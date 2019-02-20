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|Нурида Байзакова с сего дня главная по госзакупкам в Киргизии
10:14 21.02.2019
Нурида Байзакова назначена директором департамента госзакупок
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Байзакова Нурида Асановна назначена директором департамента государственных закупок при министерстве финансов Кыргызской Республики.