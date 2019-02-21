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Президент Трамп готов отказаться от ультиматума Пекину, - В.Скосырев
08:51 22.02.2019

США могут отложить повышение пошлин на китайский импорт

Американские и китайские представители добились существенного прогресса на переговорах в Вашингтоне. Они обсуждают взаимные обязательства, которые стороны должны на себя взять, чтобы торговая война прекратилась. Обязательства изложены в шести меморандумах – о принудительной передаче технологий, об интеллектуальной собственности, о секторе услуг, валюте, сельском хозяйстве и нетарифных барьерах. Но пока согласия нет, а день, до которого Белый дом обещал не поднимать тарифы еще выше, приближается.

На пятницу намечен прием президентом США Дональдом Трампом главы китайской делегации вице-премьера Лю Хэ. Возможно, эта встреча многое прояснит.

СМИ передавали, что Трамп может отложить вступление в силу своего ультиматума: ввести пошлины по ставке 25% на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долл., если Пекин не пойдет на уступки по ключевым вопросам.

Но часы тикают, а договоренности нет. Трамп тем не менее считает, что превосходство на его стороне. Китайцы хотят двигаться быстрее, чтобы избежать нового раунда конфликта, сказал он репортерам.

Как передает телеканал Channel News Asia, самые сложные препятствия для переговорщиков касаются структурных преобразований в торгово-экономической политике Китая. Имеются в виду принудительная передача технологий и воровство в киберпространстве, права интеллектуальной собственности, сектор услуг, валютное регулирование, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

Ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, агентство Reuters передало, что стороны обменялись текстами шести меморандумов о взаимопонимании, в которых их обязательства излагаются на бумаге. С точки зрения США, эти документы должны положить конец практике, которая, собственно, и вынудила Трампа начать наказывать Китай повышением тарифов.

США обвинили Китай в том, что он вынуждает американские компании, работающие в Китае, делиться технологиями с местными партнерами и передавать секреты интеллектуальной собственности. Китай отвергает это обвинение.

Чиновники администрации Трампа также возражают против того, что Китай применяет так называемые нетарифные барьеры. Они включают субсидии государства промышленности, установление процедур лицензирования бизнеса, стандартов продукции и другие правила. США считают, что такие практики не дают американским товарам возможности попасть на китайский рынок или обеспечивают несправедливые преимущества китайским фирмам.

Министр финансов США Стивен Мнучин добивался, чтобы Китай открыл свои рынки финансового сервиса для большего числа иностранных фирм, включая таких гигантов сферы кредитных карт, как Visa и MasterCard. Они годами ждут того, чтобы Китай выполнил обещание и разрешил им действовать в стране.

По валюте американские чиновники делали Китаю предупреждения. Они требовали, чтобы Китай не девальвировал юань ради того, чтобы получить конкурентные преимущества. Ведь в прошлом году китайская валюта заметно ослабла по отношению к доллару. В известной степени это стало ее реакцией на повышение Трампом тарифов.

Переговорщики также обсуждают механизм принуждения к выполнению условий сделки. США в январе предложили проводить регулярные обзоры того, как Китай осуществляет обещанные реформы. Если Пекин нарушит соглашение, пошлины будут установлены снова.

Предметом обсуждения стал также список из 10 пунктов, которые намечают, что делает Китай для того, чтобы сократить свой торговый профицит. Среди этих пунктов закупка американских сельскохозяйственных продуктов, энергии и таких товаров, как полупроводники.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "Перспектива соглашения есть, но соглашения ограниченного. Трудно поверить, что 1 марта будут отменены все заградительные пошлины, введенные в прошлом году. Поэтому наиболее вероятной представляется половинчатая договоренность. Это небольшие уступки китайской стороны за то, что Америка не будет вводить новые пошлины. Но более подробная, устраивающая обе стороны договоренность скорее всего будет отложена на вторую половину года или даже позже. Американцы давно хотели добиться механизмов контроля. Но с этими механизмами очень сложно. Многие эксперты и представители бизнес-сообщества говорят о так называемой принудительной передаче прав интеллектуальной собственности. Но не существует ни одного конкретного примера компании, которую заставили бы передать эту собственность. Бизнесмены в кулуарах рассказывают об этом друг другу и журналистам, но просят не называть ни их имен, ни названий компаний. То есть из-за этого все и застрянет даже на американской стороне".

Те бизнесмены, которые намерены делать дела в Китае, о своих проблемах будут молчать. И будут договариваться с китайской стороной, опасаясь, что чрезмерная огласка ухудшит их положение, пояснил эксперт. Что касается контроля над государственным субсидированием высоких технологий в Китае, то здесь какие-то механизмы внешнего наблюдения, тем более ограничений, практически исключены. Их появление будет означать, что Китай фактически теряет экономический суверенитет, уступает его американцам. Поэтому в такой чувствительной сфере, как действия государства в экономике, в развитии высоких технологий и наукоемких отраслей, никакого внешнего контроля быть не может. Разве что будут созданы какие-то формальные механизмы. При этом китайская сторона раз в год будет передавать американцам свой отчет. А те будут принимать отчет в качестве результата их совместного контроля, заключил Ломанов.

Владимир Скосырев

21.02.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550814660
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