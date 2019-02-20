Найдены гены алкоголизма. Целых 500 геномутаций

22:25 21.02.2019

Алкоголизм может развиваться не из-за особенностей характера человека, а по причине наличия определенных мутаций в генах, считают ученые из Норвегии.



В научно-технологическом университете норвежского города Тронхейм выявили около 500 геномутаций, развивающих вредные привычки, передает РИА "Новости".



Норвежские генетики выяснили, что в геноме человека происходят мутации, отвечающие за переработку этанола и работу структур мозга, стимулирование которых приводит к наслаждению. Так, тяжелый алкоголизм связан с мутациями гена PDRM2, управляющего развитием клеток мозга, а пристрастие к сладкому зависит от мутаций гена KLB, отвечающего за реакции нервной системы на сладкую пищу.



Сообщается, что новые открытия подтолкнули врачей к разработке вакцин, влияющих на участки ДНК и связанных с ними белков и частей мозга и избавляющих алкоголиков от пагубной привычки.



В прошлом году американские генетики выяснили, как генетические факторы влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин.



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21 февраля 2019, Абдулла Шакиров