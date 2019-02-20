Российские ракеты победили в битве за Турцию. Анкара недовольна предложением Вашингтона

08:50 21.02.2019

Турецкие власти дали понять, что откладывают покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за того, что условия сделки их "совершенно не устраивают". В то же время поставка российских систем С-400 ожидается уже в июле, и этой сделке ничего не угрожает. Такое развитие событий может свести на нет попытки Анкары и Вашингтона наладить свои отношения после изнурительного дипломатического противостояния.



Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в среду дал интервью телеканалу NTV, в котором рассказал о ходе реализации крупнейших оружейных сделок страны. Говоря о покупке систем С-400 у России, господин Демир подтвердил, что все идет так, как было запланировано еще год назад. "В июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю текущего года системы будут введены в эксплуатацию",- сказал он (цитата по ТАСС). А вот что касается покупки американских комплексов Patriot, то здесь Исмаил Демир указал на серьезные проблемы. "Мы запрашивали у США системы Patriot. Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде",- сказал он, уточнив, что переговоры по поводу сроков продолжаются.



Эти слова, по сути, дополняют субботнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но звучат более жестко и однозначно.



Мы заключили соглашение с Россией по С-400 и не можем отступить. Вопрос закрыт,- сказал турецкий президент журналистам в самолете на пути из Сочи.



- Что касается Patriot… Мы приветствуем их приобретение, но это приобретение должно служить интересам нашей страны. Несмотря на то, что администрация США положительно относится к поставкам, они не могут дать гарантий на совместное производство и предоставление кредита".



В течение всего прошлого года Вашингтон пытался отговорить Анкару покупать российские ракетные системы С-400, указывая на невозможность интегрировать российские зенитно-ракетные системы в НАТО. Однако Турция не прислушивалась к этим аргументам. Тогда уже в декабре администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Анкаре собственных зенитных ракетных комплексов Patriot на $3,5 млрд. Это позволило говорить о потеплении в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, для которых 2018 года был полон противоречий. Однако теперь стало ясно, что эти предположения были поспешными. При этом Вашингтон по-прежнему резко негативно относится к идее Анкары купить С-400. "Мы не будем сидеть сложа руки пока союзники по НАТО покупают вооружение у наших противников. Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники увеличивают зависимость от Востока",- сказал вице-президент США Майкл Пенс на Международной конференции по безопасности, проходившей в Мюнхене 15–17 февраля.



Как США хотели наказывать другие страны за покупку оружия в России

Как США хотели наказывать другие страны за покупку оружия в России

При этом о сделке, связанной с истребителями F-35, Исмаил Демир говорил достаточно уверенно. "Первые два самолета будут доставлены уже в следующем месяце",- сказал он в интервью. Отметим, что летом прошлого года Конгресс США приостанавливал поставку Турции этих истребителей до публикации специального доклада об американо-турецких отношениях. Похожую риторику в конце прошлого года использовал и Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Турция намерена получить 120 истребителей F-35. Между тем, как сказал "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, риск не получить ни системы Patriot, ни истребители, для Анкары сохраняется. "Это рациональный риск. Турки предполагают, что в американской администрации умеют считать деньги, так как сотня самолетов - это очень хорошая прибыль,- пояснил он.- Однако готовность Турции пойти на него ради поставок из России можно назвать значительной победой Москвы".



По мнению директора Центра изучения современной Турции (ЦИСТ, расположен в Москве) Амура Гаджиева, доверие между Анкарой и Вашингтоном действительно продолжает снижаться, на что указывает стремление Турции создать собственную систему противовоздушной обороны, независимую от США. "Отношения Турции с западными странами остаются зигзагообразными, - отметил эксперт.- В таких условиях Турция не может рассчитывать на то, что завтра американцы не введут эмбарго против нее.



Перед Турцией не стоит задача интегрировать С-400 в глобальную систему НАТО - при помощи российских ракет она хочет создать параллельную систему, где рычаги управления будут в ее руках.



С другой стороны, Россия предложила не только поставки систем, но и обучение кадров и передачу некоторых технологий, что отвечает интересам Анкары". Что же касается переговоров о поставках систем Patriot, то они, по мнению господина Гаджиева, после поставок С-400 "либо будут заморожены, либо примут вялотекущий характер". "После получения систем С-400 большого смысла в покупке Patriot не будет",- констатировал эксперт.



Живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов в свою очередь призвал отойти от понимания политики Турции как балансирования между Москвой и Вашингтоном. "Выбор Анкары в пользу С-400 указывает лишь на то, что сегодня в вопросе военных поставок национальные интересы Турции и России совпадают,- сказал "Ъ" эксперт.- В ряде случаев, в том числе в сирийском урегулировании, Россия подтвердила свое уважение к национальной безопасности Турции. Но не стоит забывать, что и в руках США остаются эффективные инструменты влияния. И вопрос, стоит ли Турции рисковать сотрудничеством с американскими компаниями ради нескольких ракетных комплексов, остается открытым".



Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 20.02.2019, 21:20