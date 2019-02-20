 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекские невесты обходятся корейцам в $ 22 000
11:32 21.02.2019

В Южной Корее государство выделяет мужчинам деньги для поиска будущих супруг. И самыми дорогими считаются невесты из Узбекистана, пишет Straitstimes.

В среднем, чтобы уговорить и привести женщину из солнечной республики, где, кстати, 200 тысяч корейцев, нужно потратить примерно 22 тысячи долларов. Хотя госпособие на иностранную жену не превышает 12 тысячи долларов.

Правда, потом многие жалуются на сексуальное насилие, на обращение с женщиной как с живым товаром, но это уже другая история.

Источник - Вести.uz
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