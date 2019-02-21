Старый тв-дурень Познер извинился за оскорбительную "шутку" о китайцах

09:15 22.02.2019

Телеведущий также отметил, что не хотел никого обидеть.



Телеведущий Владимир Познер извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их неудачной шуткой, передает РИА Новости.



Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела заявление архитектора Туяны Басановой. Так, Басанова сообщила, что в фильме из серии путешествий Познера и Ивана Урганта "Самые. Самые. Самые" о странах Скандинавии и Финляндии ее оскорбила фраза Познера "Я не окосел?", которую журналист произнес, увидев группу китайцев.



В жалобе Басановой говорилось, что ей как "представителю азиатской национальности коренного народа Сибири", неприятны "подобные высказывания и особенно жесты", которые, на ее взгляд, "неприемлемы на телевидении, в частности на федеральном канале". По словам архитектора, это оскорбило ее чувства.



"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил - и сострил очень неудачно [...>. Прошу принять мои извинения абсолютно искренние", - сказал Познер на заседании комиссии.

Телеведущий также отметил, что не хотел никого обидеть.



Как сообщил сопредседатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов, решение по жалобе вынесут сегодня в закрытом режиме. Оно будет обнародовано через одну-три недели.



Общественная коллегия по жалобам на прессу - структура, которая рассматривает споры, касающиеся нарушения норм журналистской этики.



Среди членов организации - журналисты Владимир Познер, Павел Гусев, Павел Лобков, Иван Засурский, Елена Вартанова, Александр Минкин, Галина Арапова, Алексей Симонов, Николай Сванидзе, Евгений Гонтмахер, Елена Лукьянова, Елена Масюк, Дмитрий Орешкин и другие.