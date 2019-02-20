Пекин и Вашингтон готовят меморандумы по масштабной торговой сделке, - "РГ"

11:43 21.02.2019

Пекин и Вашингтон готовят меморандумы по масштабной торговой сделке



Максим Макарычев



Переговорщики США и Китая в последние дни значительно активизировали усилия с тем, чтобы к первому марта подписать масштабное соглашение, призванное положить конец семимесячной торговой войне между двумя странами.



Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Фото: AP Photo/Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein



В противном случае, если стороны не придут к итоговому соглашению, президент США Дональд Трамп может принять решение о повышении американских тарифов на китайские товары объемом в 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Во вторник Трамп сказал, что, по его мнению, у Китая "есть стимул действовать быстро". Вместе с тем, глава Белого дома ранее дал понять, что может "проявить гибкость" и продлить срок "торгового перемирия" с Пекином, если увидит прогресс в достижении соглашения.



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В общей сложности стороны готовят шесть базовых документов, меморандумов о взаимопонимании, которые придают принципиально иной характер американо-китайским торговым отношениям, причем, подавляющее количество предложений продиктовано Вашингтоном, настаивающим на том, что Китай должен предпринять меры в отношении структурных реформ в своей торговой и экономической политике. Меморандумы о взаимопонимании охватывают самые сложные вопросы, затрагивающие торговые отношения между двумя странами, и предназначены, с точки зрения США, для прекращения практики, которая привела к тому, что Трамп начал бы взимать пошлины с китайского импорта.



В ходе переговоров представители США и Китая также обсуждают список из 10 пунктов краткосрочных мер, в основном касающихся закупок товаров. О чем конкретно идет речь, сообщили источники Reuters, близкие к переговорам.



Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы КНР прекратила оказывать давление на деятельность совместных предприятий. Администрация Трампа также обвиняет Китай в проведении и поддержке взлома и кибер-краже коммерческой тайны американских компаний. В Вашингтоне хотят, чтобы Пекин усилил преследование хакеров.



Американская сторона настаивает на том, чтобы Китай ужесточил законы о лицензировании и их соблюдение, и дал гарантии того, что лицензированная продукция не будет украдена. Вашингтон также хочет добиться от китайской стороны большего уголовного преследования за нарушение авторских прав и других прав интеллектуальной собственности американских компаний.



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США подталкивают Китай к открытию своих рынков для американских производителей птицы, говядины и других сельскохозяйственных продуктов. В Вашингтоне хотят, чтобы ограничения на поставки зерна соответствовали обязательствам ВТО. Соединенные Штаты также продвигают идею того, чтобы Китай как можно скорее разрешил поставлять в страну из США новые генетически модифицированные семена, ссылаясь на то, что некоторые американские семеноводческие компании годами ждут данного одобрения. КНР является их крупнейшим экспортным рынком. Вашингтон также настаивает на том, чтобы Китай отменил тарифы на этанол и сухие зерна дистиллятора, побочный продукт производства этанола.



Особое предложение озвучил также министр финансов США Стивен Мнучин, активно следящий за ходом переговоров и курирующий их с американской стороны. Он настаивает на том, чтобы Китай открыл свои рынки финансовых услуг для большего количества иностранных компаний, включая Visa и MasterCard. В настоящее время монополистом на этом рынке является China UnionPay.



В Китае уже пошли навстречу другому американскому предложению и позволили независимо работать на рынке американским страховым компаниям, хотя последние пока не спешат проявлять активность на нем, ссылаясь на "непрозрачность" китайских законов.



В ходе переговоров американские чиновники предостерегали китайских коллег от девальвации юаня с целью получения некоего конкурентного преимущества, давая понять, что Вашингтон заинтересован в стабильной и сильной китайской валюте. Китайские представители в октябре прошлого года сказали Мнучину, что дальнейшее ослабление юаня не в их интересах.



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Со своей стороны Китай предложил Соединенным Штатам покупать больше американской сельскохозяйственной продукции, сжиженного природного газа и товаров, таких как полупроводники. Китай также снизит свои тарифы на произведенный в США поликремний, который является основным компонентом солнечных элементов.



Кроме того, как отмечают источники, американцы настаивают на создании некоего механизма, позволяющего контролировать ход выполнения китайской стороной тех мер, которые будут зафиксированы в меморандумах о взаимопонимании. Вместе с тем, один источник агентства предупредил: он не исключает того, что переговоры могут закончиться неудачей.



Так, раздражение китайской стороны вызывают постоянные упреки американцев в том, что Пекин якобы заставляет американские компании, ведущие бизнес в Китае, делиться своими технологиями с местными партнерами и передавать секреты интеллектуальной собственности. Китай отрицает, что занимается подобной практикой. Чиновники Белого дома в ходе дискуссий также высказывали свое недовольство так называемыми нетарифными барьерами в Китае, включая промышленные субсидии, нормативы, процедуры лицензирования бизнеса, обзоры стандартов на продукцию и другие практики, которые, по их словам, не позволяют наладить полноценный экспорт американских товаров в Китай или дают "несправедливое преимущество" местным фирмам.



В четверг и пятницу стороны проведут переговоры в Вашингтоне. В них примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ.