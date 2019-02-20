Подлодка для аятолл. "Фатех" - это очень серьезно

11:36 21.02.2019

Подлодка для аятоллы: новое пополнение ВМС Ирана

В состав флота Исламской Республики вошла субмарина собственной постройки



Юрий Лямин



В Иране 17 февраля была официально представлена дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) собственной постройки "Фатех". Торжественная церемония прошла в Бендер-Аббасе, что находится в районе Ормузского пролива на юге страны и является главной военно-морской базой ВМС Ирана. На церемонии присутствовал президент Ирана Хасан Рухани и высшее командование иранских ВМС. "Известия" оценили новинку и ее потенциальныебоевые возможности.



Большой шаг маленькой подлодки



Официально называемая в Иране полутяжелой подводной лодкой, по современным меркам "Фатех" является достаточно небольшой субмариной с надводным водоизмещением 527 т и подводным 593 т. К примеру, это не сильно больше субмарин немецкого проекта Тип 206, что строились в 1970-х годрв и предназначавшихся в первую очередь для береговой обороны.



Однако если иранскую лодку крайне сложно сравнивать с современными неатомными подводными лодками от ведущих мировых производителей, то для иранского кораблестроения она является качественным скачком.



До этого в Иране самостоятельно производили только мини-субмарины, а также совсем маленькие подводные аппараты для доставки боевых пловцов.



Чтобы оценить разницу, следует сказать, что, например, самые массовые иранские мини-субмарины типа "Гадир" имеют надводное водоизмещение всего 115 т, а подводное - 123 т. То есть новая лодка больше почти в пять раз, что, естественно, позволяет установить больше вооружения, увеличить автономность и т.д.



Самостоятельная разработка и строительство подводной лодки нового класса стала крайне непростым делом для подконтрольной министерству обороны Ирана Организации морской промышленности. Мало того что сам Иран не имел никакого опыта в строительстве подводных лодок такого размера, но он вдобавок не мог рассчитывать и на какую-либо серьезную иностранную помощь в этом вопросе.



Принятая в 2010 году резолюция № 1929 Совета Безопасности ООН очень сильно ограничила возможности Ирана по легальному импорту вооружений и технологий. В числе прочего были запрещены как непосредственные поставки в Иран, так и оказание ему любой помощи в создании военных кораблей, включая подводные лодки, со стандартным водоизмещением 500 т или выше и даже более мелких кораблей, если они оснащены для запуска ракет или торпед дальностью 25 км и более.



Непосредственно строительство велось на верфи промышленной группы "Шахид Дарвиши" в Бендер-Аббасе, которая является ведущим предприятием Организации морской промышленности на юге Ирана. Там же строили и иранские мини-субмарины.



Судя по спутниковым снимкам, в первый раз "Фатех" спустили на воду еще в конце 2013 года и уже в 2014 году по иранскому телевидению мельком показали первые кадры с ней. Однако испытания и доработка лодки на верфи затянулись на долгие пять лет. Такие длительные работы косвенно указывают на то, что по ходу испытаний, возможно, были выявлены какие-то серьезные проблемы или в проект было решено внести значительные изменения.



Согласно официальным заявлениям, основным вооружением новой подводной лодки являются 533-миллиметровые торпеды и крылатые ракеты.



При этом под крылатыми ракетами, насколько можно судить, понимаются противокорабельные ракеты (ПКР), запускаемые через торпедные аппараты. В принципе иранский ВПК много лет выпускает различные ПКР, поэтому разработать вариант одной из них для подводного запуска там потенциально могут.



Что касается иранских крылатых ракет для использования против наземных целей, то пока подобные ракеты есть только в варианте для наземных пусковых установок и они находятся на стадии испытаний.



Для запуска как торпед, так и ракет на "Фатех" установлено четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата, расположенных в носовой части лодки. Общий боезапас составляет шесть торпед и/или ракет: четыре непосредственно в торпедных аппаратах и еще две запасные. Кроме того, подводная лодка несет восемь морских мин для установки минных заграждений. Опять же для сравнения: мини-субмарина "Гадир" имеет только два 533-миллиметровых торпедных аппарата, и весь боезапас составляет две торпеды в них.



Максимальная скорость субмарины "Фатех" в надводном положении составляет 11 узлов, а в подводном - 14 узлов. Максимальная глубина ее погружения - более 200 м, и автономность плавания - до 35 дней.



Расширение возможностей



Сейчас подводный флот ВМС Ирана состоит из трех больших ДЭПЛ российского производства пр.877ЭКМ, приобретенных еще в 1990-х годвх, а также примерно двух десятков мини-субмарин типов "Гадир" и "Наханг". Таким образом, если в мелководных прибрежных водах Иран еще может рассчитывать на достаточно многочисленные мини-субмарины, то трех больших ДЭПЛ пр.877ЭКМ просто недостаточно для выполнения всех задач на удалении от берега в глубоководных районах Оманского залива и Аравийского моря.



Поэтому основной задачей "Фатех" видится действия наряду с большими субмаринами в этих районах. Конечно, по своим возможностям она не сравнится с пр.877ЭКМ, но она может действовать значительно дальше от берега и на больших глубинах, чем имеющиеся мини-субмарины.



Правда, для серьезного усиления ВМС Ирана одной такой подводной лодки мало, нужно больше. Стоит отметить, что в Иране разрабатывается проект еще большей подводной лодки "Бесат" водоизмещением порядка 1,2–1,3 тыс. т, но пока неизвестно, насколько далеко там продвинулись в его разработке. Очевидно, что строительство подводной лодки такого размера станет еще более серьезным вызовом для иранской военной промышленности.