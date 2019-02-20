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Вышли на русском 2 тома Жизни Фридриха Ницше Курта Пауля ЯнцаВышли на русском 2 тома "Жизни Фридриха Ницше" Курта Пауля Янца
11:49 21.02.2019

Настольная книга ницшеанца. Том первый
Курт Пауль Янц. Жизнь Фридриха Ницше. Том 1. М.: Культурная революция, 2017

Этот философ давно превратился в бренд. Торговую марку. Не частый случай для мыслителя. Тем не менее это свершившийся факт: Фридрих Ницше (1844-1900) стал явлением культуры. О нем спорят вне академических школ и научных течений, поэтому многие вопросы, ответы на которые уже известны историкам философии, волнуют людей далеко за пределами университетских кафедр. Такой вот получается парадокс.

Впрочем, может, это не так уж и плохо, ведь Ницше сам любил парадоксы. Перевод трехтомного труда Курта Пауля Янца в значительной степени разрешает многие загадки. При этом автор смог соблюсти тонкий паритет между научным и доступным изложением. В первом томе, охватывающем период с 1844 по 1871 год, описывается рождение и учеба будущего философа, его преподавание в Базельском университете и участие во Франко-прусской войне. Касаясь собственно философии, Янц акцентирует внимание на первом крупном произведении мыслителя "Рождение трагедии из духа музыки". Вместе с тем книга затрагивает проблемы, которые волновали Ницше и в последующие годы. Одной из них является этика автора "Заратустры". Отрицал ли он Бога или только боролся с исторической церковью? И насколько буквально в таком контексте следует воспринимать его призывы к ревизии морали? Отметим, что когда-то эти вопросы задавались и в среде философов. Так, Семен Франк считал Ницше верующим, а Эрнст Трельч, напротив, атеистом, чью проповедь сравнивал с "крысиным ядом".

Не было единства и внутри философских школ. Например, экзистенциалисты Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс видели в лице своего немецкого коллеги более или менее последовательного нигилиста, в то время как Николай Бердяев и Габриэль Марсель утверждали, что тот "ближе к Богу, чем многие христиане". Янц приводит свидетельства отхода Ницше от христианства, а не от церкви, уже в молодости, в числе прочего это видно из писем, посланных философом с фронта Франко-прусской войны в 1870 году. Одной из причин такого поступка стало увлечение философией Артура Шопенгауэра, которое биограф называет "религиозным поклонением". Одновременно книга интересна подробным описанием культурного, социального, политического контекста, в котором жил и творил Ницше. Так, увлечение философа античной культурой было обусловлено нормами социума того времени, когда люди "с энтузиазмом преклонялись" перед греческой классикой, но, как с иронией замечает Янц, "игнорировали реальную судьбу этого несчастного народа, познавшего краткое счастье на протяжении всего лишь пятидесяти лет, при Перикле, и то лишь в Афинах". Не от этого ли игнорирования и возник знаменитый аморализм Ницше?

***

Двойные трагедии Фридриха Ницше
Курт Пауль Янц. Жизнь Фридриха Ницше. Том 2. М.: Культурная революция, 2018

Второй том биографии Фридриха Ницше (1844-1900) охватывает период с 1872 по 1882 год. За это время немецким философом были созданы труды от знаменитых "Несвоевременных рассуждений" до не менее знаменитой "Веселой науки".

В своей книге Янц акцентирует внимание на полемике, которую вызвало появление в печати "Рождение трагедии", названного биографом "философским первенцем Ницше". Наряду с благожелательным отзывом друга и коллеги автора "Заратустры" профессора классической филологии Эрвина Роде имели место и критические замечания. Так, другой филолог-классик Ульрих Виламовиц-Меллендорф опубликовал памфлет "Философия будущего! Опровержение книги Фридриха Ницше". Позднее он объяснял свой шаг тем, что

"Ницше возбудил мое моральное негодование наглым выпадом против Отто Яна… насилие над историческими фактами и всеми методами филологии… побудило меня защищать мою науку".

Впрочем, саму защиту почтенный ученый оценивал довольно трезво и не называл иначе как "отчаянно наивной".

Также на описываемый период приходится разрыв с Рихардом Вагнером и его супругой Козимой, которые первоначально с восторгом приняли молодого философа в свой круг. Впрочем, определенные трения возникали и раньше, и не только в области философии или музыки (скепсис в отношении "Кольца Нибелунга"), но, например, во взглядах на франко-прусскую войну.

Кроме того, ухудшилось состояние здоровья, помимо проблем с желудком и сильнейших головных болей, "глаза у меня мучительно болят внутри, болит и над ними". Правда, философ еще надеялся справиться со своими недугами: "Я рассчитываю на долгую жизнь, тогда как мой отец, например, здесь просчитался - он умер в 36 лет".

Касаясь окружения мыслителя, Янц заочно полемизирует с ницшеведами, утверждая, что роль Лу Андреас-Саломе, "несмотря на свою несомненную значительность", в случае с Ницше была "сравнительно эпизодической" или даже "гастрольной", хотя и поставила автора "Ecce homo" на грань самоубийства. Одновременно он вынужден признать, что в разрыве мыслителя с Лу "заключается двойная трагедия - для Ницше как человека и для его творчества".

В таком контексте представляется, что ко всей биографии Ницше, написанной Янцем, вполне приложимы его собственные слова: "Драма истории духа - или драмы, которые шли на сцене европейской культуры в последней трети XIX столетия".

Андрей Мартынов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550738940
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