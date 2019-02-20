В Узбекистане задержан зампред Верховного суда Дехканов

21:41 21.02.2019

Детали и причины задержания Баходыра Дехканова пока не известны.



Заместитель председателя Верховного суда Узбекистана, председатель судебной коллегии по административным делам Баходыр Дехканов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



"Баходыр Дехканов сегодня был задержан в своем служебном кабинете", - уточнил собеседник агентства. Он не смог уточнить детали и причину его задержания.



Напомним, сенат Узбекистана в мае 2017 года утвердил Дехканова на должность заместителя председателя Верховного суда страны сроком на пять лет. Ранее он занимал должность заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Узбекистана.