"Хезболла" может стереть безопасность Америки в порошок, - И.Субботин

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.02.2019
17:26  Столицу Узбекистана надо бы перенести в Джизак, - писатель Турон
16:58  Почему большевики не смогли присоединить Иран к СССР, - Т.Репин
16:46  В Узбекистане откроются "Президентские школы" (с 5-10 классы)
16:18  Японец Шигео Катсу избран главой Совета директоров казахстанского АО "Цеснабанк"
15:58  В Таджикистане утверждена эмблема "Навруз-2019"
14:58  В Киргизии хотят раскрутить Путина на возобновление афер-проекта Нарын-каскад ГЭС
13:44  В Киргизии разом уволены 7 особо нерадивых акимов
13:25  На Казбанкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке. Елбасы повелел
13:20  Кто войдет в новое КазПравительство? Гадание на елбасиной гуще
13:18  Тьерри Мейсан: "ЦРУ использует Турцию для оказания давления на Китай"
12:51  Неужели это конец англосферы? - Джон Миклвейт
12:49  Гори, Мадрид! В Каталонии разгорается национально-освободительное восстание, - "Къ"
12:47  Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"
12:45  Полный крах потерпело определенное соглашение между элитами и народом, - А. Барикко
11:09  Таджикским выпускникам российских вузов обещают упростить получение гражданства
10:32  Урок украинского. Нас можно, - Евгений Фатеев
10:12  Возродится ли на Малом Арале рыбная отрасль? - Н.Бегали
09:43  Ждали отставку КазПравительства осенью, но случилась сейчас. Зачем? - Д.Ашимбаев
09:27  QAZAQ или HOMO SOVIETICUS? Зачем казахам праздновать 23 февраля, - Н.Нуртазина
09:15  Старый тв-дурень Познер извинился за оскорбительную "шутку" о китайцах
09:04  Евросоюз присматривается к блудным исламистам. Очередная дурь-ининциатива от Трампа, - "Къ"
08:57  Год ему судья. Назначение нового генсека ОДКБ затягивается до следующего января
08:51  Президент Трамп готов отказаться от ультиматума Пекину, - В.Скосырев
08:48  "Хезболла" может стереть безопасность Америки в порошок, - И.Субботин
08:43  Молдавского олигарха Плахотнюка Москва обвинила в выводе из России 37 млрд руб.
06:01  Россия сформирует еще одну (пятую) дивизию ВДВ
01:15  Исчезнувший в Амазонии. Актер-исследователь Альберт де Уинтон в поисках полковника Фосетта, - М.Ивлев
00:07  Китай хочет оставить ловушку ДРСМД только для России и США
00:02  Западный вызов и китайский ответ. США и Европа препятствуют экспансии китайского капитала. Ч. 1, - В.Пироженко
Четверг, 21.02.2019
23:46  Уволенный 1-й вице-премьер Афганистана Мохаккик отказывается покидать свой пост
22:25  Найдены гены алкоголизма. Целых 500 геномутаций
21:41  В Узбекистане задержан зампред Верховного суда Дехканов
20:57  Новый врио премьер Казахстана - Аскар Мамин (экс-первый-вице-премьер предыдущего)
20:45  Кыш, проклятые! Елбасы призвал правительство Казахстана уйти в отставку (заявление)
20:36  Директор турецкой школы в Бишкеке приставал к ученикам, - разоблачает депутат Карамушкина
15:53  Найден дневник маршала Малиновского с объяснением причин поражений РККА в начале ВОВ
11:49  Вышли на русском 2 тома "Жизни Фридриха Ницше" Курта Пауля Янца
11:48  Пришло время для мировой революции, - Дж.Горнолл
11:46  Ленин и Мао: Две страны, две истории, - М.Морозов
11:44  Шимоните - дубль Грибаускайте. К власти в Литве лезет очередная русофобка
11:43  Пекин и Вашингтон готовят меморандумы по масштабной торговой сделке, - "РГ"
11:41  Венесуэла - боль моя. Под угрозой жизнь и страна, - Делси Родригес
11:40  Прокатчик рассказал об аншлагах на показах фильма "Т-34" в США
11:36  Подлодка для аятолл. "Фатех" - это очень серьезно
11:34  На "Тобол"! В России сняли кино про войну с Джунгарией
11:33  Прецедент дела Муминжановой. УзбСуд запрещает мусульманский платок учащимся
11:32  Узбекские невесты обходятся корейцам в $ 22 000
11:30  Бунт чиновников. В Вашингтоне готовили государственный переворот?
10:14  Нурида Байзакова с сего дня главная по госзакупкам в Киргизии
09:39  Казахстан ввел запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана и Кыргызстана
08:52  В "КазАГРО" сменился руководитель. Жолдасов вместо Курманова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Хезболла" может стереть безопасность Америки в порошок, - И.Субботин
08:48 22.02.2019

"Партия Аллаха" больше 30 лет торгует кокаином под боком у США

Интрига вокруг того, удержится ли правительство Венесуэлы, ставит вопрос, насколько могут измениться внешнеполитические приоритеты Боливарианской Республики. Качество отношений с некоторыми международными игроками досталось нынешнему лидеру Николасу Мадуро в "наследство" от Уго Чавеса. Этим дипломатическим "капиталом", например, стали связи с "Хезболлой", которая, как следует из различных источников, наладила разведдеятельность по всей Латинской Америке и даже научилась зарабатывать на торговле кокаином.

Слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливанская "Хезболла" активна в Венесуэле, были восприняты наблюдателями как дань общей пропагандистской линии, направленной на маргинализацию режима Мадуро. Впрочем, ситуация не кажется столь однозначной, если углубиться в причины подобных обвинений, которые шеф американской дипломатии только повторил. Парируя нападки главы Госдепартамента, стремительно теряющий свои позиции на международной арене президент Боливарианской Республики заявил, что никаких политических отношений у Каракаса с "партией Аллаха" нет, однако признал: на территории Венесуэлы действительно проживает много выходцев из Ливана. Впрочем, как и в Латинской Америке в целом.

Именно арабская диаспора – та среда, которая, по укоренившемуся в исследовательской среде мнению, сыграла свою роль в укреплении группировки в регионе. А "окапываться" в Латинской Америке "Хезболла" начала еще в 1980-е годы.

Почему так произошло? Гипотеза одной из исследовательских групп Гарвардского университета заключается в следующем: Латинская Америка была нужна Ирану, который, как известно, покровительствует "Хезболле", для распространения своих идей и вербовки новых сторонников. Близость Соединенных Штатов, очевидно, только подогревала азарт Исламской Республики, которая, если верить подобным гипотезам, занялась реализацией своих внешнеполитических амбиций считаные годы спустя после падения шаха. Активизация эмиссаров группировки, которую США и Израиль считают террористической, была особенно заметна в "приграничном треугольнике" на перекрестке Бразилии, Аргентины и Парагвая. Причем "партия Аллаха" для выполнения своих планов не стеснялась использовать сотрудников ливанских дипломатических миссий. А в планы группировки входила не только борьба за умы местной арабской диаспоры, но и получение выгоды… от торговли кокаином.

В исследовательской среде рассматривают наркобизнес как часть стратегии "Хезболлы" по диверсификации своих финансовых каналов. Да и наводнить Западное полушарие "белым золотом" – чем не тактика борьбы c Америкой? Впрочем, из других источников становится понятно, что торговля "порошком" – не единственное, что укладывается в "бизнес-стратегию" "Хезболлы". Оппозиционный венесуэльский депутат Америко де Гарсия заявил в конце января одному из испаноязычных СМИ, что ливанская группировка контролирует некоторые золотодобывающие рудники, которые находятся на территории Боливарианской Республики. К этому, пожалуй, стоит добавить и контрабанду оружия. В докладе американской аналитической корпорации Rand за 2009 год говорится, что "Хезболла" выручает от своих преступных операций в Латиноамериканском регионе около 20 млн долл. в год. Автор книги "Финансирование зла" директор Центра за американскую демократию Рэйчел Эренфельд делает более уверенные заявления: она называет "приграничный треугольник" наиболее значительным внешним источником финансирования "Хезболлы".

Утверждать, что "Хезболла" не может проводить террористических вылазок в странах Западного полушария, наивно. Роджер Норьега, бывший постоянный представитель США при Организации американских государств, свидетельствовал перед Конгрессом в 2011 году, что Иран располагает контингентом в 80 человек как минимум в 12 латиноамериканских странах. В пользу того, что у Ирана и его сателлитов действительно есть свои малочисленные, но опасные боевые группы в Латинской Америке, говорят теракты, которые потрясли Аргентину еще в 1990-х годах. В 1992-м в Буэнос-Айресе террористы "партии Аллаха" подорвали припаркованный у израильской дипмиссии автомобиль. В результате нападения погибло свыше 20 человек, число раненых превышало две сотни. В 1994 году взрывное устройство сдетонировало в здании Аргентинского еврейского культурного центра. Число погибших – свыше 80. В сентябре 1995 года Филипп Уилкокс-младший, тогда – координатор Госдепа по борьбе с терроризмом, заявил в комитете Палаты представителей, что "Хезболла" стала "главной международной террористической угрозой" в регионе.

Расследуя атаки в Аргентине, местный прокурор Альберто Нисман составил 500-страничный доклад о присутствии "Хезболлы" в Латинской Америке. В нем прямо говорится о разведывательной и оперативной деятельности "Хезболлы" в странах региона. Только помимо "треугольника" в нем в качестве зон риска упоминаются Чили, Колумбия, Уругвай, Суринам, Тринидад и Тобаго.

Администрацию Барака Обамы не раз упрекали в нежелании расследовать нездоровый интерес "партии Аллаха" к Южной Америке. Причиной такой "толерантности" 44-го президента США считали его намерение поскорее заключить с Ираном "ядерную сделку". Белый дом в эпоху Дональда Трампа ведет себя более решительно. Летом 2018 года власти Аргентины заморозили финансовые активы 14 человек из ливанского клана Баракат, который, как считается, связан с "Хезболлой". А уже в сентябре местная полиция постучала в дверь Асада Бараката – "финансиста" ливанской группировки. Как отмечает издание Hill, для действий такого рода нужна была политическая воля уровня глобальной державы – особенно с учетом того, что в Аргентине нет правового механизма, который бы лишил эмиссаров "Хезболлы" укрытия.

Даже с учетом того, что Россия и "Хезболла" стоят по одну сторону в сирийском конфликте, российское руководство не может рассматривать шиитскую организацию в качестве своего союзника, даже тактического, по целому ряду причин, которые требуют отдельного анализа. Более высокий приоритет представляет поиск точек соприкосновения с США. Вероятно, Москве нужно задуматься над тем, не стоит ли предложить Вашингтону свою помощь в борьбе с нелегальной деятельностью "Хезболлы" в Латинской Америке, беря во внимание ее растущую угрозу. Это добавит хотя бы крупицу доверия в российско-американские отношения и, хочется верить, поможет компенсировать репутационные издержки, которые российская власть понесла после "кокаинового скандала" 2018 года в Аргентине.

Игорь Алексеевич Субботин – заместитель заведующего отделом международной политики "НГ".
21.02.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550814480
Новости Казахстана
- Заявление Главы Государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года №845
- Сенаторы ратифицировали международные соглашения
- Н.Нигматулин встретился с Председателем Национального Совета Парламента Австрии В.Соботкой
- Премьер-Министр Казахстана сообщил об отставке Правительства
- Ждали отставку осенью, но случилась сейчас. Зачем?
- По итогам 2018 года в курируемыx отрасляx МИИР РК наблюдается устойчивый рост
- Кадровые перестановки
- Круглый стол в Мажилисе по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства
- 150 дополнительных рабочих мест будет создано после модернизации двух оборонных заводов в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  