На "Тобол"! В России сняли кино про войну с Джунгарией

11:34 21.02.2019

В Казахстане и России стартует прокат фильма "Тобол"



21 февраля в Казахстане и России стартовал прокат приключенческого фильма "Тобол". Обещание организовать кинопремьеру сразу в двух странах режиссер картины Игорь Зайцев дал еще два года назад в Алматы. В Казахстан он приезжал для предварительного просмотра трюков, которые должны были войти в фильм.



Трюки в картине исполняют казахстанские каскадеры Nomad Stunts. Свой выбор Игорь Зайцев тогда объяснил так:



На территории бывшего СССР нет каскадеров сильнее и опытнее, чем группа Nomad Stunts.



Отметил режиссер казахстанских каскадеров и на недавнем показе картины в Москве. Руководителя группы Nomad Stunts, режиссера-постановщика трюков Жайдарбека Кунгужинова Зайцев поблагодарил отдельно:



– Благодаря твоим трюкам этот фильм смотрится просто по-голливудски.









В самом начале съемок было запланировано пять самостоятельных сцен – от конных боев до нападения джунгаров на крепость Яркенд, захваченную русскими войсками. Вокруг этого нападения, а точнее, вокруг конфликта тобольского губернатора Матвея Гагарина с джунгарским ханом Конгодоем и строится сюжет фильма. Молодой офицер из новой гвардии Петра I Иван Демарин едет в Сибирь, в приграничный Тобольск, где его втягивают в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда.



Алексей Иванов, автор романа, по мотивам которого снят фильм, написал о тех событиях:



"В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты я сложил в роман-пеплум "Тобол".



Несмотря на то что пеплум – это исторический жанр, в нем могут присутствовать значительные расхождения с подлинными событиями – ради зрелищности. Поэтому не ждите от "Тобола" настоящей истории сложных взаимоотношений сибирского губернаторства и джунгарского ханства.



Самира САТИЕВА | Алматы