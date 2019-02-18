 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От гастарбайтеров ждут авансовых платежей. В РосМВД решили пополнить бюджет за счет самозанятых, - "Къ"
08:46 21.02.2019

Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующий законопроект разработали в МВД. В Госдуме считают идею оправданной, но сомневаются, что такой налог будет легко собирать.

В МВД разработаны поправки к закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены "налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа". В РФ 530 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (выдается на три года), еще 600 тыс. имеют вид на жительство в РФ (выдается на пять лет). "Около половины являются самозанятыми",- говорится в пояснительной записке к проекту. Эти иностранцы "используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы и т. д., но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются".

Проект поправок к п. 9 ст. 6 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" устанавливает для иностранцев обязанность предоставлять в органы миграционной службы "документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа". Обязанность по уплате налога юристы МВД предлагают установить в статье 227.1 Налогового кодекса (НК): с 2015 года она действует по отношению к иностранцам, которым разрешили работать в России по патенту. Прибыв в РФ, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тыс. руб.). В МВД считают, что на самозанятых, которые по ст. 217 НК оказывают услуги "для личных, домашних и (или) иных подобных нужд", должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту. В пояснительной записке авторы ссылаются на то, что "патентная система показала хороший результат": благодаря ей в 2017 году региональные бюджеты собрали через фиксированные авансовые платежи "более 50 млрд руб., в 2018 году - более 55 млрд руб.".

Как миграционная политика влияет на экономику
Как миграционная политика влияет на экономику
"Необходимо выработать механизм, когда самозанятый или псевдосамозанятый негражданин России будет фиксировать серьезность намерений в виде авансирования тех или иных сборов,- сказал "Ъ" первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").- Часто российские компании приглашают на работу людей, которых официально у себя не оформляют, и, соответственно, не платят с них налоги". А эти работники "приезжают с семьями, с детьми и, например, при болезни получают блага, в которых им нельзя отказать, а это затраты бюджета", поэтому "нельзя позволять работодателям экономить за счет средств российских граждан, которые наполняют бюджет", уверен единоросс. "Идея правильная: если иностранец работает на нашей территории, он должен платить налог, как платят россияне, но сомнительно, что на практике самозанятых можно как-то администрировать",- заявил "Ъ" первый зампред думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). "Непонятно, как собирать эти авансовые платежи с самозанятых иностранцев в Москве, Подмосковье и еще в двух регионах - Татарстане и Калужской области, где с этого года проводится эксперимент по налогу на профессиональный доход",- напомнил "Ъ" член думского комитета по госстроительству Сергей Иванов (ЛДПР). В этих регионах "как раз такие самозанятые - репетиторы, няни, сиделки - уже должны платить по 4% с дохода, а не фиксированный платеж с еще не полученного дохода", уточняет депутат.

"Все строгости, которые вводятся и вводились для того, чтобы навести порядок в вопросах миграции, приводят только к уходу трудовых мигрантов в серую зону, и новый авансовый платеж для них не станет исключением",- заявила "Ъ" глава общественного комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Некоторые гастарбайтеры получают медуслуги, "покупая полисы добровольного медобслуживания", другие же "просто платят в медицинских учреждениях". "А для детских садов и школ у нас есть 43-я статья Конституции - "каждый имеет право на образование". Обучаясь у нас, дети мигрантов, даже если уедут, становятся источником нашей культуры и нашего языка. И авторы Конституции это прекрасно понимали",- уверена госпожа Ганнушкина.

Виктор Хамраев
Газета "Коммерсантъ" №29 от 18.02.2019, стр. 3

Источник - коммерсант
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