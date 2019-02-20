Ленин и Мао: Две страны, две истории, - М.Морозов

11:46 21.02.2019 Ленин и Мао: Две страны, две истории

Как бережное отношение к прошлому помогает не только объединять страну, но и развивать экономику



Михаил Морозов



6 февраля подмосковный Музей Горки Ленинские отметил 70-летие. А чуть раньше - 21 января исполнилось 95 лет со дня смерти Владимира Ульянова-Ленина. На фоне замалчивания или искажения роли вождя рабочего класса и основателя нашего государства, эти вехи прошли незамеченными.



С музеем Ленина в Горках связано и еще одно, далеко неполитическое, житейское событие. Именно здесь глава советского государства ввел обычай организовывать новогодние праздники для детей - "елки" по-современному. Да и вообще, мало кто теперь в нашей стране знает, что традицией отмечать Новый год с пушистой лесной красавицей и Дедом Морозом мы обязаны также полузабытому у нас вождю. А ведь это именно он своим декретом главы Совета народных комиссаров отменил запрет на этот новогодний ритуал, введенный царским правительством после начала Первой мировой войны. Елки и Деды Морозы были признаны царем привнесенными немцами, чуждыми русскому человеку обычаями. И объявлены не политкорректными в пору войны с кайзеровской Германией.



Отменив запрет в голодном и тревожном 1918 году, Ленин первым делом организовал для детей новогодний праздник в Сокольниках и сам вызвался водить хороводы вокруг лесной красавицы. Историки и документы гласят, что по дороге к детям в Сокольниках на вождя мирового пролетариата напали бандиты. Но в силу их низкого образования и классовой ограниченности, разбойники не распознали, с кем имеют дело. И отпустили. Детский праздник с участием первого лица государства в роли Деда Мороза состоялся.



Все эти исторические вехи в любой другой стране могли бы стать поводом для повышенного внимания к великой личности, которая остается предметом самого высокого интереса в мире и на просторах Интернета. Но только не у нас.



Как гласит сайт музея Ленина в Горках, стихийное паломничество к месту обитания вождя возникло сразу после смерти В.И. Ленина. "Поэтому первые шаги по сохранению обстановки, в которой жил и работал основатель Советского государства, были предприняты уже в то время". 6 февраля 1949 года Дом-музей В.И. Ленина в Горках открыл свои двери.



За 60 лет Горки Ленинские посетили более 10 миллионов человек из 80 стран мира. С малоизвестными страницами биографии вождя, последнем периоде его жизни, бытом семьи Ульяновых ежегодно знакомились в советское время от 300 до 500 тыс. человек. Ныне значительно меньше. В постсоветское время Музей и заповедник вокруг него пережили нелегкие времена. В 1994 году за ненадобностью сюда перевезли все, что осталось от вождя в Кремле, прежде всего Кабинет-квартиру Ленина. Но это не добавило популярности Горкам Ленинским. Ныне это место позиционируют больше как место отдыха и развлечений.



А что касается музейного комплекса, то все более значительную часть посетителей составляют туристы из Китая. Молодежь и пожилые китайцы по-прежнему проявляют интерес к личности вождя, местам его работы и жизни. Это касается не только Горок Ленинских, а всех доступных мест с ним связанных: от Кремля до Ульяновска и Шушенского.



Впрочем, у китайцев бережное отношение к истории не только в крови, но и всячески поощряется их компартией, которая ныне ведет КНР - первую экономику мира - к новым свершениям. Наша тысячелетняя история блекнет на фоне их пяти тысячелетней. Но главное, ведь не цифры, а подход к их интерпретации. Для Китая - это единый период взросления нации и страны, в котором находится достойное место и великому императору-объединителю Цинь Шихуану и не менее великому кормчему Мао Цзэдуну.



Этот тренд не обходит стороной и Россию, которая становится одним из значимых пунктов так называемого "красного туризма" - паломничества китайцев к историческим местам, связанным с пролетарскими вождями и революционными событиями. В 2017 году китайское правительство, предварительно выкупив и восстановив из руин разрушенную усадьбу, открыло музей VI съезда Компартии Китая. И подмосковное село Воскресенское стало непременным пунктом посещения китайских делегаций и туристических групп. Думается, что Китай тем самым продемонстрировал нам, россиянам, как нужно относится к истории и ее реликвиям. Дело в том, что разрушенная в годы российских реформ усадьба была не только местом партийного съезда, а и интереснейшим объектом старинного усадебного зодчества. Ее даже большевики поддерживали практически в первозданном виде. А потом она пришла в запустение.



Также бережно китайцы относятся к историческим местам на Родине. Только что отшумели новогодние праздники по Лунному календарю. Во время каникулярной недели, которая следует за так называемым "китайским" Новым годом (праздником Весны по китайской традиции, в текущем году 4 февраля) полуторамиллиардный Китай буквально снимается с насиженных мест и отправляется в путешествия. Китайские туристы - самая многочисленная группа путешественников в мире. Что ж, могут себе позволить.



Большая часть жителей КНР разъезжается по стране, в результате чего китайский транспорт, включая высокоскоростные дороги, перевозит в эти дни до миллиарда пассажиров. Немалая их часть посещает не только родных и друзей, но и места, связанные с революционным и историческим прошлым страны. Так, число туристов, отправляющихся в родовое гнездо китайского вождя Мао Дзэдуна с 2003 по 2017 год выросло с 3 до 20 млн человек. Следует заметить, что Мао не только не предан анафеме в Китае за его, безусловно, не очень гуманные эксперименты вроде "Большого скачка" и "Культурной революции", но и продолжает оставаться одной из самых почитаемых исторических личностей. В Китае историю не переписывают под вкусы очередной элиты, а воспринимают такой, какая она есть. Деятельность Мао была проанализирована партийным руководством, на съезде ей была дана оценка: больше положительная, чем отрицательная. И все. Памятники Мао остались на своих местах по всей стране, музеи продолжают привлекать почитателей и туристов. Личность Мао не является камнем преткновения и пунктом раздора поколений. Никому в голову не приходит завести разговор о выносе тела вождя из мавзолея на самой главной и крупнейшей в мире площади - Тяньаньмэнь.



Однако идеология и бережное отношение к истории не мешает китайцам строить туристическую экономику, которая опирается на вполне искренний интерес народа к своему прошлому. Так вот, по предварительным данным, в прошлом году в местечке Шаошань в провинции Хунань, где родился и жил великий Мао, побывало около 24 млн. человек. Ежедневно в начале октября 2017 года, в те дни, когда отмечался День образования КНР (1 октября), здесь парковались свыше 10 тыс. автобусов и автомашин с паломниками. В связи с высокой посещаемостью еще в 2011 году местному музейному комплексу был присвоен наивысший рейтинг - 5А. Таких в Китае всего-то 250. С тех пор музей Мао в Шаошане не только не дотируется центральными властями, а является важным источником пополнения местных бюджетов, давшим в 2017 году 6,3 млрд. юаней (около 900 млн долларов США). Память о Мао неплохо поддерживает и благосостояние местного населения. Ежемесячная зарплата тамошних экскурсоводов составляет в среднем 100 тыс. юаней (свыше 100 тыс. рублей). 680 млн юаней было потрачено на строительство огромного туристического центра, который открылся в 2016 и служит промежуточным пунктом путешественников, следующих поклониться вождю.



Предполагается, что к 2020 году сюда будут приезжать ежегодно свыше 26 млн туристов. А в сфере их обслуживания будет трудиться треть жителей местечка Шаошань. Такой прогноз имеет все шансы реализоваться. Ведь Китай остается наиболее динамично развивающейся экономикой планеты, его вклад в повышение благосостояние населения - самый весомый в мире. А китайское руководство не открещивается от своих предшественников, подчеркивая, что нынешний курс на углубление реформ и открытости вобрал в себя мудрость всех предшествующих вождей и руководителей, не зависимо от их политической и идеологической ориентации.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд" Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550738760

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