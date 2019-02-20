Прецедент дела Муминжановой. УзбСуд запрещает мусульманский платок учащимся

11:33 21.02.2019

В Узбекистане запретили мусульманский платок школьницам и студенткам



Ташкентский суд признал правильность исключения 19-летней Луизы Муминжановой из Международной исламской академии за появление в его стенах в мусульманском платке.



Девушка из Хорезма бесплатно поступила в заведение, но перестала появляться на занятиях из-за того, что ей не разрешали носить мусульманский платок. После пропуска 140 часов она была отчислена.



Муминжанова подала в суд иск против Комитета по делам религий, Управления мусульман Узбекистана, министерству высшего и среднего специального образования и Международной исламской академии.



Ее полностью поддержал отец, адвокат по профессии.



Суд, однако, постановил, что ее исключили за "нарушение внутреннего порядка", а не по признакам нарушения религиозной свободы.



В академии также запрещены короткие юбки, шорты и джинсы.



Муминжанова намерена судиться и дальше, вплоть до международного уровня.