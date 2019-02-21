Кыш, проклятые! Елбасы призвал правительство Казахстана уйти в отставку (заявление)

20:45 21.02.2019

Заявление Главы Государства

Уважаемые казахстанцы!



Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны.



Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной.



Это – безусловно, положительный момент.



Однако этого недостаточно для настоящего времени.



Инициированные мною Третья модернизация и "План нации – 100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ.



Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.



Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не произошли.



Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов.



Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.



Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют.



Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.



Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основными приоритетами работы каждого члена Правительства и акима.



Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получило все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и нести ответственность за это.



Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, а также развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.



Вместе с тем, системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей.



В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.



Все это усугубляется неумением членов Правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику.



В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение.



Считаю, что Правительство должно уйти в отставку.



Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач.



На ближайшем съезде партии "Нұр Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.



На эти цели будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда.



Они будут направлены на решение следующих задач:



- усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан;



- расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоев населения;



- серьезное изменение политики развития регионов.



На реализацию данных задач должна быть направлена работа Правительства и акимов всех уровней.



Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии "Нұр Отан".



21 февраля 2019