Казахстан ввел запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана и Кыргызстана

09:39 21.02.2019

Вводятся ограничения на ввоз картофеля продовольственного и семенного, яблоки, хурмы из Кыргызстана, а также ввоз граната из Узбекистана.



Казахстан с 19 февраля 2019 года ввел запрет на ввоз в страну продукции из Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК А. Марс на брифинге, передает Zakon.kz.



По его словам, вводятся ограничения на ввоз картофеля продовольственного и семенного, яблоки, хурмы из Кыргызстана, а также ввоз граната из Узбекистана.

Как рассказал зампред комитета, в последнее время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции поставляемой из Кыргызстана и Узбекистана, таких карантинных объектов как:



- карантинного объекта червеца Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana) в яблоках, хурме и гранатах;

- карантинного объекта золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens в картофеле



По его информации, в 2018 году и в январе-феврале текущего года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызской Республики выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинным объектами подкарантинной продукции.

С территории Узбекистана за последний месяц выявлено 2 факта поставки гранатов, зараженных карантинным объектом червец Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana).



Колонии червеца вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение и опадение листвы, плодов - все это приводит к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества и уменьшаются в весе. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев шелковицы, подвергаются сильному нападению червеца и потери составляют: свеклы -35%, картофеля – до 42%, персика – до 49 %. Снижение урожая листвы шелковицы в среднем доходит до 10%.

Картофельная нематода, поражая корни и клубни, причиняет весьма значительный вред картофелеводству. Потери урожая могут составлять 50-90%. Иногда наблюдается полная гибель урожая.