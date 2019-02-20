Найден дневник маршала Малиновского с объяснением причин поражений РККА в начале ВОВ

15:53 21.02.2019

Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского с анализом причин поражений в начале Великой Отечественной войны обнаружили в Центральном архиве Минобороны. О содержании записей маршала рассказал исследовавший их кандидат исторических наук Александр Ясаков.

На круглом столе памяти Малиновского в Общественной палате Ясаков сообщил, что дневники охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года.



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Историк подчеркивает, что "красной нитью" в мемуарах проходит тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи.



"Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно", - сказал в своем докладе Ясаков.



По словам историка, полководец связывает проблему не с личными качествами отдельных командиров, а "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".

Историк привел цитату из дневников, в которой маршал рассуждает о плохой подготовке советских командиров.



"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба. […> Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать - через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было".



Ясаков отметил, что именно в этом Малиновский видел одну из главных причин поражения Красной армии в начале войны.



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На круглом столе также выступил директор Российского государственного военного архива (РГВА) Владимир Тарасов. Он рассказал, что скоро опубликуют рассекреченный доклад, который Малиновский направил в Москву во время Гражданской войны в Испании (1936 - 1939 годы).



По словам Тарасова, особенность документа в том, что военачальник, бывший в Испании военным советником, старался описать военную обстановку максимально честно. В отличие от него, многие советские офицеры, участвовавшие в войне, направляли в Москву такие доклады, которые хотело бы получить начальство, заключил директор РГВА.