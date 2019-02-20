Венесуэла - боль моя. Под угрозой жизнь и страна, - Делси Родригес

11:41 21.02.2019 Под угрозой жизнь и страна

Специальный корреспондент "Российской газеты" побеседовал в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы



Сергей Новиков (Каракас)



В эксклюзивном интервью "РГ" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила на вопросы о развитии ситуации в республике на фоне кризиса, о планах властей по выстраиванию отношений с Хуаном Гуайдо и совместных перспективах Москвы и Каракаса.



Как бы Вы могли охарактеризовать нынешнюю ситуацию в стране? В чем отличие от протестов 2017 года, когда ситуация тоже была непростой?



Дельси Родригес: Никогда раньше в Венесуэле не проводилось столько выборов, как за время Боливарианской революции, - за 20 лет мы провели 25 различных выборов. Фото: AP



Делси Родригес: В 2017 году правые экстремисты четыре месяца подряд поддерживали уличное насилие по всей Венесуэле. Насилие, характерными признаками которого были проявления фашизма. 29 человек они сожгли заживо, Нарушалось право на свободу передвижения, ограничивался доступ к медицинской помощи - многие тогда застряли в баррикадах. Тогда народ страны был вынужден терпеть насилие четыре месяца до тех пор, пока президент Николас Мадуро не созвал Национальную учредительную ассамблею (НУС) - высший орган государственной власти, с тем, чтобы дать шанс миру. Одновременно он призывал к диалогу с венесуэльской оппозицией. После созыва НУС на следующий день Каракас и вся Венесуэла проснулись в полном спокойствии. Затем были выборы губернаторов, мэров, президента, муниципальные выборы - одним словом, завершился электоральный период. И тактика оппозиции меняется. Сейчас мы находимся в ситуации дестабилизации, которая переходит в более тяжелую фазу. 23 января возникает депутат, который на прошлых парламентских выборах в своем избирательном округе оказался даже не первым, а вторым. Так вот, этот депутат решает провозгласить себя президентом Венесуэлы, которого тут же поддерживает правительство Дональда Трампа и их сателлиты. А это - грубое нарушение венесуэльской конституции, на самом деле, не что иное, как попытка государственного переворота. К счастью, в Венесуэле сформирована устойчивая правовая система, верховный суд страны смог найти ответ на такой выпад и своим постановлением аннулировать угрозу узурпации власти. Но сейчас Венесуэла живет под угрозой. Правительство Дональда Трампам угрожает военным вторжением.



Еще в 2015 году глава Южного командования США Джон Келли заявлял, что Штаты войдут в Венесуэлу в случае начала гуманитарного кризиса в стране. Что происходит на нашей земле, начиная с 2015 года? Экономическая блокада, неправомерные санкции против Венесуэлы. Недавно они начали действовать еще более открыто, фактически захватив наши ресурсы за рубежом, - попросту украли некоторые наши активы, например, нефтяную компанию CITGO.



США в первую очередь ответственны за наихудшие гуманитарные кризисы, с которыми сталкивалось человечество



Это не просто грабеж. Более того - они лишают нас права на защиту наших интересов. Ведь чтобы мы могли нанять юридическую команду, которая бы защитила нашу собственность, американское правительство должно предоставить нам лицензию. Но они отказывают в праве на защиту принадлежащей нам по праву собственности. Если это не грабеж, то что тогда?



Американцы и европейцы наглым образом захватывают наши ресурсы, присваивают себе наше золото, наши деньги, которые находятся на их счетах - развернута целая кампания против Венесуэлы. Безусловно, это повлияло на ситуацию в стране, создало раны в обществе, поскольку негативно отразилось на соцпрограммах. Ведь еще со времен Уго Чавеса в стране выстраивается система социального развития, крайне выгодная обществу. Это касается доступа к бесплатной медицинской помощи, бесплатному образованию, права на получение бесплатной жилплощади, продовольствия.



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Сейчас Венесуэла сталкивается с двумя угрозами. Первое - военная угроза со стороны мощной воинственной державы - США. Военное вторжение в Венесуэлу станет худшей ошибкой, которую когда-либо совершало правительство Дональда Трампа. Провалилась попытка военного госпереворота в нашей стране. Ведь у них были планы по организации беспорядков в армии, но нам удалось заблаговременно эти попытки пресечь. Второе - преступная экономическая блокада, крайне сильная, немногие страны с такой сталкивались. Эта блокада, например, препятствует поставкам медикаментов. Мы благодарны России за поставки необходимого медицинского оборудования, которое прибыло в Венесуэлу. Эта блокада препятствует поставкам продовольствия в нашу страну. Одним словом, эта блокада - комплексная блокада. И она заставляет весь мир принимать решение - ты за или против. К счастью, страны, выступающие за военное разрешение проблем, военную интервенцию - в меньшинстве. К счастью, мы можем сказать, что большинство в мире выступают против этого сумасшествия, они за мир в нашей стране.



Возвращаясь к военным угрозам. Недавно Дональд Трамп вновь не исключил возможности военного вторжения. Как вы полагаете, насколько далеко все же готовы зайти в Вашингтоне?



Делси Родригес: Политическая ситуация, с которой сталкивает Дональд Трамп, крайне сложная. С одной стороны, он стремится переизбраться. С другой - против него выступает значительные силы. Ему необходимо добиться поддержки в штате Флорида - место, где традиционно оседала кубинская иммиграция, а затем туда уехали и все главные мошенники Венесуэлы. Они стали существенной частью избирательной кампании в США. Отсюда - все опасности и проблемы. В Венесуэле он видит возможность своего электорального триумфа.



Хуан Гуайдо уверяет, что 23 февраля он получит гуманитарную помощь. Вы полагаете, что эта помощь будет поставлена насильно и использована для провокации? Есть у правительства план по препятствованию ее поставки?



Делси Родригес: С одной стороны, все знают, что вся эта тема с гуманитарной помощью выдумана. Они пытаются инсценировать то, чего в Венесуэле нет - гуманитарного кризиса. Есть экономические трудности, вызванные экономической блокадой. Поэтому мы и называем все это провокацией. Ее пытаются использовать в качестве оправдания для интервенции.



Что означает "гуманитарная помощь"? США в первую очередь ответственны за наихудшие гуманитарные кризисы, с которыми сталкивалось человечество. Со своей интервенционистской политикой в отношении Ливии, Ирака, Сирии они создали не то, что гуманитарный кризис, а гуманитарную трагедию. Теперь они пытаются сделать это с Венесуэлой.



Наши законы предельно ясны, об этом уже говорил и президент Мадуро. На территорию Колумбии вы можете отправлять все, что хотите. Это их проблемы, ведь их правительство не управляет своей страной, не защищает свою независимость. А мы Венесуэлой управляем, поэтому заставим выполнять существующие законы. Конечно, у нас есть план по защите нашей страны, защите территориальной целостности Венесуэлы, защите достоинства населения Венесуэлы.



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Готово ли венесуэльское правительство принять ту же самую гуманитарную помощь, если будут выполнены все требования и она будет поставлена на законных основаниях - через международные организации, после соответствующего таможенного осмотра…?



Делси Родригес: Международное гуманитарное право предельно ясно обозначает те условия, в которых эта помощь применяется. Например, если складывается естественная катастрофа или же разворачивается какая-то война, вызванная внутренними условиями. Здесь же США и их приспешники бегут впереди паровоза. Они специально создают условия, которые позволили бы им оправдать поставку гуманитарной помощи. Мы не раз говорили в ООН, что Венесуэла укрепляет взаимодействие с соответствующими подразделениями ООН в этой сфере. Со всеми, кто занимается технико-гуманитарным сотрудничеством. В сфере поставок медикаментов, продовольствия мы расширяем сотрудничество. Мы просили, чтобы ООН посодействовала разблокировке наших счетов. Тогда бы мы могли направить деньги на закупки медикаментов и продовольствия, которые затем были бы доставлены в страну. Я думаю, это стало бы лучшей международной поддержкой.



Каковы на Ваш взгляд перспективы "механизма Монтевидео" по преодолению кризиса? Вы готовы принять группу международных посредников?



Делси Родригес: Президент Мадуро приветствовал "механизм Монтевидео" - формат, продвигаемый Уругваем, Мексикой, Боливией и 14 странами Карибского сообщества. Мы полностью готовы к диалогу, который будет уважать независимость страны. Что мы не позволим, так это интервенционизм в каком-либо виде. Например, как это пытается навязать Евросоюз. Мы готовы разговаривать с представителями ЕС при условии неукоснительного соблюдения Устава ООН и уважения независимости Венесуэлы.



Ранее появлялась информация о контактах Гуайдо с представителями руководства Венесуэлы, но затем он стал категорически оказываться от общения с властями. Существует ли реальная вероятность налаживания общенационального диалога?



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Делси Родригес: Проблема этого депутата в том, что он не принимает решения сам, а лишь неукоснительно выполняет указания посольства США в Венесуэле. У него нет свободы действий. Поэтому мы говорим, что он не столько политик, сколько американский сотрудник. Каждый раз, когда предпринималась попытка наладить диалог, на который мы рассчитывали, что-то не срасталось. Например, попытки диалога в Доминиканской Республике в 2017 году. Когда мы были близки к подписанию соглашения, раздавался звонок из США, и все рушилось. Сейчас этот послушный депутат сталкивается с огромными проблемами - противоречиями в его собственной партии "Народная воля". Уже начинают проявляться и противоречия с партийным главой Леопольдо Лопесом. Соперничество за лидерство в этой скорее даже криминальной организации, а не партии, набирает обороты. Все это может еще больше осложнить ситуацию этому послушному товарищу.



Почему правительство не изолирует политиков, которые нарушают конституцию и призывают к военному вмешательству?



Делси Родригес: Да, действительно, они нарушают конституцию. Но наш президент говорил, что готов к диалогу со всеми. Это всегда было нашей политикой. Даже при попытке переворота 2002 года первое, что сделал Уго Чавес, когда он вернулся в президентский дворец, благодаря гражданско-военному единству, достал конституцию и призвал к общенациональному диалогу. То, что на самом деле характеризует Боливарианскую революцию - это возможность для диалога, который преодолевал бы противоречия. Никто не говорит, что мы сможем договориться о той программе, которую они предлагают - военное вторжение и передача наших ресурсов захватчикам. Но в рамках уважения мы можем сесть и обозначить темы, которые представляют интерес для всех. Конституционная система Венесуэлы сама по себе содержит механизмы для разрешения противоречий. Например, в США мы наблюдаем кризис власти, "шатдаун". То же самое могло бы произойти в Венесуэле - столкновение властей, для разрешения которого существуют предусмотренные законом механизмы.



Могли бы одним из способов разрешения внутренних проблем стать досрочные президентские выборы?



Делси Родригес: Мы не боимся выборов и не сомневаемся в электоральном успехе. Никогда раньше в Венесуэле не проводилось столько выборов, как за время Боливарианской революции - за 20 лет мы провели 25 различных выборов. Но вот нарушать конституцию мы не позволим. Президентские выборы уже прошли. Осталось только провести выборы в парламент. Весь этот конфликт начался в парламенте, там же он и должен быть разрешен. Выборы в Национальную ассамблею - единственные, которые сейчас нам осталось провести.



Есть ли план действий по восстановлению экономики? Готовы ли вы принять помощь иностранных специалистов по подготовке программы выхода из кризиса?



Делси Родригес: Да, и мы уже делаем это. К нам приезжали специалисты из Китая, России, Латинской Америки, Европы. Мы реализуем программу восстановления экономики. Сейчас складывается новая внешняя конъюнктура, не столь благоприятная, вызванная блокадой. У Венесуэлы есть свои собственные ресурсы, чтобы развиваться дальше. Главная наша цель - восстановление производства во всех сферах. Существует программа "экономических моторов", которая нацелена на развитие производства нефти, продовольствия, медикаментов … Для нас эта блокада может превратиться в уникальную возможность стать более независимыми. А для всех остальных эта блокада - уникальная возможность понять, что создается новый мир, основанный на принципах мультилатерализма, уважения международного права, в котором уже сейчас находится Россия, Китай, Иран. Это мир без гегемонии. Уго Чавес нам указывал на этот путь. Он решил диверсифицировать международные отношения Венесуэлы и увести их с Севера.



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Ну а зачем нам изучать экономику США или Европы? Они сами знают, куда идут. А идут они в сторону экономической катастрофы. Ведь доллар - валюта, которая пытается управлять миром, - не имеет под собой никакой базы. А поддерживается он лишь военной машиной США. А Европа преодолевает худший кризис. Взять тот же Brexit, к которому привели внутренние противоречия в Евросоюзе. Ослабление ЕС как блока, конфронтация с Россией в угоду США, отказ от своих собственных интересов.



Как бы вы могли охарактеризовать современный этап российско-венесуэльских отношений?



Делси Родригес: Наши двусторонние отношения выдающиеся и будут еще лучше. Скоро состоится заседание двусторонней комиссии высокого уровня, которая позволяет нам расширять сотрудничество в нефтедобывающей, горнорудной отраслях, в сфере торговли. Мы видим в России новый центр силы, уважительно относящийся к своим союзникам.



Какие сферы двустороннего сотрудничества вы могли бы выделить как наиболее успешные?



Делси Родригес: Это сотрудничество в военной сфере, энергетике. Это те сферы, в которых мы уже достигли многого, а достигнем еще большего.



Возникают ли при сотрудничестве какие-либо проблемные?



Делси Родригес: Я повторюсь, что считаю отношения между нашими странами выдающимися. Проблем нет никаких, есть лишь возможности для интенсификации взаимодействия. Та политика, которую проводит сейчас правительство Дональда Трампа, открывает нам новые пути сотрудничества с Россией, Китаем, Индией, Африкой. Это диверсификация отношений. Без всякого сомнения, сегодня мы более свободны.



Каких действий со стороны Москвы вы ожидаете на фоне увеличения международного давления на Венесуэлу?



Делси Родригес: Прежде всего. я хотела бы поблагодарить российскую дипломатию, главу МИД Сергея Лаврова, высказать наше глубокое уважение ему и, безусловно, президенту Владимиру Путину. Позиция России предельно ясна, основана на уважении законов Венесуэлы, уважении права народов на самоопределение. Что делает Россия? Она заставляет уважать Устав ООН на фоне группы стран, которые говорят, что законы их не интересуют. Источник - РГ

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