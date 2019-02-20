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Уволенный 1-й вице-премьер Афганистана Мохаккик отказывается покидать свой пост
23:46 21.02.2019

Мохаммад Ханиф Атмар обвинил Ашрафа Гани в несправедливых отставках

Накануне кандидат в президенты Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил нынешнее правительство страны в злоупотреблении властью в целях подавления политических конкурентов президента Ашрафа Гани в ходе подготовки к выборам.

В частности, политик выступил против январского указа об отставке ряда государственных деятелей, вошедших в состав его избирательного блока "Мир и спокойствие", в том числе Хаджи Мохаммада Мохакика, претендента на пост второго вице-президента.

Напомним, что в настоящее время Мохакик занимает пост второго заместителя главы исполнительной власти. Как уже сообщал "Афганистан.Ру", афганский лидер принял решение об отставке последнего, руководствуясь Конституцией и Законом о выборах.

Афганское избирательное право предписывает советникам президента, министрам и их заместителям и советникам, а также сотрудникам ряда других государственных ведомств покидать свои посты перед выдвижением своих кандидатур на голосовании, однако в случае с Мохакиком вопрос необходимости отставки остается неоднозначным.

Пост главы исполнительной власти, созданный в целях преодоления политического кризиса, до сих пор остается не закрепленным в конституции страны. Таким образом, законодательство не регламентирует вопрос отставки главы правительства и его заместителей, желающих участвовать в новых выборах.

Хаджи Мохаммад Мохакик назвал решение президента неправомерным и отказался покидать свой пост, ссылаясь на соглашение о формировании Правительства национального единства.

"Правительство приступило к нелегальному процессу устранения своих политических соперников из государственных учреждений, – заявил Атмар в недавнем выступлении. – Целью этого шага является блок "Мир и спокойствие". К настоящему времени по меньшей мере 12 человек, связанных с блоком, были уволены или принуждены к отставке, в том числе Мохакик, губернаторы и некоторые советники".

Кандидат в президенты выступил против последних изменений, внесенных в избирательное законодательство по инициативе Гани. Напомним, что президент отправил в отставку всех членов Избиркома и Комиссию по жалобам на злоупотребления при выборах, а также наложил дополнительные ограничения на сотрудничество кандидатов с госслужащими.

Признавая необходимость реформы избирательного права, Мохаммад Ханиф Атмар назвал инициативы президента односторонними и подчеркнул необходимость усилий по борьбе с монополией государства на выборы, передает телеканал "Толо".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550781960
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