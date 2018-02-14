В "КазАГРО" сменился руководитель. Жолдасов вместо Курманова

08:52 21.02.2019

Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАГРО"

Решение принято в связи с переходом на другую работу.



Рустем Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАГРО", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.



"Решением Совета директоров Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАГРО" в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Курманов Рустем родился 17 июля 1981 года в Северо-Казахстанской области. В 2003 году окончил с отличием Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, по специальности: "Экономист-менеджер в отраслях АПК". Кандидат экономических наук.



Трудовую деятельность начал в мае 2003 года на государственной службе с должности ведущего специалиста.



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Назначен и.о. председателя правления "КазАгро"

Им стал Ельнар Жолдасов.



Назначен исполняющий обязанности председателя Правления АО "Холдинг "КазАгро", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.



В связи с переходом на другую работу приказом единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя Правления АО "Холдинг "КазАгро" Рустема Курманова.



"Временное исполнение обязанностей председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" возложено на Жолдасова Ельнара Расилхановича", - сообщили в КазАгро.

Жолдасов Ельнар Расилханович – 1979 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности "Правоведение", а также Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "Финансы и кредит".



Трудовую деятельность начал в 2001 году, в период с 2001 по 2018 годы работал в банках второго уровня Казахстана, в том числе на руководящих должностях.



14.02.2018 – 14.03.2018 гг. являлся независимым директором АО "Холдинг "КазАгро", председателем Комитета Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" по внутреннему аудиту и рискам.



С 15 марта 2018 года занимал должность Управляющего директора по финансам – члена правления АО "Холдинг "КазАгро".