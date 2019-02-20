Прокатчик рассказал об аншлагах на показах фильма "Т-34" в США

11:40 21.02.2019

Основные показы фильма "Т-34" в США прошли с аншлагами. Об этом рассказал директор по развитию группы "Киносфера", осуществляющей прокат картины в Соединенных Штатах и Канаде, Александр Беляков.



В среду, 20 февраля, лента вышла на экраны в 12 кинотеатрах десяти американских городов, передает ТАСС. Несмотря на акции радикалов и призывы украинских дипломатов не допустить демонстрации картины на территории Северной Америки, ни один из театров от показов не отказался.



Акция противников показа фильма возле кинотеатра в Бостоне, на которую они пришли с воздушными шариками в виде танков, по словам Белякова, оказалась "не только бессмысленной, но и безрезультатной". Кроме того, она больше напоминала рекламу картины, чем протест против нее.



18 февраля посольство Украины в США призвало американские кинотеатры бойкотировать российскую военную драму, а активистов - срывать показы.



Из-за этого запланированный на 21 февраля в Сан-Франциско показ был отменен.



В Госдуме отметили, что истерия по поводу российской картины говорит о страхе политиков из-за того, что простые американцы увидят единство советского народа в борьбе с фашизмом. Российское посольства в США отметило, что требование отменить демонстрацию картины - открытое вмешательство в дела Соединенных Штатов.



Фильм режиссера Алексея Сидорова "Т-34" рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны, и попытке танкиста Ивушкина, противостоявшего целой танковой роте немцев и попавшего в плен, сбежать с помощью танка Т-34, использовавшегося противником для учений.





