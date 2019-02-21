Евросоюз присматривается к блудным исламистам. Очередная дурь-ининциатива от Трампа, - "Къ"

09:04 22.02.2019

Страны ЕС обсуждают призыв Дональда Трампа вернуть боевиков ИГ с европейским гражданством



Призыв президента США Дональда Трампа к европейским союзникам забрать из Сирии своих граждан, воевавших в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), был неоднозначно воспринят в странах ЕС. Власти многих из них на этой неделе заявили, что не могут отказать воевавшим в ИГ согражданам в праве на возвращение, но и не будут предпринимать шаги для того, чтобы они вернулись. Тем более что власти Соединенных Штатов, как показало дело бывшей супруги боевика ИГ Ходы Мутаны, жившей ранее в США, сами не всегда готовы проводить аналогичную политику.



Власти США отказали во въезде в страну бывшей жене боевика ИГ Ходе Мутане, которая в 2014 году вышла замуж и улетела в Сирию. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут репатриировать ее, потому что у нее нет гражданства Соединенных Штатов и никаких законных прав на его получение. Президент Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что это он приказал госсекретарю Помпео не пускать Ходу Мутану назад в страну. По словам главы Белого дома, господин Помпео полностью поддержал его.



Адвокат Ходы Мутаны Хассан Шибли сообщил агентству АР, что его подзащитная родилась в 1994 году в Нью-Джерси в семье выходцев из Йемена. В США действует "право почвы", то есть все родившиеся на территории страны автоматически получают гражданство, но для детей дипломатов действует исключение из этого правила. "Они (власти США.- "Ъ") заявляют, что ее отец был дипломатом, когда она родилась. Но он на самом деле уже не был таковым",- заявил адвокат.



Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино накануне напомнил: обычно США придерживаются позиции, что надо возвращать на родину американских граждан, отправившихся в другие страны для участия в деятельности террористических группировок. "Наша политика в этом вопросе заключается в их (граждан, присоединившихся к ИГ.- "Ъ") репатриации. К чему мы призываем и другие страны",- заявил господин Палладино.



В свою очередь, страны ЕС по-разному отреагировали на прозвучавшее на прошлой неделе требование господина Трампа забрать на родину своих граждан, воевавших в рядах ИГ и задержанных в Сирии и Ираке. Как ранее сообщал "Ъ", первой готовность забрать своих граждан и судить их на своей территории выразила Франция. А, например, Великобритания не торопится вывозить своих соотечественников из Сирии.



Алексей Тарханов о возвращении на родину французов-джихадистов

Алексей Тарханов о возвращении на родину французов-джихадистов

В Бельгии считают, что террористов ИГ должен судить специальный международный суд, а местом их заключения должны стать тюрьмы в самом регионе конфликта. Выступая в четверг в Палате представителей, премьер-министр Шарль Мишель вновь выразил желание того, чтобы бельгийские граждане, воевавшие в ИГ, предстали перед специальным международным судом в Сирии, где они сейчас содержатся в лагерях. Ранее прокуратура Бельгии выразила озабоченность в связи с возможным возвращением в страну боевиков-граждан страны. Основная проблема заключается в сборе доказательств их преступлений, потому что нельзя послать следователей в Сирию, пока там не завершились боевые действия.



Власти Германии отмечают: пока нет уверенности в том, что террористы по возвращении на родину не будут освобождены. На этой неделе министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что у его страны мало возможностей проверить причастность к преступлениям граждан Германии, задержанных в Сирии. "Они могут вернуться в Германию только после того, как мы убедимся, что сразу после этого они будут арестованы",- сказал господин Маас.



Сирии обещана безопасность без Америки

Сирии обещана безопасность без Америки

Тем временем министр юстиции Дании Серен Папе Поульсен в четверг в интервью агентству Ritzaus Bureau заявил, что не может отказать воевавшим в ИГ подданным в возвращении в Датское королевство. "Я не питаю к ним абсолютно никаких симпатий, и они нежелательны в Дании. Но это сложная проблема, и нет идеальных или простых решений. На самом деле мы не можем отказать датским гражданам в возвращении в Данию",- сказал министр. Между тем ранее информагентство DPA приводило слова Майкла Ааструпа Дженсена, пресс-секретаря по внешней политике партии Venstre ("Левые"), в которой состоит премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. Господин Дженсен заявил, что страна не примет назад вступивших в ИГ граждан, чтобы судить их на родине: "Мы говорим о самых опасных людях на планете. Мы не должны забирать их назад". Согласно данным Полиции безопасности королевства, около 150 датчан присоединились к ИГ с 2012 года. Девять из них заочно уже преданы суду.



В Норвегии не готовы предпринимать активные действия по возвращению домой сограждан-боевиков ИГ, но готовы принять и осудить их, если они вернутся сами. Об этом, в частности, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.



В Финляндии придерживаются той же позиции. "Мы не будем призывать бойцов ИГ возвращаться назад в Финляндию или предпринимать для этого усилия. Конечно, предпосылкой для возвращения является наличие финского гражданства и чтобы их (исламистов.- "Ъ") выездные документы были в порядке",- сказал министр внутренних дел Кай Мюккянен. Ранее глава МИДа Тимо Сойни и премьер-министр Юха Сипиля также отмечали, что Финляндия не заинтересована в возвращении боевиков ИГ.



Вадим Арапов

"Коммерсантъ" от 21.02.2019, 22:39