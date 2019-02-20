Еще один экс-министр Правительства РФ стал ПМЖонком на Западе. Кремль проигрывает борьбу за национализацию элит

00:50 21.02.2019 Министр, работавший у Медведева, променял Крым на Италию

Кремль проигрывает борьбу за национализацию элит



Сергей Аксенов

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Алексей Сахнин Валерий Коровин Сергей Ежов



Некогда самый богатый министр правительства Дмитрия Медведева - Михаил Абызов, подложил Кремлю "свинью". Оставив свой пост, он переехал жить на Запад, забив еще один гвоздь в крышку гроба политики национализации российских элит.



Как выяснил "Собеседник", Новый год Абызов встретил во французском Куршавеле, а День влюбленных в Дубае. Основным же местом жительства экс-чиновника стала вилла в итальянской Тоскане. "Живу, работаю, воспитываю детей", - туманно рассказал он своих нынешних занятиях.



Возможно, с формальной точки зрения Абызов еще не стал чужим нашей стране. "Плачу налоги в России", - утверждает он. Однако укоренившись в Европе, сменить статус российского налогового резидента на иностранный - не проблема.



Тем более что дети Абызова давно живут на Западе. Взрослый сын Даниэль - в Лос-Анжелесе. Другой сын, а также дочь - в Великобритании. Сын от второго брака вместе с матерью на итальянской вилле отца. Вернутся ли они когда-нибудь на родину?



Заграничные пристрастия бывшего министра не вызвали бы критику, если бы не его "патриотическое" рвение в прошлом. Когда в 2014 году Кремль рекомендовал госслужащим отвыкать от зарубежных курортов, Абызов демонстративно отправился в отпуск в Крым. При этом он выразил уверенность, что остальные чиновники последуют его примеру.



Теперь, получается, Таврида Абызова больше не манит?



Но может быть, экс-министр заслужил сладкую жизнь эффективной работой в российском правительстве? Увы, это не так. Бывший чиновник сам оценил свою работу на "два с плюсом". Получается, что Абызов завалил ответственное дело, уволился и уехал.



Пример Абызова вызывает у общества закономерные вопросы… В правительстве Медведева все министры такие? Могут ли чиновники "с Западом в голове" всерьез работать на российские интересы? К чему приведет провал политики национализации элит?



Автор расследований о чиновниках и олигархах, журналист Сергей Ежов видит в поведении Абызова и ему подобных чиновников, прежде всего, этическую проблему.



- Бывшие федеральные министры нередко после отставки оказываются за пределами страны. Это, например, экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник, изредка наведывающаяся в Россию, в том числе и на допросы следствия. Тех чиновников и депутатов, у которых семьи по ту сторону границы, еще больше. Из "старой гвардии" на слуху семья бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Да и из действующих тоже хватает - близкие одного "голоса Кремля" Дмитрия Пескова чего стоят.



Так что Абызов вполне вписывается в тренд. При этом его, хоть он и агитировал за Крым во время госслужбы, все-таки сложно назвать ура-патриотом. Есть пропагандисты родных березок и более заметные. И одновременно обладающие иностранной недвижимостью. Сегодня они проводят на своих виллах в Европе уикенды, а когда освободят себя от оков служения народу - переедут, не исключаю, надолго. Это не только политиков касается, кстати, но и их творческой обслуги. Того же Владимира Соловьева.



"СП": - А вам скажут, что каждый имеет право на частную жизнь…



- Вызывает недоумение не сам факт смены места жительства. Имеют формальное право. Хуже то, что средства на красивую жизнь на Западе они извлекают из России.



Убежден, не может быть министром человек, который машет стране ручкой. И у которого здесь дети не живут. А уж тем более, такие априори крупные бизнесмены, как Михаил Абызов: с искаженным представлением и о роли бизнеса в государстве, и с собственными финансовыми интересами во взаимоотношениях с властью.



- Нынешние элиты сформировались еще в период либеральной революции Ельцина, - напомнил замруководителя Международного евразийского движения Валерий Коровин. - Их мотивация, основные посылы, внутреннее содержание достались Путину в наследство от той эпохи. В этом и заключалась главная недоработка президента - он не занимался "перепрошивкой" элит, а воспользовался, умышленно или несознательно, теми, которые были.



А качество элит является решающим фактором для существования, развития (если оно предусмотрено) страны. От того, какими взглядами обладает человек, принимающий решения, зависит и само решение, и качество его реализации. Дух управления государством полностью связан с взглядами, идеями, носителем которых является тот или иной государственный служащий.



И в этом смысле глобалистские взгляды нынешних элит предопределили существование России в течение последних двадцати лет. Эти взгляды были развернуты на Запад. Действующая власть на личном уровне стала связывать себя с Западом, там же предполагала жить, хранила свои деньги, превратившись в "шестую колонну", как ее определяет философ Александр Дугин.



"СП": - Поясните, пожалуйста, кто это такие?



- Это те люди, которые не бросают открытый вызов президенту и суверенитету России, прямым образом не проклинают собственный народ, как это делали либералы 1990-х, но при этом в мировоззренческом плане качественно ничем от них не отличаются. Они апеллируют к патриотизму и интересам народа только в качестве конъюнктурной дани тому обществу, которое им "по недоразумению" досталось в управление.



"СП": - И как это отражается на образе их государственной деятельности?



- Воспринимая собственный народ как что-то недолиберальное, недозападное, недоглобалистское, как то, что им навесили в качестве балласта, страну как место для вахтовой работы чиновниками, а Запад как место для жизни, нынешние элиты не скрывали свое отчуждение. А их показной патриотизм сразу вскрывался как наносное и противоестественное, когда они через губу говорили об интересах России, о повышении благосостояния народа, при этом реализуя совершенно другие программы.



Это проблема одна из важнейших, наряду с отсутствием идеи развития государства. Поэтому, что им ни говори, к чему ни взывай, они все равно будут гнуть свою линию: Запад - благо, глобализация неизбежна, безудержный рынок и олигархия - единственный инструмент сдвинуть нашу консервативную страну в сторону глобального мира, скроенного по западным лекалам. А говорить публично они могут все, что угодно.



"СП": - Время для "перепрошивки" элит упущено. Хотя "перепрошить" головы элиты кажется, невозможно. Можно только сменить политический класс…



- Да, "перепрошить" головы трудно. Поэтому в России традиционно существовала отлаженная схема довольно эффективной ротации элит, когда старые элиты отодвигаются и отправляются в другое место, а на их место мобилизуются новые пассионарные идеалистические элиты, которые ставят обшее выше частного, мотивированы не наживой, а интересами большинства. Если они портятся, их меняют опять. И так до тех пор, пока не сформируется элита подлинных идеалистов.



Такие люди в России есть. Их очень много. Россия, по сути, последний источник идеалистических пассионарных кадров. Но Путин настолько был уверен в себе, настолько верил, что сам лично в режиме ручного управления поправит все, исправит любую ошибку, что его не очень заботило, кто формально занимает тот или иной пост. Но президент не становится моложе. Он физически не способен справиться с тем количеством вызовов, которые стоят перед государством.



Поэтому рано или поздно он опустится в кресло, а процессы вокруг пойдут по воле тех элит, которые он оставил на своих местах и качеством которых он не озаботился. Как бы ни хотел Путин реформировать государство, какой рывок он ни представлял бы в своей голове, люди, которые его окружают, продолжат эксплуатировать государство, растаскивать его по офшорам.



По мнению координатора "Левого фронта", политэмигранта Алексея Сахнина, то, что сделал Абызов и к чему стремятся другие российские чиновники, является следствием глобальных тенденций.



- Давно не секрет, что бизнес и высшая государственная бюрократия в России срослись до полной неразличимости и представляют собой единый аппарат по выкачиванию ресурсов из населения. Поэтому бесконечно появляющиеся новые факты, вроде истории Абызова, ничего принципиально нового нам не сообщают. Это все уже привычно.



За прошедшие годы "национализации элит" ничего принципиально не изменилось. Элиты по-прежнему не рассматривают Россию как страну комфортную для проживания: ни климатически, ни психологически, ни в культурном плане она им не близка. Поэтому они, как и раньше, стараются проводить время за рубежом. Тот же Абызов.



"СП": - Но риторика власти настолько правильная, настолько патриотическая, что трудно поверить, что это может быть ложью…



Российское "чудо": рост ВВП, процветание олигархов и обнищание народа

- За прошедшие годы политика в глазах российских чиновников превратилась в форму рекламной компании, в которой ответственность за сказанные слова вообще не подразумевается. Они даже не озабочены какой-то изобретательностью.



К сожалению, это происходит не только в России. У нас любят говорить "только в этой стране возможно то-то и то-то". Вынужденно проживая за рубежом, в Швеции, вижу, что и здесь, на Западе, политики и крупный бизнес связаны в один неразрывный клубок. Дома они выкачивают деньги, а время проводят за рубежом своей холодной страны.



"СП": - В чем причины такого стиля работы и жизни?



- Это суть, основа экономической модели, которую весь мир строит уже лет сорок. Функции, которые ранее осуществляло государство, передаются подрядчикам - крупному бизнесу. Эта схема поддерживается всем госаппаратом, защищается его репрессивной машиной, обслуживается сервисными центрами.



Фактически элита каждого государства превращается из национальной в часть мировой элиты. Когда наши чиновники хвалят глобализацию, они имеют ввиду свои расширяющиеся возможности по частному присвоению коллективно произведенных стоимостей и комфортному перемещению по миру, как способа обходить все рудиментарные уголовные и фискальные ограничения, которые достались в наследство от предыдущих эпох.



Этот порядок продолжает существовать и укрепляться. Другое дело, что это привело Россию и другие страны к системному кризису. Причина в том, что этот порядок оказался не способен обеспечить не только сколько-нибудь приемлемое перераспределение богатств, но и простой экономический рост, экологический баланс и проч. В итоге, мы наблюдаем уже прямые восстания как сейчас во Франции.



20/02/2019 Источник - свободная пресса

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