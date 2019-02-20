 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пришло время для мировой революции, - Дж.Горнолл
11:48 21.02.2019

Syndication Bureau: Пришло время для мировой революции

Настал момент, когда невозможно одновременно бороться с изменением климата и стремиться к процветанию своей страны

Когда во время Всемирного правительственного саммита, прошедшего в Дубае в феврале этого года, спикер за спикером стали предупреждать участников саммита об опасных последствиях изменения климата и надвигающемся исчезновении человечества, стало ясно, что никто не собирается замечать слона в комнате. Например, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес была среди международных высокопоставленных лиц, которые предупредили участников саммита о том, что если правительства не откажутся от узких экономических интересов, люди могут исчезнуть, как когда-то исчезли динозавры, пишет Джонатан Горнолл в статье для издания Syndication Bureau.

Однако, как всегда, участникам саммита не хватило готовности признать, в чем заключается единственное эффективное решение проблемы изменения климата. Это решение не предполагает возложения ответственности на отдельных лиц, у которых просто нет шансов обратить вспять угрозу изменения климата. Единственное возможное решение выглядит довольно просто: мы должны полностью отказаться от использования ископаемого топлива. Не завтра, не в каком-нибудь наивно воображаемом будущем, когда возобновляемые источники энергии вступят в свои права, а прямо сейчас.

Понятно, что подобные разговоры - это анафема для всех стран, особенно для стран Персидского залива, чьи экономики столь многим обязаны природному газу и нефти. Страны Персидского залива полностью зависят от ископаемого топлива. Справедливости ради стоит отметить, что компания Abu Dhabi Future Energy Company намерена реализовать в ОАЭ проект будущего экогорода Масдар. ОАЭ могут с полным основанием заявить, что они сделали больше с точки зрения развития "зеленых" технологий, чем остальные страны. Абу-Даби инвестирует в солнечную и ядерную энергетику и стремится к тому, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии удовлетворяли до 30% потребностей страны в энергии.

Но, несмотря на то, что ОАЭ - это страна, которая всеми силами приближает завтрашний "зеленый" день, она также является примером той реальности, от которой мы стремимся отказаться. ОАЭ сталкиваются с безудержным спросом на воду и электроэнергию, который никогда не сможет удовлетворить возобновляемая энергия. ОАЭ могут честно стремиться к смягчению последствий изменения климата, однако при этом они также не могут не стремиться к процветанию своих граждан. Оба эти направления достойны амбиций, но настал момент, когда невозможно одновременно бороться с изменением климата и стремиться к процветанию своей страны.

По некоторым оценкам, запасы ископаемого топлива закончатся примерно через 100 лет, к этому моменту планета может хорошо поджариться. Странам будет чрезвычайно непросто отказаться от ископаемых видов топлива до того, как они закончатся естественным образом.

Наступил ключевой этап истории человечества. Казалось бы, нет непреодолимых трудностей, с которыми бы не справилась наука. В конце концов, люди могли бы что-нибудь придумать. Человечество изобрело колесо и сельское хозяйство, победило многочисленные смертельные заболевания и отправило человека на Луну. Мы могли бы разрешить стоящую перед нами проблему, объединив лучшие умы в области экономики, науки и политики.

Как показал постепенный крах Парижского соглашения по климату, мы больше не можем позволить себе тратить время на неэффективные решения, которые увязли в спорах из-за целевых показателей производственных выбросов. Вместо этого ради спасения планеты требуется радикальная перестройка работы мира. Модель непрерывного экономического развития, запущенная промышленной революцией, сотворила чудеса, вырвав миллиарды из нищеты и резко увеличив продолжительность жизни во всем мире. Но теперь эта модель превратилась в ловушку, которая убьет нас, если мы из нее не выберемся. Все, начиная с отдельных лиц и корпораций и заканчивая городами и целыми странами, должны скорректировать свои ожидания и научиться ценить то, что они имеют, вместо того, чтобы постоянно жаждать чего-то нового и лучшего.

За последние 40 лет потребление газа, нефти и угля удвоилось, достигнув рекордно высокого уровня. Было всего три случая, когда рост потребления, хоть и ненадолго, был обращен вспять. Каждый раз это происходило в условиях глобальной экономической рецессии. Возможно, сейчас пришло время задуматься о концепции управляемой стагнации или, что еще лучше, конструктивной рецессии?

Только в случае, если все страны мира объединят свои усилия, мы может прийти к созданию новой парадигмы. Однако этого не произойдет, если мы не сможем преодолеть разрушительный изоляционизм. Миру нужен герой - лидер или нация, обладающая смелостью и силой для того, чтобы воплотить в жизнь немыслимое, отвергнув провалившуюся модель экономического развития, которая завела человечество в тупик, и предложив альтернативную глобальную парадигму.

Если все это звучит революционно, пусть будет так. Этой революцией будет двигать не идеология или жажда власти, а один из самых фундаментальных эволюционных императивов - сохранение человеческого существования.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550738880
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