатом Первой мировой войны и заявляет, что к Шамиме относятся хуже, чем к немецким фашистам: те, по крайней мере, получили правосудие в Нюрнберге, а ее пытаются беззаконно лишить всяких прав.



Эта оскорбительная демагогия находит отклик в сердцах левой тусовки. И вот уже Шамиму с младенцем просят вернуть в страну представители интеллигенции, актеры и раскаявшиеся джихадистки. Они считают, что девушку нужно понять, простить и реабилитировать. Рядовые англичане в корне не согласны, но выхода в СМИ у них нет.



За этой мыльной оперой с интересом наблюдают в других европейских странах. Дональд Трамп не без злорадства посоветовал европейским правительствам забрать "своих" боевиков из лагеря для военнопленных в Сирии. Правительство Дании уже ответило ему отказом, а правительство Британии настолько поглощено Брекситом, что вообще ни на что не откликается.



Молчат и другие: французский президент Макрон занимается "желтыми жилетами", немецкая канцлерин Меркель оформляет свой уход из большой политики. А мучающая всех проблема никак не желает рассасываться.



Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободу. Очевидно, большинство из них поедут из Сирии домой.



Не нужно уточнять, какую угрозу представляют эти бойцы и сколь разозлены они на европейские власти, которые попытались использовать их в качестве "пушечного мяса" в сирийской гражданской войне. Но юридически безупречных способов ликвидировать эту угрозу у европейцев нет. Что и доказывает парадоксальная история игиловской "мадонны" Шамимы Бегум.



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" Источник - Взгляд

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