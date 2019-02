Исчезнувший в Амазонии. Актер-исследователь Альберт де Уинтон в поисках полковника Фосетта, - М.Ивлев

01:15 22.02.2019 Исчезнувший в Амазонии



Альберт де Уинтон. Кадр из фильма Король диких. 1931



Актер-исследователь Альберт де Уинтон в поисках полковника Фосетта



Имя британского путешественника, полковника Перси Гаррисона Фосетта известно сейчас всему миру. Его посмертная и единственная книга - "Неоконченное путешествие" (в оригинале - Exploration Fawcett), составленная по рукописям, письмам, полевым дневникам и официальным отчетам его младшим сыном Брайаном Фосеттом, переведена на многие языки мира, несмотря на свою документальность, читается как захватывающий роман, до сих пор пользуется популярностью и постоянно переиздается. Последняя экспедиция полковника Фосетта, которая бесследно исчезла где-то в джунглях Амазонии, до сих пор будоражит воображение и вызывает жгучий интерес своей таинственностью и загадочностью, чему свидетельствует хотя бы художественный фильм американского режиссера Джеймса Грэя "Затерянный город Z", вышедший на мировые экраны в 2017 году. Сама жизнь Перси Фосетта, состоящая из постоянных путешествий и опасностей была сплошным приключением, но речь сейчас пойдет не об этом…



Пропавшая экспедиция



Последняя исследовательская экспедиция британского полковника-артиллериста Перси Фосетта вышла из бразильского городка Куябы 20 апреля 1925 года, держа путь на север. Кроме самого Фосетта в составе экспедиции был его старший сын Джек и его друг Рэли Раймел. В то время – в начале ХХ века, внутренняя Бразилия, оставалась, пожалуй, последней неисследованной и не нанесенной на карты областью планеты, за исключением ледяной Антарктиды.



Полковник Фосетт принципиально не хотел брать в опасное путешествие большое количество людей, считая, что горстка отважных путешественников пройдет там, где не сможет пройти большая партия из-за сложностей с добычей пропитания и постоянной угрозой нападения враждебных индейцев. О точном маршруте путешествия и его конечной цели Фосетт не распространялся, однако было известно, что одной из задач его экспедиции являются розыски таинственного древнего города, затерянного в джунглях, о котором писал в своей рукописи один из португальских бандейрантос (бандейранты – португальские участники экспедиций XVI-XVIII веков вглубь Бразилии за рабами, золотом и серебром – М.И.) еще в XVIII веке и якобы находящегося где-то в глубине континента. Фосетт предполагал, что этот загадочный город, названный им условно городом "Z", может иметь отношение к полумифической Атлантиде, легендарному Эльдорадо, или еще какой-то древней забытой цивилизации, затерявшейся в труднодоступных местах огромного материка.



Амазонская сельва



Последнее сообщение от Фосетта, переданное вместе с сопровождавшими до этого времени экспедицию двумя бразильскими пеонами, было датировано 29 мая 1925 года. Оно было отправлено из полевого лагеря (полковник называл его лагерем Мертвой Лошади – Dead Horse Camp) находившегося в местности между реками Сан-Мануэл и Шингу. С тех пор никаких достоверных известий об экспедиции Фосетта не было. Она как в воду канула…



Сам Фосетт, перед выходом в свою последнюю экспедицию предупреждал, что путешествие по диким местам может затянуться на долгие месяцы, а то и годы, а потому какое-то время он не сможет подавать о себе никаких вестей. Прекрасно понимая, что может не вернуться, он говорил также, что в случае пропажи его группы, не стоит рисковать и посылать на ее поиски спасательные партии во избежание лишних человеческих жертв. Это слишком опасно. Ибо там, где не удастся пройти ему, Фоесетту, с его огромным опытом и знаниями тропиков, другим не пройти и подавно.



Спустя пару лет после получения последнего известия от Фосетта, газеты Европы и Америки стали бить тревогу, а его жена обивать пороги британского Королевского географического общества и других учреждений с целью организации поисково-спасательной экспедиции в Амазонию. И вскоре эти экспедиции начались.



Интриги добавляло то обстоятельство, что в сентябре 1927 года, некий французский инженер Роже Куртевиль, объявил, что путешествуя по внутренним районам Бразилии, он встретил оборванного полубезумного старика, назвавшегося ему Фосеттом. Куртевиль, по его словам, никогда раньше не слышал о полковнике, иначе он забрал бы встреченного им человека с собой.



Первая спасательная экспедиция, организованная и спонсировавшаяся Североамериканским газетным объединением, вышла на поиски Фосетта в мае 1928 года. Ее возглавил Джордж Миллер Дайотт. Экспедиция прошла от города Куябы, примерно по пути Фосетта, и вышла к истокам реки Шингу, но вернулась обратно, ни с чем, хотя сам Дайотт вынес оттуда твердое убеждение, что полковник был убит индейцами.



Эксцентричный киноактер



Примерно в это же время в США жил и снимался во второстепенных ролях в голливудских фильмах актер, импресарио и журналист Альберт де Уинтон Джонс. Он был англичанином по рождению и весьма оригинальным человеком…



Он родился в деревушке Крикхауэлл в графстве Бреконшир в Уэльсе 9 ноября 1879 года. Натура эта была чрезвычайно увлекающаяся, романтичная и даже эксцентричная. Альберт де Уинтон был прекрасным спортсменом – по нынешним временам его можно было бы назвать экстремалом. Сохранились документальные кадры кинохроники 1923 года, где де Уинтона связывают веревками по рукам и ногам на разводном мосту Лонг-Бич в Нью-Йорке. Затем пролет моста поднимается, и связанный де Уинтон бросается с него в реку. Через некоторое время он благополучно выбирается на берег, уже освобожденный от пут, впрочем, как и от верхней одежды, в которой он был перед прыжком.



Переехав в Америку, он поселился в Лос-Анджелесе и начал немного подрабатывать в Голливуде. В 1929 году он снялся в небольшой роли члена кабинета министров в мюзикле "Парад любви" (The Love Parade), в которой участвовали такие звезды тогдашнего киноэкрана, как Морис Шевалье, Джанет Макдональд и Лиллиан Рот.



Известие об исчезновении в дебрях Амазонки экспедиции Фосетта глубоко потрясло Альберта де Уинтона. Читая в газетах сообщения о никчемных результатах поисковой экспедиции Джорджа Миллера Дайотта, он проникся мыслью, что должен сам, лично, поехать в Амазонию и разрешить на месте загадку исчезновения Фосетта.



Первую пробную попытку пройти маршрутом полковника он совершил в 1930 году. Отряд де Уинтона добрался тогда до деревни индейцев племени калапало, где по некоторым сведениям могла погибнуть партия Фосетта. Ничего толком так и не узнав, но оценив обстановку на месте де Уинтон возвратился в США, где стал тщательно готовиться к более основательной экспедиции.



Не забывая об очередном вояже в Амазонию, в 1931 году он снялся в двенадцатисерийном приключенческом сериале "Король диких" (The King of the Wild), действие которого разворачивается в Индии и джунглях Африки. К этому времени де Уинтону видимо окончательно надоело только играть в голливудских фильмах о приключениях в джунглях, и он решил испытать все это на себе самом.



Надо отметить, что де Уинтон не рассчитывал на чью-либо помощь – всю подготовку к экспедиции и ее финансирование он взял на свой собственный счет и риск. Изучив все, что касалось пропавшей экспедиции Фосетта, и было доступно тогда ему, он видимо тоже заразился идеей существования остатков какой-то древней загадочной цивилизации в глубине амазонской сельвы.



В 1932 году неожиданно случилась новая сенсация. Некий швейцарец Стефан Раттэн, долгое время живший в Южной Америке, явился к английскому генеральному консулу в Сан-Пауло, и рассказал, что охотясь с двумя спутниками в октябре 1931 года близ реки Тапажос, он встретил племя, в плену у которого находился пожилой белый человек, одетый в шкуры, с длинными волосами и длинной желтовато-белой бородой. Улучив момент, этот старик сообщил Раттэну, что он английский полковник и просил его сообщить в британское консульство, что он находится в плену. Сообщение Раттэна было похоже на правду. Во всяком случае, он не стремился к своей личной выгоде, не просил никакого финансирования, но поклялся разыскать этого полковника. В этом же году он отправился на поиски вместе с двумя спутниками. Добравшись до реки Аринус в штате Мату-Гросу, они поплыли по ней на небольшом каноэ, чтобы спуститься к Тапажосу но больше о них никто ничего не слышал. Джунгли поглотили и эту партию.



Это известие видимо окончательно подстегнуло Уинтона к дальнейшим действиям. В начале 1933 года он снова был в Бразилии, поклявшись, что перевернет землю и небо, но найдет Фосетта - живым или мертвым. Для связи с научным миром, Уинтон обзавелся в городке Оранж, штата Нью-Джерси, США, своей представительницей, которая должна была снабжать Королевское географическое общество Британии новостями о его экспедиции.



Сам де Уинтон весьма скептически относился к предыдущим поисковым партиям. Он считал, что, несмотря на прекрасное финансирование, спасательная экспедиция Дайотта была сплошным блефом. Располагая всем необходимым, участники экспедиции заботились только о собственных удобствах и рекламе своей деятельности в прессе. Они разъезжали в комфортабельных лодках по Шингу и вообще не искали Фосетта там, где он вероятнее всего пропал.



По мнению де Уинтона полковник Фосетт пропал, или погиб либо в лесах между истоками реки Шингу, либо восточнее – между Шингу и Риу-Мортис (река Смерти), а спасательная экспедиция держалась только у берегов реки, не отваживаясь углубиться в чащу.



Поиски продолжаются



Де Уинтон решил сам основательно исследовать окрестности реки Шингу, направляясь туда с востока на запад. Когда он с огромным трудом добрался до реки Арагуая, его люди взбунтовались и отказались идти дальше. Тогда он нанял других людей, готовых, казалось на все, и, продираясь сквозь чащу, добрался с ними до болотистых берегов Риу-Мортис, левого притока Арагуаи. Здесь, у индейцев племени бакаири он выяснил, что какой-то белый человек, по описанию весьма похожий на Фосетта, дошел до Риу-Мортис и оставался тут в течение года, а затем двинулся обратно на запад, к истокам реки Шингу (по другому источнику Уинтон узнал эту информацию от старого индейца из племени бороро, который рассказал ему, что белый человек, похожий на Фосетта, прошел через деревню бороро в 1930 году). Узнав эти сведения, Уинтон решил немедленно двинуться по его следам, но во время переправы через реку лодки со всем снаряжением экспедиции погибли, и Уинтону, измученному и заболевшему тропической малярией пришлось повернуть назад, чтобы добраться до цивилизованного мира.



В ноябре 1933 года, через несколько месяцев после того, как Уинтон проник в глубину джунглей, он, наконец, выбрался из них – изможденный, осунувшийся и в лохмотьях, которые остались от его элегантного костюма для сафари. Спустя некоторое время, 4 февраля 1934 года в газетах появилась его фотография с надписью: "Альберт Уинтон, актер из Лос-Анджелеса. Нет, он не загримировался для новой роли – так отразились на нем девять месяцев пребывания в дебрях Южной Америки".



Тем не менее, боевой дух и настрой Уинтона вовсе не угасли. Из этой экспедиции, несмотря на, казалось бы, ничтожный результат, он вынес много нового. В частности он уверился в том, что Фосетт по меньшей мере погиб не сразу, как считали ранее. Почему Фосетт появился у берегов Риу-Мортис один, без своих спутников – оставалось загадкой. Уинтон полагал, что полковник, скорее всего еще жив и поселился где-то в лесах у гостеприимных индейцев. В семье Фосеттов уже бывали случаи бегства на лоно природы, и, учитывая романтические наклонности полковника, можно было допустить, что нечто подобное случилось и в этот раз.



Загадочная цивилизация



Альберт де Уинтон услышал в этой экспедиции и некоторые смутные сведения о каких-то загадочных древностях Амазонии, которые так тщетно искал полковник Фосетт. От одного из индейцев, бывшего в плену у кровожадного племени суйя и потом бежавшего от них, он услышал историю о каком-то странном сооружении в глубине амазонских лесов. Этот индеец рассказал Уинтону о древней каменной башне массивной постройки, из которой день и ночь льется какой-то странный люминесцентный свет. Эта башня и исходящий из нее свет внушает панический ужас даже свирепым суйясам и они стараются не приближаться к ней ближе двух миль, осторожно и тихо обходя ее мимо по лесу и стараясь не смотреть на нее. Где-то за башней вроде бы находятся и руины какого-то древнего города. Уинтон предполагал, что эта светящаяся башня могла быть построена расой солнцепоклонников.



О каменной башне, затерянной где-то в глубине амазонской сельвы, слышал и Перси Фосетт и она была одной из целей его последней экспедиции. В опубликованных в 1953 году его сыном Брайаном письмах полковника тот писал: "То древнее сооружение, которое стоит между "Z" и пунктом, где мы покинем цивилизованный мир, по описаниям индейцев, представляет собой нечто вроде толстой каменной башни. Они очень ее боятся, потому что, по их словам, видят по ночам свет, льющийся из ее двери и окон! Я предполагаю, что это и есть тот самый свет, который никогда не гаснет. Другим основанием для страха служит то, что башня стоит на территории троглодитов морсего – народа, живущего в ямах, пещерах, иногда в густой листве деревьев".



Немного передохнув в Куябе и посетив местный музей, где к тому времени уже развернули экспозицию посвященную полковнику Фосетту, Уинтон стал готовиться к новому путешествию. Вроде бы в Куябе остались какие-то записки де Уинтона, попавшие затем в частные руки.



Последний вояж



Примерно к этому времени, к концу 1933 года, относится его случайное знакомство с замечательным польским писателем и путешественником Аркадием Фидлером (1894-1985). Фидлер совершал тогда экспедицию на приток Амазонки - реку Укаяли, с целью сбора образцов местной фауны для польских зоопарков. Вот как он описал, затем эту памятную встречу в своей книге "Зов Амазонки" (Zdobywamy Amazonke):



"В Манаусе, в гостинице "Бразиль", я никак не мог за ужином сговориться с кельнером. Тогда хозяин попросил одного из посетителей, сидящего за соседним столиком, помочь мне. Приветливый гость подошел ко мне и помог. Мы познакомились и, разговаривая по-французски, вместе поужинали. Мой новый знакомый – англичанин, зовут его Альберт де Уинтон; ему сорок пять лет (здесь А. Фидлер ошибается – А. де Уинтону было тогда пятьдесят четыре года – М.И.), и у него солидная борода. Мы толковали о том, о сем, а когда Уинтон узнал, что я еду в зоологическую экспедицию в Перу, выложил мне цель своего пребывания в Бразилии:



- Я должен отыскать полковника Фосетта.



- Как! – воскликнул я удивленно. – Неужели его гибель до сих пор еще не установлена?



- Для меня, - подчеркнуто заметил Уинтон, - это остается вопросом до тех пор, пока я лично не выясню всего до конца. Надеюсь, что через несколько месяцев мир, наконец, узнает всю правду.



Из дальнейшего разговора я узнал от приветливого Уинтона – пожалуй, самого авторитетного источника – все подробности этого загадочного и громкого дела".



Через пару дней Фидлер и де Уинтон сердечно распрощались друг с другом в амазонском порту Манаус, пожелав друг другу успеха. Фидлер запомнил, что глаза Уинтона были полны энергии и решимости. Пароход Фидлера отправлялся вверх по реке - до перуанского города Икитоса. Уинтон же отправлялся вниз по Амазонке – к устью реки Шингу.



Здесь уже начинаются некоторые неясности и загадки. Аркадий Фидлер, который непосредственно разговаривал с Уинтоном перед началом его новой экспедиции, пишет, что на этот раз англичанин решил отправиться на поиски пропавшей экспедиции Фосетта с севера, вверх по реке Шингу, к ее истокам и подробно исследовать леса у притока Кулуэни, где, по его мнению, вероятнее всего обнаружатся следы полковника. Все другие доступные источники сообщают, что Уинтон двинулся в эту свою последнюю экспедицию, наоборот, с юга, от Куябы, по маршруту Фосетта и Дайотта, чтобы оттуда выйти к Кулуэни и другим истокам Шингу. Расстояние отправных точек этих двух маршрутов разнятся тысячами километров. Где же здесь, правда? Аркадий Фидлер всегда точно описывал свои впечатления от увиденного и услышанного и не мог здесь ошибиться - его информация вполне заслуживает доверия. Так шел ли Уинтон к вожделенной цели с юга на север, или наоборот? Но ясно, что цель была одна - именно река Кулуэни и другие истоки Шингу. Экспедиция де Уинтона была частным предприятием, не освещалась широко в прессе и поэтому, все, что известно о ней – это сообщения самого Уинтона своим друзьям и доверителям.



Как бы то ни было, в марте 1934 года Уинтон вновь растворился в амазонских джунглях. Долгое время от него не было никаких известий. Наконец в сентябре из чащи вышел индейский гонец, который принес с собой смятую записку от Уинтона. В ней тот сообщал, что его захватили в плен индейцы инаурита, он находится где-то в джунглях на берегах неизвестной реки и молил: "Пожалуйста, пришлите помощь". Это сообщение вскоре было доставлено консулу США в Рио-де-Жанейро и в правительство Бразилии. Телеграфное агентство "Ассошиейтед Пресс" (Associated Press) распространило это известие 16 сентября 1934 года по всему миру и его сразу же перепечатало множество газет. "Вашингтон пост" (The Washington Post) писала: "В глубине страшных джунглей Амазонки дикари захватили киноактера, стремившегося спасти Фосетта". Дочь Уинтона, подняла панику, известила Королевское географическое общество об "этом прискорбном повороте событий" и в отчаянии просила, чтобы кто-нибудь из общества спас ее отца.



Вскоре стали появляться некоторые дополнительные подробности. Пол В. Гуйли, член Миссионерского союза внутренней Южной Америки сообщил, что проводники Уинтона Джонса возвратились еще в августе из джунглей, после того, как поссорились и покинули его.



Бразильская "Служба защиты индейцев" заявила, что "маловероятно, что бразильское правительство проявит интерес к спасению, поскольку поиски Уинтона являются частными и неофициальными". Также было указано, что если консул Соединенных Штатов примет какие-либо меры на основе неподтвержденного сообщения о том, что де Уинтон является натурализованным американцем, то правительственные службы тоже могут предпринять какие-либо действия для спасения путешественника.



Между тем, Эфрасио Кунья, директор музея в Куябе, направил министру сельского хозяйства Бразилии письмо с имевшимися у него сведениями, касающимися экспедиции Уинтона. Он подтвердил, что маршрут экспедиции пролегал на северо-восток от Куябы, в сторону необозначенного на картах участка реки Кулуэни. По мнению сеньора Кунья - "племя, в котором де Уинтон находится в гостях, является мирным, и он не опасается никакого насилия. Тем не менее, сообщаю, что это племя страдает болезнями пищеварительного тракта, которыми может заразиться британец". Однако он предупреждал, что на севере от нынешнего местонахождения Уинтона, проживают воинственные племена джурумана и суйя, а далее куйкуро, човас и камаюры и чтобы добраться до него, придется пересечь их территории.



Но, похоже, Уинтона так никто и не искал. Кроме газетной шумихи никому не было дела до одинокого путешественника – ни американцам, ни бразильцам, ни британскому Королевскому географическому обществу. Он оказался ничей - чужой для всех, и его частная инициатива по розыску полковника Фосетта осталась только на его совести.



Во избежание в дальнейшем подобных случаев, в 1934 году бразильское правительство издало указ, запрещающий подобные экспедиции, без специального разрешения властей страны. Впрочем, надо отметить, что путешественники все же продолжали прибывать и впоследствии, с разрешением или без оного.



Еще через некоторое время, от индейцев племени нахуква распространилась молва, что Уинтон добрался до деревни индейцев калапало на реке Кулуэни, где, как он предполагал, могла быть уничтожена партия Фосетта. И в этой деревне калапало он, якобы, был отравлен вероломными местными обитателями, подмешавшими ему яд в фруктовом напитке. Так это было или нет, теперь уже невозможно сказать точно – возможно, что этот слух был просто сведением каких-то взаимных счетов между племенами нахуква и калапало.



Наконец, несколько лет спустя, бразильские власти узнали от индейцев этого района, что двое индейцев племени камаюра некогда обнаружили Уинтона, голого и полубезумного, сидящего в каное, плывущем вниз по течению реки. Им весьма приглянулась винтовка одинокого странника. Один из камаюра разбил ему голову дубинкой, а затем забрал его винтовку.



Больше об Альберте де Уинтоне никто ничего не слышал…



Альберт де Уинтон Джонс не стал голливудской кинозвездой, не нашел полковника Фосетта и затерянной древней цивилизации в амазонской сельве. Он сам пропал без вести, судя по всему - стал просто несчастной жертвой лесных дикарей. Сейчас о нем мало кто помнит и его имя всплывает лишь иногда, в связи с исчезновением и поисками экспедиции Перси Фосетта. Но мне кажется, что он заслуживает все-таки воспоминаний – как бескорыстный романтик, решительно отбросивший все блага и комфорт современного ему цивилизованного мира и бесстрашно ринувшийся за призрачной целью в первобытные леса южноамериканского континента.



Максим Ивлев, специально для BUZINA.ORG Источник - BUZINA.ORG

