Президент Тайваня Цай Инвэнь претендует на второй срок. На острове не приемлют насильственного присоединения к КНР, - "НГ"

08:36 21.02.2019

20.02.2019



В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях с Пекином президент Тайваня Цай Инвэнь объявила о намерении переизбраться в 2020 году. Об этом она заявила в интервью CNN перед тем, как отправиться в город Пиндун, что на юго-западе острова, для участия в церемонии открытия традиционного Праздника фонарей.



В 15-й день первого месяца по лунному календарю Цай Инвэнь торжественно открыла Праздник фонарей, который с размахом проводится в Пиндуне до 3 марта. Президент пожелала почти 200-тысячной аудитории, присутствовавшей на шумном и красочном празднике, процветания. Еще она выразила надежду, что жители острова по-прежнему будут наслаждаться демократией и свободой, подчеркнув, что тайваньцы никогда не приемлют попыток каких бы то ни было сил изменить в одностороннем порядке статус-кво в Тайваньском проливе. По мнению местных наблюдателей, это был укол в адрес материкового Китая по другую сторону пролива.



На Тайване обеспокоены заявлениями председателя КНР Си Цзиньпина, который не исключил применения военной силы в отношении острова в том случае, если Тайбэй окончательно отвергнет принцип "одного Китая" и предпримет практические шаги по провозглашению независимости острова. "Китай должен воссоединиться, и это неизбежно произойдет", – указал он в начале этого года. По словам Си, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова, напротив, "пойдет на благо тайваньским соотечественникам".



Между тем большинство "тайваньских соотечественников" как раз выступают против продвигаемого Пекином принципа "одна страна – две системы", свидетельствуют соцопросы. По данным Тайваньского фонда общественного мнения (ТФОМ), лишь 25% жителей острова согласны с этим принципом, тогда как 68% его категорически отрицают.



При этом в Тайбэе часто ссылаются на опыт Гонконга после присоединения к КНР. Теперь, как считают здесь многие, элиты того же Гонконга Пекин постепенно заменяет, самоуправление все больше подчиняется центральной власти, избирательная система не выдерживает критики, а в этот особый административный район страны переезжают десятки тысяч материковых китайцев. Все это привело к оттоку наиболее креативных и трудоспособных гонконгцев. На Тайване не хотят следовать по такому пути.



Как передает Taiwan News, согласно последнему опросу ТФОМ, 47,5% жителей острова видят в перспективе независимость Тайваня в той или иной форме. Это на 12% больше, чем по результатам предыдущего соцопроса. С учетом этих настроений Цай продолжает заявлять о "неготовности отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР".



Накануне Праздника фонарей Цай на борту своего самолета дала интервью корреспонденту CNN, в котором сообщила, что намерена переизбраться на занимаемый пост в 2020 году. "Разумеется, любой действующий президент хочет сделать больше для страны и завершить дела по своей программе", – сказала она.



В целом в Тайбэе пытаются балансировать между своей идеей независимости и сотрудничеством с материком. Цай отметила, что обмен мнениями и взаимодействие между соседями – это естественный процесс. Однако взаимодействие не должно ограничиваться какими-либо политическими рамками. "Только при наличии взаимного уважения и паритета обе стороны могут создать взаимовыгодную ситуацию", – отметила президент. По ее мнению, стабильность в отношениях между двумя государствами – ключевой вопрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Впрочем, как пишет Foreign Affairs, Китай может решиться на захват острова до 2020 года, поскольку в Пекине опасаются того, что провал на президентских выборах Демократической прогрессивной партии (ДПП), лидером которой и является Цай Инвэнь, может помещать силовому воссоединению. По мнению издания, в Китае якобы были весьма разочарованы слабыми результатами ДПП на местных выборах в ноябре 2018 года. Такая позиция КНР объясняется следующим образом. Если Цай лишится своего поста после выборов-2020, то к власти способен прийти прокитайский кандидат от партии Гоминьдан, а это может существенно снизить вероятность силового воссоединения. Ведь для Пекина именно политика ДПП может послужить поводом для силового сценария.



Вместе с тем, как отмечает Reuters, Тайвань – одна из самых горячих точек в китайско-американских отношениях. Одновременно с переходом к торговой войне США усиливают напряженность в геополитической сфере, разыгрывая политику "двух Китаев" и пытаясь ввести законодательство, позволяющее правительственные и военные контакты на высоком уровне с Тайванем. Некоторые сенаторы-республиканцы настроены на то, чтобы пригласить Цай выступить на совместной сессии Конгресса. Тем временем американские самолеты и корабли стали все чаще появляться в районе Тайваньского пролива. ВМС США усиливают "операции по обеспечению свободы навигации" в Южно-Китайском море и приглашают своих союзников присоединиться.



Тайбэй



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



20.02.19