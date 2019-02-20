Шимоните - дубль Грибаускайте. К власти в Литве лезет очередная русофобка

11:44 21.02.2019

Литва: К власти стремится еще одна дама, которая терпеть не может Россию

Ингрида Шимоните "продолжит дело" Дали Грибаускайте



Сергей Орлов



В политической кампании по выборам президента Литвы зарегистрировались 15 претендентов. Им еще предстоит собрать до 28 марта не менее чем по 20 тысяч подписей избирателей. Но сколько кандидатов в итоге останется - неважно, фаворитами останется тройка главных претендентов, и среди них нет ни одного, который призвал бы к добрососедским отношениям с Россией, считает политолог Юрий Долинский.



- Вот уже долгое время, судя по социологическим опросам, лидируют банковский аналитик Гитанас Науседа, бывший министр финансов Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис, - говорит Юрий Долинский. - Думаю, эта тройка и поборется 12 мая за пост главы республики. А вот, кто выйдет во второй тур, который состоится 26 мая, - большой вопрос.



"СП": - И есть в этой тройке политик, которого можно было назвать другом России?



- Нет. Гитанас Науседа, который лидирует уже много месяцев, судя по всему, является ставленников скандинавских банков - он был советником президента банка SEB, отличился на медиа-поле своими комментариями, но не на политическую тематику, а на экономическую, анализировал ситуацию в стране. Оппозиционные консерваторы, известные своими исключительно антироссийскими взглядами, предлагали ему участвовать в партийных праймериз, он мог стать их кандидатом, но отказался, решил идти на выборы самостоятельно. Не думаю, что консерваторы делали ставку на политика, симпатизирующего России. Выиграла праймериз Ингрида Шимоните.



А ее позиции в политике примерно такие же, как у президента Дали Грибаускайте, которая уже не имеет права идти на выборы, так как управляет Литвой второй срок подряд. Взгляды же действующего президента Литвы известны. Это она называла Россию "террористическим государством".



Ну и бывший глава МВД Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис, ставленник правящего Союза крестьян и "зеленых" Литвы, тоже вряд ли относится к почитателям России. Правда, год назад он предлагал восстановить экономические отношения с РФ, вести себя с Россией прагматично, как страны Старого Света. Говорил об интересах предпринимателей. Все же премьер. Но Даля Грибаускайте резко одернула Сквернялиса, назвав такую его позицию безответственной. С тех пор подобные предложения не звучат из его уст.



"СП": - А имеет значение для России, кто станет президентом Литвы? И вообще, разве играет эта маленькая страна какую-то роль в жизни нашего государства?



- Ну, все-таки лучше добрые отношения, чем плохие. Хотя, конечно, в экономике России Литва играет мизерную роль. А вот Россия в экономике Литвы - заметную. РФ является для Вильнюса, как ни странно, лидером и в экспорте, и в импорте, немного опережая Германию, Латвию и Польшу. И мне кажется, все же если бы президентом Литвы стал политик, отстаивающий естественные интересы своей страны, но и желающий добрососедских отношений с соседями, в Европе стало бы немного меньше напряженности. Правда, Вильнюс постоянно обвиняет Москву в агрессивных устремлениях. Конфликт интересов в целом Запада и России, конечно, есть, но я, например, не представляю, зачем для его решения война, зачем России эти территории с недружественным в целом населением? Это же не Крым, история совсем другая. Да и Россия, если бы строила агрессивные планы в отношении Прибалтики, не строила бы порты в Усть-Луге, Ленинградской области, не построила бы терминал сжиженного природного газа в Калининграде, чтобы не зависеть от поставок топлива через Литву, не готовилась бы выйти сама из энергетической сети БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва)…



"СП": - А среди оставшихся двенадцати кандидатов есть такие, которых консерваторы Литвы могли бы назвать "пророссийскими"?



- Пророссийских в прямом смысле этого слова нет, есть, естественно, "пролитовские". Но, например, еврокомиссар от Литвы Витянис Андрюкайтис, отвечающий в Евросоюзе за здравоохранение и безопасность продуктов, не раз говорил о необходимости добрососедских прагматичных отношений с Россией. У него из-за этого даже были неприятности - его очень резко критиковали литовские патриоты за такую позицию. Он решил пойти на президентские выборы, но пока не озвучил свою программу. И у него крайне маленькие шансы на победу. Я бы сказал, их вовсе нет.



Вильнюсский политолог Мажвидас Ястрамскис напомнил на днях, что на президентских выборах 2002 года он получил 7% голосов. Безуспешно пытался стать президентом Литвы и в 1997 году. Сейчас ситуация для него, пожалуй, еще хуже, ведь он член социал-демократической партии Литвы, а она даже не в правящей коалиции, у нее невысокий рейтинг в отличие от прошлых лет. Кроме того в 1997-м и в 2002-м между Россией и Западом не было столь обостренных отношений, а сейчас еврокомиссару в любом случае оппоненты припомнят его "предательскую" позицию по отношению к Литве.



"СП": - А мы читали, что в Литве все-таки появился прямой "пророссийский" кандидат - депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас. Он прямо раскритиковал плохие отношения с Россией. Какие у него шансы?



- Никаких. Пуйдокас действительно назвал отсутствие отношений с Россией "плохим стратегическим решением", призвал "наводить мосты, а не строить глухие барьеры". Но во-первых, избиратель его фактически не знает, и времени для раскрутки нет. Во-вторых, в условиях специфики политической борьбы в Литве такие прямые заявления о России фактически ставят крест на политической карьере. А в третьих, его выдвижение выглядит несколько странновато.



Дело в том, что он из правящего Союза крестьян и "зеленых", который выдвинул кандидатом в президенты не его, а Сквернялиса. И по моему мнению, он просто оттянет от премьера какую-то часть голосов. Небольшую, но этого может хватить, чтобы премьер не попал во второй тур. Я бы не исключил тут и особенностей местных политтехнологий…



"СП": - Ну а все-таки как вы думаете, кто может стать президентом Литвы?



- Повторюсь: такой прогноз - неблагодарное дело. Но не удивляюсь, если этот пост займет Шимоните. Партия консерваторов, несмотря на нахождение в оппозиции, на самом деле очень влиятельна. Похоже, ее - и партию, и Шимоните - поддерживает президент Даля Грибаускайте и несомненно - исключительно влиятельный политик, идеологический наставник консерваторов, профессор Витаутас Ландсбергис, который только на первый взгляд давно не у дел из-за возраста. Ему 86 лет. И кстати, у Грибаускайте и Шимоните много общего не только в политических воззрениях. Обе незамужем, у обеих нет детей. На это нетактично намекнул недавно Сквернялис, за что его резко критиковали. Но вот даже в СМИ можно увидеть рассуждения на тему о том, что к власти в Литве придет "вторая Грибаускайте"…